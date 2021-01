O nouă direcție a SUA! Liber la constrângerea libertății religioase?

Al Mohler, teolog și președinte al Seminarului Teologic Baptist din Sud, a tras un semnal de alarmă cu privire la ofensiva Human Rights Campaign, informează LifeSiteNews.

The Human Rights Campaign (HRC), cea mai mare și mai puternică organizație de lobby LGBT din America, îi presează pe Joe Biden și Kamala Harris să vizeze instituțiile de învățământ creștine, cerând ca Administrația Biden să anuleze acreditarea colegiilor care aderă la reguli și poziții opuse homosexualității.

Planul „Blueprint for Positive Change“ al HRC, care oferă 85 de recomandări, propune eliminarea derogărilor de nediscriminare pentru colegiile religioase dacă acestea refuză să abandoneze poziția biblică cu privire la căsătorie.

HRC solicită Departamentului de Stat „să includă un marker de gen non-binar“ pe actele de identificare, cum ar fi pașapoartele, și să formeze o comisie care să exploreze modul în care agenda LGBT poate fi clasificată drept „drepturi inalienabile“, iar apoi cum poate fi promovată această agendă în relațiile internaționale.

Dar cea mai periculoasă propunere vizează, în esență, distrugerea instituțiilor creștine peste noapte. După cum a formulat Mohler:

„Blueprint afirmă, ‘Limbajul privind acreditarea instituțiilor religioase de învățământ superior în Higher Education Opportunity Act ar putea fi interpretat astfel încât să solicite agențiilor de acreditare să acrediteze instituțiile religioase care discriminează, sau nu îndeplinesc standardele curriculare bazate pe știință.

Departamentul Educației ar trebui să emită un regulament care să clarifice faptul că această dispoziție, care impune agențiilor de acreditare să respecte misiunea declarată a instituțiilor religioase, nu necesită acreditarea instituțiilor religioase care nu îndeplinesc standardele neutre de acreditare, inclusiv politicile de nediscriminare și cerințele curriculare științifice.’

În ceea ce privește acreditarea, așa ceva reprezintă o bombă atomică.

Într-o exprimare clară, ușor de înțeles pentru toată lumea, The Human Rights Campaign somează administrația Biden să refuze acreditarea – sau, cel puțin, să faciliteze refuzul acreditării – instituțiilor creștine, colegiilor și universităților creștine și, de fapt, oricărei alte instituții religioase sau școli care nu se conformează pretențiilor ortodoxiei LGBTQ.

Conformarea ar însemna abandonarea standardelor biblice în procesul de predare, angajare, admitere, locuință și viața de student. Ar însemna ca școlile creștine să nu mai fie creștine.

Acesta este un lucru de-a dreptul perfid. Dacă administrația Biden acționează conform cerințelor, școlilor care nu se vor conforma cu revoluția morală li se va refuza acreditarea. Nu trebuie să ignorăm limbajul folosit: acreditarea celor care nu îndeplinesc standardele de ‘nediscriminare’ LGBT sau ‘standardele curriculare bazate pe știință’ ar trebui revocată.

Dar stați un pic. The Human Rights Campaign nu este cunoscută pentru nicio agendă specială pe frontul creație-evoluție, iar grupul nu este preocupat nici de fizica particulelor.

The Human Rights Campaign vizează probleme de orientare sexuală și identitate de gen, camuflându-le în limbajul „științei“. Acesta este un efort nedisimulat de a cere școlilor și colegiilor creștine să abandoneze autoritatea biblică pentru a nu-și pierde acreditarea.

Este o amenințare directă la abilitatea colegiilor și școlilor creștine de a funcționa conform convingerilor creștine. O încercare categorică de a elimina libertatea religioasă a școlilor creștine – sau a oricărei școli religioase care refuză să-și plece genunchiul înaintea revoluționarilor moralității din cadrul Human Rights Campaign.“

Mohler a mai remarcat că aceasta este „o încercare nedisimulată de a închide orice variantă de colegiu sau universitate creștină care ar avea îndrăzneala să funcționeze bazându-se pe o viziune creștină asupra lumii“.

Așa cum am menționat anterior, lobby-ul LGBT a vorbit deschis despre faptul că atunci când ajung la putere, scopul lor este de a-i „pedepsi pe cei răi“ – cuvintele lor proprii. The Human Rights Campaign și alte organizații LGBT, înfuriate de pauza de patru ani în războiul-fulger al curcubeului care transformă instituțiile americane, se pregătește să se răzbune pe creștini.

Trebuie remarcat, Joe Biden este la fel de radical în aceste chestiuni precum HRC. El a promis în mod deschis fiecărui lider LGBT dornic să asculte că va fi omul lor la Casa Albă, iar pentru activiștii LGBT, acest lucru înseamnă oportunitatea de a-și vâna dușmanii.

Dușmanii lor, așa cum a arătat încă o dată HRC, sunt cei care refuză să se alăture Pride Parade și se încăpățânează să-și păstreze credințele și tradițiile care au durat mii de ani, mai degrabă decât să li se alăture lor pe „partea corectă a istoriei“ (care există de mai puțin de două decenii).

Activiștii The Human Rights Campaign au căutat meticulos metode de distrugere a instituțiilor creștine. Propunerea lor, „Blueprint for Positive Change“, este doar un început.

