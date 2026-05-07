ONU va scumpi biletele de avion. Noua taxă climatică

Companiile aeriene vor trebui în curând să plătească pentru compensarea emisiilor lor Ai pașaportul, telefonul, portofelul și bagajele pregătite. A

Companiile aeriene vor trebui în curând să plătească pentru compensarea emisiilor lor

Ai pașaportul, telefonul, portofelul și bagajele pregătite. Acum cumpără-ți biletul de avion. Dacă ți se pare scump, așteaptă până anul viitor. În numele combaterii schimbărilor climatice, Organizația Aviației Civile Internaționale (ICAO), o agenție specializată a Națiunilor Unite, urmează ca în 2027 să oblige companiile aeriene să raporteze emisiile de gaze cu efect de seră pentru zborurile internaționale și să cumpere credite de carbon pentru compensarea acestor emisii.

Această taxă obligatorie va crește costul zborurilor — și va oferi unei agenții globale nealese puterea de a taxa un întreg sector industrial fără niciun aport democratic din partea celor taxați.

Însă Administrația Trump poate bloca această taxă aviatică impusă de ONU. Toamna trecută, administrația a amânat un vot al Organizației Maritime Internaționale privind o măsură care încerca să taxeze transportul maritim global. Acum poate contribui la protejarea aviației.

Administrația a transmis clar că SUA vor reduce finanțarea pentru multe agenții ONU, decizie susținută pe scară largă de alegătorii președintelui Trump. ONU însă a găsit o metodă alternativă de a-și menține influența: taxând efectiv industria aviației și, implicit, consumatorii — deși nu are niciun mandat democratic pentru a face acest lucru. Folosind schimbările climatice drept justificare, ONU urmărește să controleze producția, transportul și comerțul.

Aviația reprezintă doar 2,5% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, iar această politică va impune costuri semnificative industriei. De asemenea, este probabil să favorizeze companiile aeriene mari, punând liniile aeriene low-cost într-o poziție dezavantajoasă.

Mai mult, cantitatea disponibilă de combustibili pentru aviație fără carbon sau cu emisii reduse de carbon este insuficientă, iar promovarea biocombustibililor ar putea crește prețurile alimentelor la nivel global. Ca parte a acestei politici, ICAO încurajează utilizarea hidrogenului în aviația civilă, un combustibil extrem de inflamabil. Acest lucru ar putea crește costurile asigurărilor — și riscurile fizice — ale zborului.

ICAO nu este nici un guvern ales democratic, nici o corporație reglementată. Această politică ar oferi unei birocrații internaționale nealese și nereglementate un control semnificativ asupra companiilor. Legea britanică a ceaiului din 1773 a menținut o taxă de 3 pence pentru o livră de ceai. Suma era mică, dar principiul unei puteri externe care taxează coloniile americane a contribuit la declanșarea Revoluției Americane. Astăzi, puțini jurnaliști sau guverne occidentale mai pun sub semnul întrebării principiul conform căruia instituții nealese precum ONU taxează efectiv industria aviației prin reglementări.

Lipsa opoziției democratice față de această taxare realizată de o instituție globală este uimitoare. Ea marchează o schimbare tulburătoare față de valorile care au modelat democrațiile moderne.

Share this: Facebook

X

