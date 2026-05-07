„Noua Stângă” republicană: Personalitățile care are se aliniază cu adversarii Americii

Acești oameni nu au nimic în comun cu conservatorismul tradițional, dar au aproape totul în comun cu noii lor prieteni de stânga, afirmă Ben Shapiro, comentator politic conservator.

Există o amenințare la adresa dominației politice continue a dreptei în Statele Unite, iar această amenințare este Noua Stângă; oameni care s-au dat drept membri ai dreptei timp de ani de zile, dar care acum își dezvăluie tot mai des adevărata față, manifestându-se ca anti-americani, împotriva bunelor maniere și împotriva conservatorismului, și aliniindu-se cu democrații.

Tucker Carlson, Candace Owens, Nick Fuentes și Ian Carroll: acești oameni sunt de aceeași parte cu Vladimir Putin din Rusia și Xi Jinping din China. De asemenea, sunt de aceeași parte cu Hassan Piker, Cenk Uygur, Hakeem Jeffries, Chuck Schumer, Bernie Sanders, AOC și Ilhan Omar.

„Nu se ascund să arate acest lucru. Dacă republicanii vor suferi o înfrângere zdrobitoare la alegerile din 2026, ei vor fi unul dintre principalele motive”, avertizează Shapiro.

Dar se întâmplă ceva și mai important. Acești oameni conduc o mișcare menită să distrugă America, să dărâme ceea ce ne face puternici pe scena mondială și liberi în propria noastră țară. Dacă vor reuși, America va pierde, ceea ce înseamnă că lumea va pierde.

Cum numiți o persoană care consideră că Constituția este demodată și învechită și că ar trebui, probabil, să renunțăm la ea? Sau pe cineva care crede că America este cu adevărat o forță malefică și malefică în lume și că armata americană este formată din violatori ai drepturilor omului? Ce spuneți despre o persoană care se aliază cu Rusia, China, Iranul și Venezuela, sau care crede că capitalismul și piețele libere sunt corupte și că puterea guvernamentală este probabil soluția la problemele noastre? Sau o persoană care crede că americanii pot fi împărțiți pe criterii rasiale în victime și agresori?

Dacă asta vi se pare a fi ceva tipic pentru cineva de stânga, aveți dreptate. Dar este vorba și de o mulțime de oameni din ceea ce am numit „dreapta în formă de potcoavă” și din ceea ce vom numi acum „Noua Stângă”, deoarece acești oameni nu au nimic în comun cu conservatorismul tradițional, dar au aproape totul în comun cu noii lor prieteni de stânga.

Diagrama lor Venn cu stânga este un cerc, iar această Nouă Stângă colaborează cu vechea stângă pentru a distruge Partidul Republican și, la rândul său, țara.

„Să punem lucrurile în perspectivă. Dacă iubești America, probabil că ceea ce iubești la ea sunt tocmai lucrurile care fac ca America să fie America: libertatea individuală, proprietatea privată, instituțiile tradiționale, bisericile și Constituția Statelor Unite.

În cele din urmă, ceea ce iubești la America este faptul că oricine poate reuși aici, pentru că ai nevoie de toate aceste lucruri pentru a avea succes. În America, oricine poate ajunge sus — dacă ia decizii bune și responsabile”, susține Ben Shapiro.

Secretarul de stat Marco Rubio, fiul unor imigranți cubanezi, ai cărui părinți au venit în Statele Unite în 1956 în căutarea unor oportunități și pentru a scăpa de iadul comunist, a explicat în mod convingător de ce America este o țară măreață:

Speranța mea pentru America este aceeași ca întotdeauna. Cred că este speranța pe care sper să o împărtășim cu toții. Ne dorim ca ea să rămână locul în care oricine, de oriunde ar veni, poate realiza orice, unde nu ești limitat de circumstanțele nașterii tale, de culoarea pielii sau de etnia ta, ci, sincer, un loc în care poți depăși provocările și îți poți atinge întregul potențial. Sincer, cred că acesta ar trebui să fie obiectivul fiecărei țări din lume. Dar cred că, în SUA, nu suntem perfecți. Istoria noastră nu este una a perfecțiunii, dar este totuși mai bună decât istoria oricărei alte țări. Iar a noastră este o poveste de îmbunătățire continuă. Fiecare generație a lăsat generației următoare de americani mai multă libertate, mai multă prosperitate și mai multă siguranță. Și acesta este și obiectivul nostru. Dar este o țară unică și excepțională. Și pe măsură ce ne apropiem de această aniversare de 250 de ani, cred că avem multe de învățat și de care să fim mândri în istoria noastră. Este o istorie a îmbunătățirii perpetue și continue, în care fiecare generație și-a adus contribuția pentru a ne apropia de îndeplinirea viziunii pe care fondatorii acestei țări au avut-o la înființarea ei.

