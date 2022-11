MIDTERMS 2022 | Un strateg Democrat prezice o „noapte proastă“ pentru partidul său

Strategul democrat Hilary Rosen a prezis recent că democrații vor avea o „noapte proastă“ în acest ciclu electoral, deoarece partidul nu a ținut cont de nevoile cele mai urgente ale alegătorilor, informează Brad Dress, The Hill.

„Sunt un democrat loial, dar nu sunt încântată de ce văd… nu am ținut cont de părerea alegătorilor la aceste alegeri și cred că vom avea o noapte groaznică“, a declarat Rosen în timpul emisiunii CNN „State of the Union“.

„Când alegătorii îți spun de nenumărate ori că îi interesează ce se întâmplă cu economia – fă bine și ascultă ce zic“.

„Încetați cu povestea că democrația este în pericol“, a adăugat ea. „Democrația este în pericol pentru că oamenii se ceartă atât de mult în legătură cu ceea ce înseamnă alegerile“.

Sondaj după sondaj a constatat că inflația și economia sunt principalele subiecte ce-i preocupă pe alegători, dar democrații au transmis mesaje mixte, în cel mai bun caz, cu privire la aceste îngrijorări, în cea mai mare parte a ciclului electoral.

În timpul verii, democrații au făcut o campanie intensă pe tema dreptului la avort după ce Curtea Supremă a anulat Roe Vs. Wade, obținând doar o creștere modestă în sondaje și în cursele electorale de referință.

Dar în toamnă, mesajele privind dreptul la avort și-au pierdut atractivitatea, în contextul unei rate a inflației ce a atins nivelul maxim din ultimii 40 de ani și al semnelor îngrijorătoare ale unei potențiale recesiuni.

Sondajele indică o luptă strânsă între democrați și republicani pentru controlul Congresului, dar majoritatea analiștilor prezic o preluare a controlului asupra Camerei Reprezentanților de către Partidul Republican. Cu privire la soarta Senatului există mai multe incertitudini.

Președintele Biden i-a avertizat, de asemenea, pe americani că trebuie să voteze pentru a salva democrația la urne după atacul din 6 ianuarie 2021 asupra Capitoliului american și asaltul de luna trecută asupra soțului lui Nancy Pelosi (D-Calif.).

Însă majoritatea sondajelor au arătat că inflația, infracționalitatea și imigrația ilegală reprezintă principalele preocupări ale americanilor, probleme de top în jurul cărora Partidul Republican și-a adaptat cu grijă mesajul de campanie.

Rosen a declarat că democrații „au ceva de spus pe tema economiei“ și ar fi trebuit să se concentreze pe această problemă.

„De fapt, oamenilor le plac mai mult politicile noastre în ceea ce privește economia“, a spus ea, adăugând că „nu ne-am preocupat de acest subiect“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US