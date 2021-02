Opinie: Ce vă pot învăța eu despre rasism

Eram săracă, de culoare și de sex feminin. Rasismul nu m-a împiedicat să-mi împlinesc visurile, încurajează Carol Swain într-un articol PragerU.

Iată cum se termină povestea mea: devin profesor titular de științe politice la o universitate din Ivy League și apoi la una dintre cele mai importante universități din sud.

Acum, dați-mi voie să vă spun cum începe povestea mea: am crescut în Virginia rurală, săracă lipită pământului. Am abandonat școala în clasa a opta și am avut trei copii până la 20 de ani.

Mă consider o persoană destul de modestă, dar chiar și eu trebuie să recunosc că de acolo și până la situația din ziua de azi a fost o călătorie destul de lungă.

Cum am făcut-o?

Am muncit din greu. Nu nebunește, 24/7 greu – doar greu. Am luat decizii bune. Nu decizii geniale, nu de genul celor din șahul tridimensional – doar bune. Pe parcurs am întâlnit oameni care m-au ajutat și au vrut sincer să mă vadă reușind – nu pentru că aveau ceva de câștigat, ci pentru că erau oameni cumsecade. Apropo, aproape toate aceste persoane erau albi.

Dar, mai ales, cred că am fost binecuvântată într-un mod esențial: m-am născut în America, o adevărată țară a oportunității pentru oricine, de orice culoare a pielii și provenind din orice mediu. În această țară, locul de unde îți începi viața nu decide unde ajungi.

Și asta funcționează în ambele direcții. Poți începe având toate avantajele și le poți risipi pe toate. Sau poți începe cu nimic și să ajungi la succes. Totul depinde de tine. Atitudinea ta este mult mai importantă decât rasa, genul sau clasa socială pentru a determina ce vei realiza în viață.

Când aud tineri de culoare – sau pe oricine, de altfel – vorbind despre rasism sistemic, nu știu dacă să râd sau să plâng. Vreau să râd pentru că este așa o prostie. Vreau să plâng pentru că știu că determină un număr nespus de tineri de culoare să se afunde în autocompătimire și disperare. În loc să profite de oportunitățile uimitoare pe care le oferă America, ei profită de o scuză pentru a explica de ce nu reușesc.

Citește și Dacă „rasismul sistemic” este real, de ce vrea Biden să aducă imigranți în SUA?

M-am născut într-o lume în care rasismul sistemic era real – nu o glumă, ci bigotism real. Dar iată ce trebuie să știți: da, acel rasism a modelat experiența persoanelor de culoare – dar chiar și atunci, nu a definit-o. Schimbarea plutea în aer. Numiți-o reformă sistemică.

Mișcarea modernă pentru drepturile civile era la început, iar liderii care luptau pentru drepturi egale pentru cei de culoare erau bărbați și femei de toate rasele. Ei credeau în America și erau hotărâți să o vadă la înălțimea idealurilor sale cele mai mărețe – idealuri manifestate în Declarația de Independență și în Constituția SUA.

Știam eu, atunci când eram copil, că George Washington și Thomas Jefferson deținuseră sclavi? Nu cred că m-am gândit vreodată la asta. Dacă aș fi făcut-o, aș vrea să cred că aș fi avut destulă minte pentru a ști că nu putem judeca oamenii care au trăit acum 250 de ani după standardele morale din zilele noastre.

Dar știu că Jefferson este cel care a scris cuvintele din Declarația de Independență ce au făcut sclavia imposibilă în cele din urmă: că toți oamenii sunt creați egali. Și știu că Washington, Hamilton, Franklin, Adams și restul Fondatorilor au riscat totul pentru a face posibilă lumea mea, America mea. Cum aș putea să nu fiu recunoscătoare pentru asta și pentru sacrificiile pe care mulți alții le-au făcut ca să o mențină?

Adevărul este că nu-mi amintesc vreun moment în care să nu fi iubit America și să nu mă fi simțit mândră de încredințarea că trăiesc în cea mai măreață țară din lume. Știam că, dacă îmi urmăresc cu perseverență obiectivele, puteam lăsa în urma mea sărăcia primilor ani, cu toate abuzurile și depresia ce o însoțeau.

Am fost norocoasă și în alt mod. Am fost ferită de mesajele negative și distrugătoare despre America, care schilodesc o generație întreagă de tineri. Aceste idei sunt otravă curată:

Privilegiul alb

Culoarea albă a pielii ca formă de proprietate

Rasism inconștient

Reparații

Micro-agresiuni

Poliția e împotriva celor de culoare.

Statele Unite au fost create pentru a proteja și promova sclavia

Citește și Ce ar trebui să predea școlile americane despre rasă, rasism și sclavie

Acestea sunt ideile pe care tinerii sunt învățați să le accepte. Și apoi li se spune să respingă ideile care îi pot salva – antidotul: principiile de succes care mi-au permis mie și altor milioane de americani să scăpăm din viața de sărăcie.

Aceste principii nu sunt complicate: lucrează din greu, învață din greșelile tale, asumă-ți responsabilitatea personală pentru acțiunile tale. Când am luat deciziile de a obține echivalarea diplomei de liceu, de a urma un colegiu comunitar și apoi de a obține patru diplome de facultate și universitare suplimentare, am crezut cu adevărat că educația îmi va deschide uși noi. Și a făcut-o.

Abia când am fost expusă teoriilor academice ale opresiunii în facultate, am fost informată că, deoarece eram de culoare, săracă și de sex feminin, nu puteam obține niciodată ceea ce realizasem deja.

Slavă Domnului, era prea târziu ca aceste mesaje toxice să mă oprească. Nu le lăsa să te oprească pe tine.

Tribuna.US