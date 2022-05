O cultură care celebrează uciderea copiilor nenăscuți nu poate înțelege de ce este afectată de atacurile armate în masă

Am creat o cultură a morții, iar acum trebuie să trăim cu ea

În timp ce țara se cutremură din cauza masacrului din Texas, unde 19 copii și doi adulți au fost împușcați de un singur trăgător care abia dacă era el un copil, întrebarea la care se gândește toată lumea este de ce? De ce ar intra cineva într-o școală primară și ar deschide focul asupra unor nevinovați? Și de ce nu putem învinge un astfel de rău?, analizează The Federalist.

„De ce suntem dispuși să trăim cu acest carnagiu?” a întrebat președintele Joe Biden. „De ce continuăm să lăsăm să se întâmple așa ceva? Unde, în numele lui Dumnezeu, este coloana vertebrală pentru a avea curajul de a înfrunta asta?”

Desigur, Biden a pus întrebarea “de ce” doar ca o manevră retorică pentru a putea da răspunsul său previzibil: armele. Suspecții politici și mediatici obișnuiți s-au alăturat corului. Stânga susține că armele de foc în sine sunt cauza și că orice altceva care nu se încadrează în politica lor preferată de așa-numitele „verificări universale ale antecedentelor” și „interzicerea armelor de asalt” este „iresponsabil și absurd”.

Dar cei care văd dincolo de exploatarea de către stânga a acestei tragedii știu că aici se întâmplă ceva mult mai important decât o piesă de hardware nefastă.

Printre actualizările de știri din Texas și opiniile fierbinți, un video TikTok care îți întoarce stomacul pe dos a făcut înconjurul Twitterului. În el, o mamă tânără, pro-avort, își leagănă copilul și îi spune cu o voce cântată: „Bună, aș fi putut să te omor, dar am ales să te las să trăiești”, comparând apoi uciderea bebelușilor în uter cu uciderea microbilor cu dezinfectant de mâini.

„Da, îmi dau seama de ceea ce tocmai am spus și îmi mențin afirmația”, conchide ea.

Dacă Uvalde, Texas, este un copac, această cultură a morții este o pădure. Acest mediu în care se ucide cu nonșalanță este biomul care incubează și crește cei mai inumani dintre oameni, care nu au nicio considerație pentru viață și care poartă roadele urâte ale acestei indiferențe morale sub formă de violență, viol și crimă.

Este cea mai bolnăvicioasă ironie că tragedia din Texas a întrerupt căderea psihică a stângii la aflarea veștii că inventatul lor „drept la avort” pare să se încheie. După scurgerea opiniei în cazul Dobbs vs Jackson Women’s Health Organization, activiștii i-au hărțuit și amenințat pe judecătorii Curții Supreme în fața caselor lor, au cântat „Mulțumesc lui Dumnezeu pentru avort” și au aruncat cocktailuri Molotov în centrele de resurse pentru gravide pentru a le da foc. Biden și alții au recunoscut că avortul ucide un „copil”.

Cu câteva luni înainte, pe treptele Curții Supreme, activiștii pentru avort au scandat „Avort! Pastile! Pentru totdeauna!” – totul în timp ce râdeau și aruncau dramatic pastile pentru a simboliza substanțele chimice letale care ucid viața umană în uter. Mass-media corporatistă sugerează în mod obișnuit că bebelușilor le-ar fi mai bine morți decât săraci.

Stânga spune că sublinierea acestui lucru este o distragere a atenției de la AR-15 și alte mașini de ucis, dar este imposibil să privim cu onestitate împușcăturile în masă și să ignorăm cultura morții care le provoacă.

Totuși, această cultură este mult mai profundă decât avortul. Acest ritual barbar este, în multe privințe, doar o altă bucată de fruct putred din același copac fără Dumnezeu. Prin respingerea autorității Creatorului și a adevărului că El a creat fiecare ființă umană după chipul și asemănarea Sa și pentru gloria Sa, nu a noastră, că societatea noastră îmbrățișează moartea.

La urma urmei, dacă nu există un Dumnezeu care să atribuie valoare vieții umane, noi nu suntem nimic mai mult decât niște grămezi de celule fără rost, fără valoare sau scop etern. În numele eliberării și al raționalismului, i-am instruit pe copiii noștri, care și-au instruit copiii, să creadă acest lucru. Poți fi orice vrei să fii. Poți să faci tot ce vrei să faci. Și nu trebuie să dai socoteală nimănui.

Pe lângă faptul că am eufemizat uciderea copiilor nenăscuți, am cultivat o cultură antisocială a dependenței de ecrane, apoi am folosit-o pentru a distribui violența ca divertisment. Întâlnirile primare ale bărbaților noștri cu femeile implică transformarea lor în obiecte prin intermediul pornografiei, iar ideile lor despre sex se nasc din aceeași sursă perversă.

Mamele și tații se părăsesc unul pe celălalt atunci când iubirea este prea grea, instruindu-și copiii în privința auto-prioritizării. Sub pretextul independenței, părinții le insuflă lipsa de respect față de autoritate și față de semeni. Am renunțat la bunătate în favoarea lui „spune ce gândești” și la realitatea obiectivă în favoarea lui „spune-ți adevărul”. Atunci când copiii se comportă greșit, îi diagnosticăm și îi tratăm cu medicamente în loc să-i disciplinăm.

Când nu ne place ceva, îl dărâmăm, chiar dacă nu ne aparține. Atunci când nu ne plac candidații politici, mințim cu privire la ei și încercăm să le distrugem viața. Când vedem că altcineva a fost victimizat, transformăm situația în ceva personal și ne revoltăm violent, ajungând până la uciderea celor care ne stau în cale.

Noi suntem cei care am pregătit această scenă, dar când scenariul previzibil se desfășoară, ne întrebăm: „De ce continuăm să lăsăm să se întâmple asta?”.

Nici interzicerea armelor, nici înăsprirea verificărilor de fond, nici orice altă politică de tipul „faceți ceva!” care vizează împușcăturile în masă nu vor opri cu adevărat carnagiul. Am creat o cultură a morții, iar acum trebuie să trăim cu ea.

Tribuna.US