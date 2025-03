Studiu: Prezența cronică pe internet te amorțește spiritual

Nu ai încetat să te rogi. Nu chiar. Doar că a devenit mai greu să te concentrezi. Mai greu să stai nemișcat. Mai greu să scapi de sentimentul că nimic nu se întâmplă cu adevărat atunci când o faci. Nu ești supărat pe Dumnezeu. Ești doar… obosit. Deconectat. Undeva între notificările aplicației Biblia, conținutul spiritual de pe feed-ul tău și chat-ul de grup plin de discuții interesante, ceva s-a pierdut.

Credința nu a dispărut. Dar a început să se simtă mai tăcută. Mai greu de atins. Și în locul ei? Zgomot. Un zgomot aprobat de algoritmi, derulabil la nesfârșit.

Acesta este paradoxul de a fi creștin în 2025. Suntem mai conectați digital la credință decât orice altă generație dinaintea noastră, însă mulți dintre noi se simt mai puțin ancorați spiritual. Motivele nu sunt întotdeauna evidente. Nu este vorba de o criză a credinței sau de epuizarea tradițională. Este ceva mai subtil – numiți-o saturație digitală sau amorțeală spirituală. Orice ar fi, se schimbă modul în care ne apropiem de Dumnezeu, scrie Relevant Magazine.

Transformarea nu este doar anecdotică. Studiile încep să evidențieze modul în care structura vieții noastre digitale influențează credința noastră în moduri pe care s-ar putea să nu le recunoaștem pe deplin.

Dr. Gloria Mark, profesor de informatică la Universitatea din California, Irvine, a studiat zeci de ani atenția în era digitală. În cartea sa „Attention Span”, ea notează că, în prezent, oamenii petrec în medie doar 47 de secunde pe un ecran înainte de a-și schimba activitățile.

„Nu acordăm minții noastre timp să se liniștească, iar asta ne face să ne simțim fragmentați”, scrie ea.

Această fragmentare nu se oprește la sarcinile de lucru sau la feed-urile sociale. Schimbă modul în care procesăm totul – inclusiv modul în care ne raportăm la divinitate. O rugăciune care odată ar fi putut dura zece minute devine de două minute. O lectură a Scripturii este citită în loc să fie meditată. Chiar și închinarea devine ceva de consumat în loc să participăm la ea. Suntem suprastimulați și insuficient informați.

Dr. Felicia Wu Song, sociolog la Westmont College și autoare a cărții Restless Devices: Recovering Personhood, Presence and Place in the Digital Age, susține că tehnologia ne antrenează subtil nu doar în modul în care acționăm, ci și în modul în care gândim – și simțim.

„Când poziția noastră implicită este să fim în permanență conectați, în permanență disponibili, începem să ne pierdem capacitatea de a fi prezenți”, spune ea. „Iar viața spirituală depinde de prezență”.

Prezența este greu de cuantificat, dar absența ei este ușor de simțit. Când rugăciunea pare o corvoadă sau când chiar și momentele de închinare par goale, presupunem adesea că facem ceva greșit. Dar dacă o parte a problemei nu suntem noi – ci sistemele în care suntem imersați? Viața spirituală necesită o marjă, iar cei mai mulți dintre noi și-au externalizat toate marjele către ecrane.

În tradiția creștină, tăcerea a fost privită mult timp nu ca un gol, ci ca un spațiu sacru. Este locul în care așteptăm, ascultăm și permitem Duhului să vorbească. Dar într-o lume care pune preț pe viteză, volum și stimulare, tăcerea pare acum incomodă – chiar amenințătoare. Condițiile necesare pentru a asculta de Dumnezeu sunt tocmai cele pe care cultura noastră ne-a învățat cel mai bine să le evităm.

Un studiu realizat în 2022 în Behavioral Sciences a constatat o corelație puternică între utilizarea frecventă a rețelelor sociale și niveluri mai ridicate de epuizare emoțională, anxietate și simptome depresive. Acestea nu sunt doar probleme de sănătate mintală – sunt și probleme spirituale. Epuizarea emoțională ne erodează capacitatea de a ne implica profund cu ceilalți și cu Dumnezeu. O stare emoțională amorțită nu este un teren neutru. Deseori, apatia prinde rădăcini acolo.

Mai mult, o meta-analiză publicată în Journal of Behavioral Addictions a constatat că utilizarea intensă a social media este asociată cu modificări structurale ale creierului – în special în regiunile responsabile de autocontrol, atenție și procesare emoțională. Acestea sunt exact facultățile necesare pentru practici spirituale susținute precum rugăciunea, meditarea și examinarea de sine.

Acest lucru nu înseamnă că social media este inerent distructivă. Nu este așa. Internetul a deschis accesul la resurse incredibile – predici, comunități, devoționale, cercetări științifice, muzică de închinare, mărturii – instrumente care pot aprofunda credința în moduri puternice. Dar accesul nu înseamnă intimitate. A ști despre Dumnezeu nu este același lucru cu a-L cunoaște pe Dumnezeu. Și cu cât consumăm mai mult conținut, cu atât devine mai ușor să confundăm cele două.

