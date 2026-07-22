Evreica Judit Polgár refuză propunerea de a deveni președinta Ungariei: „Nu mă simt suficient de puternică pentru a uni o națiune divizată”

Legenda șahului mondial Judit Polgár, considerată cea mai mare jucătoare de șah din toate timpurile și una dintre cele mai cunoscute personalități evr

Legenda șahului mondial Judit Polgár, considerată cea mai mare jucătoare de șah din toate timpurile și una dintre cele mai cunoscute personalități evreiești din Ungaria, a refuzat invitația de a candida pentru funcția de președinte al țării, după ce propunerea i-a fost adresată de liderul politic Peter Magyar.

Premierul ungar Peter Magyar și partidul său, TISZA, dețin nu doar majoritatea parlamentară, ci o majoritate calificată (două treimi) în Parlamentul Ungariei. În urma alegerilor parlamentare din aprilie 2026, TISZA a obținut 141 din cele 199 de mandate, depășind pragul de 133 de mandate necesar pentru modificarea Constituției.

Astfel, îndreptățit să numească opțiunea sa pentru președinția Ungariei, el a anunțat că o consideră persoana potrivită pentru a conduce statul ungar într-o perioadă de profundă polarizare politică, afirmând că „țara noastră (n.r.: Ungaria) are nevoie de unitate, de pace și de un președinte de care întregul popor maghiar să fie mândru”.

Evreica Judit Polgár, care împlinește în curând 50 de ani, este recunoscută drept cea mai mare șahistă din istorie. Timp de 26 de ani consecutivi a ocupat primul loc în clasamentul mondial feminin și a reușit performanța remarcabilă de a pătrunde și în top 10 al clasamentului general al Federației Internaționale de Șah (FIDE), dominat în mod tradițional de bărbați.

Mare Maestru Internațional, Polgár a câștigat de cinci ori Olimpiada de Șah și a fost decorată cu Ordinul Sfântul Ștefan al Ungariei, una dintre cele mai înalte distincții ale statului ungar. Cariera sa a fost prezentată recent în documentarul american Queen of Chess.

Într-un interviu acordat publicației israeliene Ynet News în luna februarie, Judit Polgár a vorbit deschis despre identitatea sa evreiască și despre climatul tot mai dificil cu care se confruntă comunitățile evreiești în contextul recrudescenței antisemitismului.

„Sunt foarte mândră că sunt evreică”, a declarat ea. „Știu cât de dificile sunt vremurile prin care trecem acum și sunt alături de voi, cei din Israel.”

Fosta campioană a subliniat că urmărește cu îngrijorare creșterea antisemitismului în Europa și în alte părți ale lumii, fenomen amplificat în ultimii ani de tensiunile din Orientul Mijlociu. În același timp, ea a evidențiat puterea și reziliența societății israeliene în fața amenințărilor de securitate și a ostilității tot mai accentuate împotriva evreilor.

„Mă impresionează faptul că israelienii trec prin atât de multe zile dificile și, cu toate acestea, reușesc să zâmbească și să își continue viața de zi cu zi. Sper ca noi toți să avem puterea de a continua să zâmbim”, a afirmat Polgár.

La o zi după anunțul privind posibila sa candidatură, Judit Polgár a publicat pe pagina sa de Facebook un mesaj prin care a refuzat propunerea.

„Consider că este onoarea vieții mele să fiu invitată pentru funcția de Președinte al Republicii și sunt profund recunoscătoare pentru această încredere”, a scris ea.

Ea a apreciat gestul lui Peter Magyar de a propune un candidat independent și neafiliat politic pentru cea mai înaltă funcție în stat, în pofida faptului că formațiunea sa dispune de o majoritate de două treimi în Parlament.

„Apreciez gestul prim-ministrului de a propune pentru cea mai înaltă funcție în stat un candidat independent și neafiliat politic, deși partidul său beneficiază de o majoritate constituțională confortabilă în Parlament.”

Cu toate acestea, fosta mare campioană a explicat că nu se consideră pregătită pentru o asemenea responsabilitate.

„Nu mă simt suficient de puternică pentru a-mi asuma responsabilitatea istorică de a uni o națiune divizată și, din acest motiv, nu pot accepta această invitație”, a transmis Judit Polgár.

Prin refuzul său, una dintre cele mai respectate figuri ale sportului și vieții publice din Ungaria rămâne, cel puțin pentru moment, în afara scenei politice, continuând însă să fie o voce apreciată atât pentru realizările sale excepționale în șah, cât și pentru pozițiile sale publice privind combaterea antisemitismului, apărarea valorilor democratice și solidaritatea cu statul Israel.

TRIBUNA.US

Cover Foto: Judit Polgar in 2013 by Ruperto Miller, Creative Commons Zero, Public Domain Dedication