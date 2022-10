Nu permiteți companiilor Big Tech să vă educe copiii!

Continui discuția de săptămâna trecută privind competiția pentru creșterea copiilor dintre părinți și Big Tech. Discutam acum o săptămână despre noua apariție editorială a lui Susan Linn: Who’s Raising the Kids / Cine crește copiii? Link: https://www.nytimes.com/2022/09/13/books/review/whos-raising-the-kids-susan-linn.html

Această competiție este reală, dar nu au ales-o părinții. A ales-o Big Tech, care din multe privințe ne ține prinși ca și într-o menghină, la adăpostul legii, sub protecția constituțiilor și în numele libertății de exprimare. Mulți părinți nu își dau seama de această competiție pentru mințile și inimile copiilor lor. Iar unii dintre cei care știu de ea, aleg indiferența. Unii chiar zic, „mai devreme sau mai târziu tot vor afla”!

Recomandarea lui Linn, dar și a mea, este să blocați ori să controlați îndeaproape accesul Big Tech la mințile, fanteziile și inimile copiilor voștri. În acest comentariu aleg doar să vă redau recomandările lui Lin, cuvânt cu cuvânt.

M-a captivat în mod special capitolul cărții care recomandă părinților să “push back / să se opună”. Capitolul este numit Resistance Parenting / Rezistența părinților. Ea dă părinților zece recomandări practice pentru protejarea copiilor.

1. Think about your values and priorities and develop a plan around tech and commercial culture that reflects them / Luați în considerare valorile și prioritățile voastre ca părinți și formulați un plan de accesare selectivă a tehnologiei care reflectă valorile voastre.

2. Be skeptical of advice about kids and tech from any blog, expert, or organization accepting funding from tech and media companies / Fiți sceptici privind sfaturile pentru copii și tehnologie pe care le aflați pe bloguri, opiniile experților ori organizațiilor care sunt finanțate de Big Tech sau companiile de mass media.

3. Be weary of convenience / Evitați conveniența. Uneori părinții cumpără dispozitive digitale copiilor pentru „a-i calma” și menține pacea în familie. Când Ionică, de exemplu, la 7 ani zice că toți elevii din clasă au telefon doar el nu, rezistați tentației de a-i face lui Ionică pe plac.

4. Be skeptical of the prevailing myth that children’s early device use will make parenting easier / Fiți sceptici privind mitul la modă că utilizarea timpurie de către copii a dispozitivelor digitale facilitează munca părinților de a-și crește copiii.

5. Carve out consistently tech-free, commercial free family time / Rezervați în mod consistent un timp exclusiv pentru familie în care accesul la dispozitivelor digitale și reclamele este interzis.

6. Think about your space and how you want tech arranged in your home / Luați în considerare spațiul din casă și unde și cum amplasați dispozitivele digitale. Exemplu: Do not make your TV the centerpiece of your home / nu plasați televizorul în centrul casei.

7. Spend tech-free time outdoors / Petreceți timp în natură, fără dispozitive digitale.

8. Provide children with lots of opportunities to generate their own tech free solutions to boredom / Oferiți copiilor oportunități multiple pentru a-și elimina plictiseala în absența dispozitivelor digitale.

9. Try to find other parents and communities whose decisions around tech are at least in the same ballpark as yours / Încercați să găsiți părinți și comunități care împărtășesc opiniile și practicile voastre privind dispozitivele digitale.

10. Try to get your extended family on board / Încercați să vă convingeți familia extinsă să agreeze cu practicile voastre privind dispozitivele digitale și tehnologia.

Dragi părinți: adoptați, aplicați și răspândiți aceste sugestii de bună credință. Va fi un început bun al luptei noastre împotriva distrugerii minților copiilor noștri prin intermediul Big Tech.