Aceasta este o definiție extrem de clară a excepționalismului american, pentru că se pare că America chiar este excepțională. Avem aici un sistem de guvernare diferit. Avem valori care nu seamănă cu cele din niciun alt loc de pe Pământ. America este într-adevăr excepțională.

Dar există o mulțime de oameni care urăsc de fapt America, fie că se află acasă sau în străinătate, și cred că America trebuie schimbată fundamental, înlocuită sau combătută. Inamicii Americii, oameni precum creierul lui Vladimir Putin, Alexander Dugin, sunt de acord.

Dugin, filosoful putinismului și îndrăgit de mulți membri ai Noii Stângi, s-a lansat recent într-o serie de postări pe X, scriind: „Uitați, există măcar un singur argument pentru care SUA n-ar trebui șterse de pe fața pământului? Democrații = globaliști, sunt niște perverși de cea mai joasă speță. (Epstein) Partidul Republican = idioți. (Epstein) Trump și sioniștii de tot felul = maniaci, pedofili. (Epstein) Există vreun alt argument? Dacă nu, sunteți condamnați”.

El a sugerat, de asemenea, că americanii sunt niște sclavi proști, scriind: „Voi nu sunteți poporul. Sunteți niște sclavi proști de pe meniul lui Epstein, al unor elite canibale și crude. Sunteți devorați, creierele voastre sunt devorate. De aceea vă uitați la Euphoria. Pentru că sunteți cu toții niște perverși. O civilizație dezgustătoare. Nu aveți niciun motiv să existați. Vă rog, muriți”.

Oameni precum Alexander Dugin au aliați interni în Statele Unite. Sunt foarte mulți. Mulți dintre aceștia fac parte din stânga tradițională; oameni care se bucură să preia și să repete ca papagalii propaganda Chinei, Rusiei sau Iranului, oameni care variază de la Noam Chomsky, reprezentant al vechii școli, până la Hassan Piker.

Dar au și un set cu totul nou de aliați. Oameni care se dau drept conservatori, dar care, de fapt, sunt de acord cu principiile fundamentale ale stângii. De aceea îi numim Noua Stângă.

„În ultimii doi ani, mulți au susținut că, atunci când critic Noua Stângă, greșesc, și că oameni precum Tucker Carlson, Candace Owens și Nick Fuentes se situează de fapt în dreapta, și că trebuie să ne unim cumva cu ei pentru că avem nevoie de „unitate”.

Aceasta a fost, în cel mai bun caz, o iluzie. A fost, așa cum spunea Winston Churchill – un om pe care Tucker Carlson îl consideră adevăratul vinovat al celui de-al Doilea Război Mondial –, ca și cum ai hrăni un crocodil, sperând că te va mânca ultimul”, scrie Shapiro.

Acești oameni au fost întotdeauna dispuși să se unească în condițiile impuse de ei. Vrei ca ei să susțină republicanii? Atunci republicanii ar trebui să îmbrățișeze o formă de antiamericanism care se deosebește de stângismul declarat doar prin viziunea asupra clasei defavorizate de aici, din America.

Vor presăra puțină retorică creștină peste stângismul lor și apoi vor spera că nu vei observa acest truc.

„Ei nu sunt de dreapta. Ei fac parte din Noua Stângă. Și dacă nu obțin ce vor, atunci pur și simplu pleacă acasă sau se unesc cu Stânga, aliații lor naturali”, atenționează Ben Shapiro.

Oamenii care susțin de fapt căderea Partidului Republican și a președintelui Trump dau vina pe conservatorism și apoi încearcă să pună mâna pe rămășițele Partidului Republican și să le transforme într-un fel de coaliție a Noii Stângi.

Ei nu fac parte din dreapta.

Și ar trebui să închidem porțile în urma lor.

Foto: AI / Tribuna.US

