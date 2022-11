NY: Un judecător blochează legea democraților privind armele de foc și îi acuză că vor să elimine drepturile americanilor

Săptămâna trecută, un judecător din New York, numit de Trump, a blocat intrarea în vigoare a unei legi privind armele de foc și i-a criticat pe democrați acuzându-i că încearcă să „anuleze Bill of Rights“, informează Amanda Prestigiacomo, Daily Wire.

Judecătorul districtual John Sinatra Jr. a emis un ordin judecătoresc care suspendă o lege privind controlul armelor de foc ce interzice locuitorilor din New York să poarte arme în lăcașurile de cult.

„Curtea reiterează faptul că amplele precedente ale Curții Supreme care abordează dreptul cetățenilor de a deține și de a purta asupra lor arme de foc – începând de la Heller și McDonald până la decizia sa din iunie 2022 în cazul New York State Rifle & Pistol Association Inc. vs Bruen – impun ca și noua restricție adoptată de New York privind lăcașurile de cult să fie considerată la fel de neconstituțională“, a declarat Sinatra, potrivit The Daily Caller.

„Constituția și Bill of Rights reprezintă Status quo-ul – nu legislația din 2022, în vigoare de nouă săptămâni“, a continuat judecătorul, luând în vizor legislativul din New York controlat de democrați.

„Promulgările legislative nu pot anula Bill of Rights. Și o singură zi în care ar face asta e prea mult“.

„Istoria națiunii nu permite o astfel de interferență în dreptul de a deține și de a purta arme de foc în toate lăcașurile de cult de pe întreg teritoriul statului“, a scris Sinatra.

„Dreptul la autoapărare nu este mai puțin important sau mai puțin valabil în aceste locuri“.

În octombrie, judecătorul federal a suspendat temporar legea, explicând în mod similar:

„În cazul Bruen, Curtea a explicat foarte clar ce înseamnă testul celui de-al Doilea Amendament: reglementările în acest domeniu sunt permise doar dacă guvernul demonstrează că reglementarea este în concordanță cu tradiția istorică a națiunii în materie de reglementări suficient de asemănătoare. … Legea din New York nu trece acest test. Restricția impusă de stat este, dimpotrivă, incompatibilă cu tradițiile istorice ale națiunii“.

În decizia sa din cazul New York State Rifle & Pistol Association Inc. vs Bruen, Curtea Supremă a SUA a decis că restricțiile impuse de multă vreme de New York asupra portului de arme de foc ascunse vederii încalcă drepturile conferite americanilor de al Doilea și al Paisprezecelea Amendament, a relatat The Daily Wire.

Cazul s-a axat pe o lege din 1911 a statului New York care condiționa dreptul la un astfel de permis de port-armă de „buna reputație morală“ și de „motive întemeiate“. Opinia majoritară a Curții Supreme, scrisă de judecătorul Clarence Thomas, a contestat această din urmă condiție, care îi obliga în mod ilegal pe locuitorii statului să demonstreze „o nevoie specifică“.

„Nu știm să existe vreun alt drept constituțional pe care un individ să îl poată exercita doar după ce demonstrează funcționarilor guvernamentali că are o nevoie specială“, a scris Thomas.

„Nu așa funcționează Primul Amendament când se pune problema discursului nepopular sau a liberei practicări a religiei. Nu așa funcționează cel de-al Șaselea Amendament în ceea ce privește dreptul unui acuzat de a confrunta martorii aduși împotriva sa. Și nu așa funcționează nici al Doilea Amendament în privința dreptului de a purta armă în public în scopul autoapărării“.

„Cerința impusă de statul New York, de a demonstra o nevoie întemeiată, încalcă al Paisprezecelea Amendament, deoarece îi împiedică pe cetățenii care respectă legea și care au nevoi standard de autoapărare să își exercite dreptul de a deține și de a purta asupra lor arme de foc“, a adăugat judecătorul.

Traducere și adaptare

Tribuna.US