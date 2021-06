Numărul traversărilor ilegale de frontieră continuă să crească: 180.000 în luna mai

În luna mai, Poliția de Frontieră a capturat 180.034 de persoane care au intrat ilegal în Statele Unite, o cifră puțin mai mare decât cea din aprilie, informează Charlotte Cuthbertson într-un articol The Epoch Times.

Instituția a declarat că majoritatea, mai mult de 112.000, au fost expulzați în temeiul dispoziției Title 42.

Fostul președinte Donald Trump este cel ce a implementat prevederea Title 42 în martie 2020, închizând practic frontiera pentru călătoriile neesențiale, în încercarea de a atenua răspândirea COVID-19.

Această dispoziție a permis Poliției de Frontieră să expulzeze aproape instantaneu imigranții ilegali, în loc să fie plasați în custodia Immigration and Customs Enforcement (ICE) pentru un proces mai îndelungat, cu proceduri de deportare în temeiul legii Title 8.

Administrația Biden a anulat deja utilizarea prevederii Title 42 în cazul copiilor neînsoțiți și al multor unități familiale; în schimb, adulții singuri din țările vorbitoare de limbă spaniolă fac în continuare aproape toți obiectul unei expulzări imediate, potrivit lui Troy Miller, actual comisar al Customs and Border Protection (CBP).

Dar grănicerii rețin, de asemenea, tot mai mulți imigranți ilegali din națiuni care nu vorbesc spaniola, în special din Brazilia și Haiti, despre care Miller a sugerat că nu au fost expulzați.

Numărul minorilor neînsoțiți și al persoanelor din cadrul unităților familiale a scăzut în luna mai comparativ cu luna aprilie, dar a reprezentat în continuare peste 33.000 de arestări.

Cei mai mulți dintre acești indivizi sunt eliberați pe teritoriul Statelor Unite cu un document Notice to Report (ceea ce înseamnă că persoana respectivă este obligată să se prezinte la un birou local ICE odată ce se stabilește undeva) sau Notice to Appear (o dată la care trebuie să se prezinte în fața instanței de imigrare).

Restricțiile din Titlul 42 au declanșat o rată de recidivă a traversărilor ilegale mai mare decât cea normală, deoarece adulții singuri încearcă în mod repetat să traverseze și să evite capturarea, potrivit CBP.

În cursul lunii mai, 38 % din cei arestați de Poliția de Frontieră erau persoane care mai fuseseră prinse cel puțin o dată în ultimele 12 luni. În ultimii cinci ani, rata medie de persoane capturate de mai multe ori într-un an a fost de aproximativ 15%, a spus CBP.

În plus, în luna mai grănicerii au detectat, dar nu au arestat, mai mult de 51.000 de imigranți ilegali, conform statisticilor obținute de The Epoch Times.

Se fac presiuni asupra administrației Biden să pună capăt restricțiilor din Title 42 și aceasta a sugerat că va face acest lucru. Însă directorul ICE a afirmat că eliminarea ei este cea mai mare îngrijorare a sa.

„Prevederea Title 42 este absolut esențială“, a declarat Tae Johnson, director interimar al ICE, în timpul unei ședințe congresionale din 13 mai. „Nu cred că va fi anulată de bunăvoie – ni se va impune, prin ceva ordin judecătoresc, să o anulăm.“

Odată revocat Title 42, cei 3.500 – 3.800 de adulți singuri pe care Poliția de Frontieră îi arestează zilnic în prezent vor trebui cazați de ICE.

În același timp, ICE are o capacitate mai mică decât în ​​timpul valului anterior de imigrație ilegală, din 2019. ICE dispunea de aproximativ 55.000 de locuri de detenție în 2019; însă capacitatea a fost redusă la 30.000 de locuri în pachetul de alocare fiscală pentru 2021 – suficiente pentru mai puțin de două săptămâni, la ratele actuale de imigrație ilegală.

Între timp, vicepreședintele Kamala Harris tocmai a revenit dintr-o călătorie de două zile în Mexic și Guatemala, despre al cărui scop administrația Biden a spus că era să discute „cauzele fundamentale“ ale numărului mare de imigranți ilegali care vin în Statele Unite din acea regiune.

„Trebuie să abordăm ceea ce se întâmplă la granița sudică a țării noastre, și este o conversație și o preocupare corectă, nu se pune problema că nu ar fi. Nu putem însă ridica această problemă și purta această conversație fără să acordăm aceeași valoare și atenție la ceea ce provoacă acest fenomen“, a declarat Harris pe 8 iunie, în timp ce se afla în Guatemala.

Întrebată cu insistență de ce nu a făcut încă nicio vizită la frontiera sudică a SUA, Harris a replicat că intenționează să meargă acolo „la un moment dat“.

Președintele Guatemalei, Alejandro Giammattei, a declarat într-un interviu acordat CBS pe 6 iunie, înainte de vizita lui Harris, că ar dori ca Statele Unite să impună sancțiuni mai mari pentru traficanții de persoane.

