Oamenii de știință au calculat câte furnici există pe Pământ. Numărul este „de neimaginat”

Este lumea furnicilor, iar noi suntem doar în vizită, am putea spune.

O nouă estimare a numărului total de furnici care mișună pe Pământ se ridică la un total impresionant de aproape 20 de cvadrilioane de indivizi, informează Washington Post.

Această sumă uluitoare – 20.000.000.000.000.000.000.000, adică 20.000 de trilioane – dezvăluie omniprezența uimitoare a furnicilor, chiar dacă oamenii de știință sunt tot mai îngrijorați de faptul că o posibilă dispariție în masă a insectelor ar putea distruge ecosistemele.

Într-un articol publicat luni în Proceedings of the National Academy of Sciences, un grup de oameni de știință de la Universitatea din Hong Kong a analizat 489 de studii și a ajuns la concluzia că masa totală a furnicilor de pe Pământ cântărește aproximativ 12 megatone de carbon uscat.

Altfel spus: Dacă toate furnicile ar fi adunate de pe pământ și așezate pe un cântar, ar cântări mai mult decât toate păsările și mamiferele sălbatice la un loc. Pentru fiecare persoană, există aproximativ 2,5 milioane de furnici.

„Este de neimaginat”, a declarat într-un interviu acordat de Patrick Schultheiss, unul dintre autorii principali ai studiului, care este în prezent cercetător la Universitatea din Würzburg, Germania. „Pur și simplu nu ne putem imagina 20 de cvadrilioane de furnici într-o grămadă, de exemplu. Pur și simplu nu funcționează”.

Numărarea tuturor acestor insecte – sau cel puțin a unui număr suficient de insecte pentru a obține o estimare corectă – a presupus combinarea datelor provenite de la „mii de autori din multe țări diferite” de-a lungul unui secol, a adăugat Schultheiss.

Pentru a număra insecte atât de abundente ca furnicile, există două moduri de a face acest lucru: vă puteți pune la pământ pentru a preleva mostre de frunze – sau puteți instala mici capcane (adesea doar un pahar de plastic) și să așteptați ca furnicile să se strecoare în ele. Cercetătorii și-au murdărit cizmele cu studii în aproape toate colțurile lumii, deși în unele locuri din Africa și Asia lipsesc datele.

Furnicile, ca și oamenii, au traversat aproape toate continentele și tot felul de habitate. Potrivit echipei de cercetare, furnicile care trăiesc la sol sunt cele mai abundente în regiunile tropicale și subtropicale, dar pot fi găsite aproape peste tot, cu excepția celor mai reci zone ale planetei.

Lumea, într-adevăr, beneficiază de toate aceste furnici. Prin tuneluri, ele aerisesc solul și târăsc semințele în subteran pentru a încolți. Ele servesc drept sursă de hrană pentru nenumărate artropode, păsări și mamifere. În timp ce furnicile tâmplar sunt enervante pentru proprietarii de case, pădurile ar fi pline până la refuz de lemn mort fără puterea de descompunere a insectelor care distrug lemnul.

Tribuna.US