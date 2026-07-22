O nouă seară de suflet la Romanian Heritage Center: credință, părtășie și comuniune românească

Sâmbătă, 18 iulie 2026, Romanian Heritage Center a fost gazda unei noi seri de excepție, dedicate credinței, culturii și comuniunii frățești. Evenimentul, organizat la inițiativa pastorului profesor Ioan Panican, președintele Forumului Civic Creștin din România, a reunit numeroși membri ai comunității românești într-o atmosferă de profundă încărcătură spirituală.

Punctul central al întâlnirii l-a constituit vizionarea unui fragment din impresionantul eveniment „Hristos, Mântuirea noastră”, organizat de Forumul Civic Creștin la Ateneul Român din București, în seara zilei de 17 martie 2024. Chiar dacă participanții au urmărit doar o parte din înregistrare, emoția transmisă de imaginile și mesajele prezentate a fost atât de puternică, încât mulți au mărturisit că și-ar fi dorit ca proiecția să nu se mai încheie.

Pe parcursul prezentării, pastorul Ioan Panican, inițiatorul și realizatorul evenimentului de la Ateneul Român, a intervenit cu explicații și mărturii care au oferit celor prezenți o perspectivă asupra efortului depus pentru organizarea acelui moment de referință. Relatările sale au reconstituit atmosfera solemnă și profund spirituală din sala Ateneului, făcându-i pe participanți să simtă parcă bucuria, emoția și duhul de închinare care au caracterizat acel eveniment dedicat proclamării Evangheliei și slăvirii lui Dumnezeu.

După încheierea prezentării, discuțiile au continuat într-un spirit deschis și ziditor. Întrebările și comentariile participanților au demonstrat interesul și impactul pe care mesajul transmis l-a avut asupra celor prezenți. Dialogul sincer și schimbul de impresii au întregit atmosfera caldă și familială care a caracterizat întreaga seară.

Un motiv deosebit de bucurie a fost și prezența, ca de fiecare dată, a domnului Petru Amarei, fondator și președinte al RTN Chicago – Televiziunea Creștină Română, inițiatorul organizării acestor seri speciale la Romanian Heritage Center, dedicate prezentării marilor evenimente cultural-creștine desfășurate la Ateneul Român, urmate de dialoguri cu pastorul prof. Ioan Panican.

Ajunse deja la cea de-a patra ediție, aceste întâlniri au devenit un reper în viața spirituală și culturală a comunității românești din zona Chicago, oferind participanților ocazia de a retrăi, prin imagini, mărturii și explicațiile pastorului Panican, momente de înaltă trăire duhovnicească și de autentică mărturisire creștină. Viziunea și implicarea prietenului nostru Petru Amarei au făcut posibilă transformarea acestor seri într-o frumoasă punte între românii din diaspora și marile manifestări creștine și culturale organizate în România.

Cu aceeași generozitate care îi caracterizează lucrarea de mulți ani în slujba comunității românești, domnul Petru Amarei a oferit tuturor participanților cel mai recent număr al revistei „Creștinul în Acțiune”, publicație editată de RTN Chicago în colaborare cu Rev. Ilie Uțu Tomuța. Gestul său a fost primit cu recunoștință de cei prezenți, revista constituind o valoroasă sursă de informare și zidire sufletească, prin articolele, mărturiile și materialele dedicate vieții creștine și activităților românești din diaspora.

Un alt moment deosebit l-a constituit prezentarea cărții „ESEURI MOTIVAȚIONALE – 𝑆𝑐𝑢𝑟𝑡𝑒 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡̦𝑖𝑖 𝑏𝑖𝑏𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑝𝑒𝑛𝑡𝑟𝑢 𝑣𝑖𝑎𝑡̦𝑎 𝑐𝑟𝑒𝑠̦𝑡𝑖𝑛𝑎̆ 𝑑𝑒 𝑧𝑖 𝑐𝑢 𝑧𝑖” publicate recent de Rev. Ilie U. Tomuța, prilej de bucurie pentru toți cei prezenți. Prezentarea volumului a reprezentat un moment inedit anunțând pe curând o nouă sărbătoare spirituală și culturală prin lansarea oficială a acesteia tot la Romanian Heritage Center. Imaginea celor doi slujitori ai lui Dumnezeu – Rev. Ilie U. Tomuța și Rev. Prof. Ioan Panican – alături unul de celălalt a simbolizat frumos continuitatea slujirii, a mărturisirii credinței și a lucrării dedicate comunității românești.

Un cuvânt de apreciere se cuvine adresat și Consulului General al României, domnul Lucian Ilie Stănică, care a rostit un mesaj cald, echilibrat și profund uman. Discursul său a evidențiat importanța păstrării identității românești, a valorilor creștine și a unității comunității românești din diaspora, fiind primit cu multă apreciere de cei prezenți.

Potrivit frumoasei tradiții a comunității, seara s-a încheiat cu o masă de dragoste, pregătită cu multă dăruire de doamna Maria Crișan și echipa sa de la Maria’s Bakery, care au oferit din nou participanților bucate alese și ospitalitate românească autentică. În jurul mesei, conversațiile au continuat firesc, într-un spirit de prietenie și părtășie creștină, întărind legăturile dintre membrii comunității.

Cele aproape cinci ore petrecute împreună au trecut pe nesimțite, într-o atmosferă de bucurie, comuniune și binecuvântare. Pentru toți cei prezenți, întâlnirea a fost încă o dovadă că astfel de momente de părtășie reprezintă nu doar ocazii de revedere, ci și prilejuri de întărire sufletească și de apropiere de Dumnezeu.

Organizatorii îi încurajează pe toți cei care nu au avut posibilitatea să participe să urmărească fragmentul din evenimentul „Hristos, Mântuirea noastră”, disponibil online și subtitrat în limba engleză, pentru ca și membrii familiilor care nu cunosc bine limba română să poată înțelege și aprecia mesajul transmis. Timpul dedicat unei astfel de vizionări este, fără îndoială, o investiție în valorile credinței și în frumusețea lucrurilor veșnice.

La final, pastorul Ioan Panican a adresat celor prezenți și tuturor celor care vor afla despre această întâlnire salutul inspirat din Faptele Apostolilor 20:32:

„Și acum, fraților, vă încredințez în mâna lui Dumnezeu și a Cuvântului harului Său, care vă poate zidi sufletește și vă poate da moștenirea împreună cu toți cei sfințiți.”

Comunitatea prezentă și-a exprimat recunoștința față de Dumnezeu pentru binecuvântarea acestei seri și față de pastorul profesor Ioan Panican pentru dăruirea și viziunea cu care continuă să organizeze astfel de evenimente, menite să întărească credința, identitatea și unitatea românilor de pretutindeni.

Slăvit să fie Domnul!

Steven Bonica

TRIBUNA.US