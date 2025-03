O instanță internațională din America Latină respinge ferm avortul ca „drept al omului”

Pe 23 ianuarie, Curtea Interamericană a Drepturilor Omului, o instanță internațională cu sediul în San José, Costa Rica, a respins încercarea lobby-ului avortului de a stabili un „drept la avort” în America Latină, respingând ferm minciunile activiștilor.

Timp de luni de zile, presa internațională a prezis o victorie masivă pentru avort în America Latină. În ultimii ani, mișcarea pentru avort a înregistrat câteva victorii semnificative și o serie de eșecuri: avortul a fost legalizat în Argentina, Columbia și Mexic, dar a fost respins ferm în Honduras, Republica Dominicană, Guatemala, Ecuador și Chile. Având în vedere că legiuitorii pro-viață de pe întreg continentul ripostează împotriva mișcării pentru avort, activiștii au apelat la tribunale pentru a anula legile pro-viață, informează Life Site News.

Cu toate acestea, pe 23 ianuarie, Curtea Interamericană a Drepturilor Omului, o instanță internațională cu sediul în San José, Costa Rica, a respins încercarea lobby-ului avortului de a stabili un „drept la avort” în America Latină.

După cum a scris Carlos Polo, șeful biroului din America Latină al Population Research Institute: „Această hotărâre creează un precedent juridic care va ajuta PRI și alte grupuri pro-viață să apere viața nevinovată nenăscută de la concepție în cele 25 de țări membre, inclusiv în întreaga regiune”.

În centrul cauzei lobby-ului pentru avort, scrie Polo, a fost o falsitate fundamentală – una pe care activiștii pentru avort au folosit-o de nenumărate ori în fiecare țară, cu mare succes. Această tactică a fost folosită cu succes în Irlanda, unde moartea tragică a Savitei Halappanavar a fost folosită pentru a legaliza avortul; recent, a eșuat în Malta, după ce o rezistență herculeană pro-viață a reușit să mențină interdicția avortului în acea țară. Polo a raportat:

„Activiștii pentru avort au susținut că un „avort terapeutic” ar fi salvat viața unei tinere salvadoriene, Beatriz, cu o sarcină cu risc ridicat. Ei au susținut că legile din El Salvador, care recunosc dreptul la viață al fătului și interzic avortul, au împiedicat medicii să-i salveze viața. Adevărul este că, la fel cum Jane Roe nu a fost niciodată violată, Beatriz nu a murit din cauza complicațiilor legate de sarcina sa sau de presupusa lipsă a unui avort. Mai degrabă, Beatriz a murit la mai mult de patru ani după nașterea copilului ei, într-un accident de motocicletă fără legătură”.

Cazul Beatriz a început în 2013, când tânăra de 22 de ani, care suferă de lupus, a fost însărcinată pentru a doua oară. Medicii „au sugerat sterilizarea” după nașterea copilului, dar Beatriz a refuzat, sperând să aibă mai mulți copii.

Câțiva ani mai târziu, ea a descoperit că era din nou însărcinată – din nou, era o sarcină dorită. Totuși, i s-a spus că bebelușul ei avea anencefalie, o „malformație congenitală care împiedică dezvoltarea creierului”.

I s-a spus că bebelușul ei nu va supraviețui mult timp. Lobby-ul avortului s-a implicat imediat, spunându-i lui Beatriz că „va muri dacă își va continua sarcina”.

După cum scrie Polo: „Scopul lor real a fost să folosească situația ei ca pretext pentru a promova legalizarea avortului, mai întâi în El Salvador și apoi la Curtea Interamericană”.

Curtea Supremă din El Salvador a concluzionat că viața lui Beatriz nu era în pericol și că, prin urmare, avortul nu era necesar. Curtea a fost informată de perinatologul Rafael Varaona – medicul lui Beatriz în timpul celei de-a doua sarcini – că „lupusul eritematos sistemic a fost complet controlat în timpul sarcinii și că viața ei nu a fost niciodată în pericol”.

Un factor care a complicat situația a fost faptul că operația de cezariană la care a fost supusă pentru nașterea celui de-al doilea copil nu s-a vindecat corespunzător și, prin urmare, cel de-al treilea copil al ei a fost născut prin cezariană la șase luni.

