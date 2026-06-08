Reformele Partidului Republican dau roade, întrucât tot mai mulți beneficiari lucrează sau fac voluntariat Una dintre cele mai acute probleme socia

Reformele Partidului Republican dau roade, întrucât tot mai mulți beneficiari lucrează sau fac voluntariat

Una dintre cele mai acute probleme sociale și economice ale Americii este retragerea de pe piața muncii, în special în rândul bărbaților aflați în vârsta activă. Așadar, este o veste bună faptul că patru milioane de americani au renunțat la cupoanele alimentare în ultimul an, în ciuda campaniei mediatice care vorbește despre presupusa cruzime a Partidului Republican.

Secretarul pentru Agricultură al Administrației Trump, Brooke Rollins, a remarcat recent că „am scos acum 4,3 milioane de americani din programul de cupoane alimentare”, cunoscut sub numele de Programul de Asistență Nutrițională Suplimentară. Reacția presei este că republicanii, în proiectul lor de lege privind bugetul de anul trecut, au impus cerințe oneroase și îi privesc pe cei vulnerabili de ajutorul pentru cumpărături.

Însă programul de cupoane alimentare revine acum la nivelurile din vremurile grele ale anului 2019. Aproximativ 42,8 milioane de americani erau înscriși în program în ianuarie 2025, ceea ce reprezintă peste 12% din populația SUA. Cifra din ianuarie 2026 era de 38,5 milioane.

Angela Rachidi, specialistă în domeniul protecției sociale, observă că programul era „pe cale să înregistreze o scădere” după creșterea numărului de înscrieri din timpul pandemiei. Această situație de urgență s-a încheiat cu ani în urmă, dar numărul beneficiarilor nu a scăzut proporțional.

Administrația Trump susține, de asemenea, convingerea deloc radicală că cei care primesc ajutor ar trebui să-și respecte partea lor din contractul social – și să lucreze, să urmeze cursuri de formare sau să facă voluntariat cel puțin 20 de ore pe săptămână. Aceasta este cerința de muncă din program pentru adulții apți de muncă fără copii. Republicanii din Congres au extins-o la adulții mai în vârstă care nu au încă 65 de ani și la părinții adolescenților. Cerința include o perioadă de grație generoasă de 90 de zile.

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Cu alte cuvinte, cei care părăsesc programul din cauza extinderii cerințelor de muncă o fac din unul dintre cele două motive. Primul: veniturile lor cresc. Aceasta este o veste bună. Al doilea: refuză fie să lucreze, fie să-și caute un loc de muncă, fie să facă voluntariat cu jumătate de normă într-un loc precum biblioteca locală. În acest caz, politica morală și fiscală corectă este ca sistemul de protecție socială să înceteze să mai subvenționeze această alegere.

Fundația pentru Responsabilitate Guvernamentală, bazându-se pe date mai recente, semnalează o scădere de 12% a numărului de beneficiari în Virginia, de 6% în Carolina de Nord și de 10% în Kansas. Această tendință de renunțare la ajutorul social este cu atât mai remarcabilă cu cât statele progresiste au încercat să ocolească cerințele privind munca prin derogări și alte stratageme. În California, cerința respectivă nu intră în vigoare decât începând cu luna aceasta, potrivit WSJ.

Administrația merită, de asemenea, apreciere pentru combaterea fraudei și a risipei. Departamentul Agriculturii a colectat date din 28 de state și afirmă că a identificat aproape 186.000 de beneficiari decedați. Aproximativ 355.000 de beneficiari erau înscriși în mai multe state. În trecut, statele nu au avut motive să supravegheze programul, deoarece cheltuielile erau suportate de autoritățile federale. Însă proiectul de lege privind bugetul propus de Partidul Republican va obliga în curând statele cu rate ridicate de eroare să suporte o parte din costuri.

Acestea sunt schimbări sensibile și binevenite, care, acum 20 de ani, ar fi fost susținute de ambele partide. Presa mainstream tratează orice abatere de la sistemul de asistență socială ca pe o tragedie, dar adevăratul motiv de regret este faptul că programele de asistență socială au devenit drepturi permanente care, de prea multe ori, subminează etica muncii și alimentează o cultură a dependenței față de stat.

Considerați progresul înregistrat în privința cupoanelor alimentare drept o victorie a lui Trump pentru țară, victorie care nu s-ar fi produs niciodată dacă democrații de astăzi ar fi fost la putere.

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