Spațiile de credință online sunt deosebit de sensibile la această denaturare. Viața spirituală devine ceva de observat în loc de ceva de trăit. Urmărim o mulțime de pastori pe Instagram. Privim străini plângând în timpul închinării pe TikTok. Ascultăm episoade podcast atent editate despre „trucuri pentru timpul de liniște” în timp ce conducem, trimitem mesaje sau facem curat. Se simte ca un angajament, dar de multe ori este doar expunere – și expunerea fără întrupare nu duce la transformare.

Acest tip de vinovăție spirituală ambientală – sentimentul că „într-un fel” te implici, dar nu cu adevărat – îi poate face pe credincioși să se simtă și mai blocați. Mulți creștini între 20 și 30 de ani nu își deconstruiesc credința din furie sau revoltă, ci pentru că se simt dezorientați spiritual și epuizați emoțional. Derularea pe paginile de internet nu se oprește niciodată, însă prezența lui Dumnezeu începe să pară din ce în ce mai îndepărtată.

Cuvintele apostolului Pavel către Timotei par ciudat de potrivite momentului: „care învaţă întotdeauna şi nu pot ajunge niciodată la deplina cunoştinţă a adevărului” (2 Timotei 3:7).

Dacă există o linie care definește credința digitală de astăzi, aceasta ar putea fi aceea. Suntem suprasaturați cu idei despre Dumnezeu, comentarii despre Dumnezeu, opinii despre biserică și dezbateri despre teologie – și totuși mulți dintre noi se simt mai puțin capabili să-L localizeze pe Dumnezeu în viața noastră de zi cu zi.

Există, de asemenea, factorul de performanță. Cultura online încurajează vizibilitatea și imaginea de sine, chiar și în spațiile spirituale. Creștinii sunt stimulați – uneori în mod inconștient – să prezinte o credință care este plăcută din punct de vedere estetic, emoțională și de succes din punct de vedere algoritmic. Dar formarea spirituală arată rareori așa. Adevărata creștere este lentă, adesea ascunsă și aproape întotdeauna neinstagramabilă.

Atunci când compari acest proces cu un videoclip perfect iluminat de pe Reels, este ușor să simți că faci totul greșit. Dar viața creștină nu este construită pe momente bine organizate. Este construită pe ascultare îndelungată în aceeași direcție – iar ascultarea îndelungată nu este virală.

Nimic din toate acestea nu înseamnă că trebuie să îți atunci telefonul într-un lac sau să ștergi toate aplicațiile. Înseamnă însă că trebuie să fim sinceri cu privire la impactul pe care îl au aceste platforme asupra obiceiurilor noastre spirituale. Nu doar în ceea ce privește ceea ce facem, ci în ceea ce privește ceea ce nu ne mai facem timp – liniște, singurătate, comunitate profundă, citirea îndelungată a Scripturii, rugăciune fără grabă.

Lucrurile care obișnuiau să fie fundamentale sunt acum adesea opționale. Și nu pentru că am încetat să mai credem în valoarea lor, ci pentru că am uitat cum să stăm liniștiți suficient de mult timp pentru a le face.

Psalmul 62:1 spune: „Da, numai în Dumnezeu mi se încrede sufletul; de la El îmi vine ajutorul”. Acest tip de încredere nu este pasiv. Este intenționat. Nu înseamnă să dai scroll în pat în timp ce creierul tău se oprește. Înseamnă să te pui în postura de a primi – o încredere care nu poate fi multitasking.

Merită remarcat faptul că Isus Hristos, al cărui timp pe pământ a fost definit de urgențe și nevoi, se retrăgea de obicei în locuri solitare pentru a se ruga (Luca 5:16). El a trăit într-o cultură a presiunii constante și a timpului limitat, însă și-a făcut loc nu doar pentru a preda sau a face minuni, ci și pentru a fi retras. Modelul său de slujire nu a fost unul de suprasolicitare. A fost unul de retragere și întoarcere. Dacă el a avut nevoie de ea, probabil că și noi avem nevoie.

Poate că cel mai credincios lucru pe care îl poți face în această săptămână nu este să postezi o nouă perspectivă sau să împărtășești citatul devoțional perfect. Poate că este să închizi aplicațiile și să stai în liniște. Nu pentru că liniștea este magică, ci pentru că în liniște toate celelalte voci dispar în cele din urmă, iar vocea lui Dumnezeu are loc să vorbească.

Amorțeala spirituală nu apare dintr-o dată. Se instalează încet, ascunsă sub conexiunea constantă și inputul nesfârșit. Dar calea de întoarcere este la fel de subtilă. Mai puțin zgomot. Mai multă prezență. Câteva respirații adânci. Câteva versete citite încet. Câteva cuvinte sincere șoptite lui Dumnezeu în întuneric.

Nu este dramatic. Nu este ostentativ. Probabil că nu va fi la modă. Dar s-ar putea să te readucă la viață.