După cum a relatat Polo: „Fiica ei s-a născut și a primit numele Leylani. S-a născut vie, a primit multă dragoste de la mama ei și a murit în mod natural câteva ore mai târziu din cauza anencefaliei”. Beatriz și-a revenit complet.

La patru ani după decesul fiicei sale, Beatriz a murit într-un accident de motocicletă – iar lobby-ul avortului și-a văzut șansa. Aceștia au susținut că Beatriz a murit pentru că nu a putut obține un avort în timp ce era însărcinată cu Leylani și că moartea ei era dovada că „dreptul omului la avort” era primordial. În ciuda înșelătoriei flagrante, au reușit să aducă cazul, care fusese deja soluționat de Curtea Supremă din El Salvador, la Curtea Interamericană.

Consensul predominant a fost că opiniile pro-avort ale mai multor membri ai Curții Interamericane ar duce la o victorie a lobby-ului avortului. Dar, la fel ca în Malta, mișcarea pro-viață a ripostat.

„Un cor de organizații pro-viață din întreaga regiune și-a ridicat vocea timp de luni de zile, expunând modul în care lobby-ul avortului distorsiona faptele cauzei, ca să nu mai vorbim de implicarea în falsuri evidente”, a raportat Polo:

„Population Research Institute a jucat un rol-cheie în cazul Beatriz prin alianța noastră continuă cu Centrul Global pentru Drepturile Omului (GCHR), principalul nostru aliat în cadrul sistemului interamerican. Împreună, lucrăm neobosit pentru apărarea drepturilor omului, cu un accent special pe dreptul la viață de la concepție. Am instruit liderii GCHR în materie de strategii politice, le-am furnizat instrumente politice practice și eficiente și suntem în permanentă comunicare cu ei. În special în cazul Beatriz, PRI a participat activ la mai multe reuniuni strategice pe parcursul întregului proces, contribuind la conturarea unor căi clare de acțiune. Am facilitat implicarea liderilor de opinie din întreaga regiune și am promovat o serie de campanii legate de caz prin intermediul mass-media și al rețelelor sociale. Formând un front unit și lucrând împreună pentru un scop comun, am reușit să învingem duplicitatea și buzunarele adânci ale mișcării pentru avort”.

Hotărârea Curții Interamericane este o înfrângere definitivă pentru lobby-ul avortului. Curtea nu numai că a concluzionat că legile pro-viață din El Salvador nu au condus la moartea lui Beatriz și nu i-au încălcat drepturile omului, dar a mers mai departe. Polo a rezumat alte câteva precedente cheie stabilite de acest caz, despre care observă că vor fi de mare ajutor pentru mișcarea pro-viață în anii următori:

Respingerea falsurilor: Curtea a respins minciunile în cazul Beatriz, recunoscând că decesul acesteia nu a avut nicio legătură cu interzicerea avortului în El Salvador și că dreptul său la viață nu a fost încălcat.

Recunoașterea demnității nenăscutului: Curtea a respins încercările de a o dezumaniza pe Leylani, afirmând că o înțelegere adecvată a drepturilor omului nu acordă prioritate dreptului la viață al nenăscutului față de sănătatea mamei, ci acordă în mod clar protecție egală ambelor.

Avortul nu este recunoscut ca un drept: Curtea a clarificat faptul că avortul nu poate fi considerat un „drept” în cadrul sistemului interamerican, deoarece acesta rămâne o infracțiune. Un act nu poate fi în același timp o infracțiune și un drept.

Respingerea „violenței obstetricale” ca argument pro-avort: Curtea a observat că violența obstetricală rezultă din eșecurile protocolului medical, nu din legile care incriminează avortul. Aceasta a demontat argumentele feministe care leagă legislația pro-viață de violența de gen.

Reafirmarea suveranității naționale: Într-o decizie fără precedent și neașteptată, Curtea a declarat că, deși țările sunt libere să pună în aplicare recomandările sale, ea nu le va impune și nu le impune țărilor membre. Acest lucru a consolidat suveranitatea El Salvador.

