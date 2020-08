Platforma Democrată LGBT marginalizează Libertatea Religioasă

În această săptămână, Partidul Democrat își prezintă platforma partidului, iar asta include și poziția privind problemele LGBT. Pentru mulți oameni ai credinței există o preocupare semnificativă că platforma va zdrobi libertatea religioasă.

Deși candidatul Democrat la președinția Statelor Unite, Joe Biden, declară că deține o profundă credință și istorie catolică, pe care le etalează constant potențialilor alegători, el s-a angajat, de asemenea, să facă din Legea Egalității principala sa prioritate legislativă.

Biden a transmis organizației puternice de lobby LGBT, Human Rights Campaign, promisiunea că „acesta este primul lucru pe care îl voi face” ca președinte. Această lege va adăuga orientarea sexuală și identitatea de gen în legile federale privind drepturile civile, fără excepții pentru oamenii de credință.

Dr. Russell Moore, președintele Southern Baptists’ Ethics și Religious Liberty Commission, afirmă că această lege distruge demnitatea umană.

Înainte ca legea să fie adoptată în Camera Reprezentaților în 2019, Moore a explicat: „În timp ce intenția proiectului H.R. 5 este de a proteja persoanele care se identifică a fi LGBT, proiectul de lege nu va face decât să pună presiune pe conștiința a milioane de oameni”.

Unele dintre efectele practice ale Legii Egalității ar include obligarea sportivelor să concureze împotriva bărbaților care se cred femei și impunerea ca agențiile religioase de adopție să plaseze copii în grija cuplurilor gay sau riscă închiderea.

Analiștii organizației Family Research Council remarcă, de asemenea, că politicile prietenoase LGBT ale lui Biden vor afecta copiii din școli.

„Biden a spus că din prima zi la Casa Albă va reinstaura regulile din epoca Obama pentru ca școlile să le permită celor care se identifică drept transgender să aibă acces la vestiare și băi după alegerea lor”.

Poziția lui Biden cu privire la problemele transgender ar putea submina, de asemenea, și părinții. Consideră că egalitatea transgender este o problemă a drepturilor civile din timpul nostru. În 2018, fundația Biden a lansat o campanie de acceptare familială pentru a promova în mod ostentativ sprijinul pentru copiii transgender.

The Human Rights Campaign declară că Platforma LGBT Democrată din acest an este cea mai „pro-egalitate platformă din istorie” și va susține asta prin reprezentații care vor lua cuvântul la Convenția Partidului Democrat de prezentare a candidaturii la președinția Statelor Unite a lui Joe Biden.

