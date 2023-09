OPINIE | Dreapta nu ar trebui să-și încurajeze propriul declin

Potrivit unui expert în politică din cadrul Institutului Claremont, Dreapta americană trebuie să se redreseze după o perioadă de declin în care Stânga a preluat controlul asupra majorității sectorului corporatist, asupra Armatei și asupra presei, analizează Lucy Gilbert pentru Daily Signal.

Acest declin a avut ca rezultat promovarea segregării rasiale și a ideologiei de stânga de către corporații, după ce Dreapta a oferit acestora aproape tot ce și-au dorit în ultimul deceniu, a explicat el.

America corporatistă a donat sau a promis aproximativ 100 de miliarde de dolari (aproape 310 dolari de persoană) pentru cauze de stânga, printre care Black Lives Matter, începând din vara anului 2020 și până în prezent, detaliază Arthur Milikh.

Milikh este directorul executiv al Center for the American Way of Life al Institutului Claremont.

„Stânga beneficiază de sprijinul întregii țări… de puterea instituțională, așa că este ușor să fii curajos. De același gen de putere are nevoie și Dreapta“, a declarat Milikh președintelui Heritage, Kevin Roberts, în cadrul podcastului „Kevin Roberts Show“.

Când compari ceea ce „deține“ Dreapta și Stânga în această țară, Dreapta nu stă deloc bine, a spus el. Stânga a câștigat mult mai mult teren în instituții. Cum s-a ajuns aici și care sunt consecințele acestei situații se regăsesc în noua carte a lui Milikh, „Up From Conservatism“.

„Din acest punct de vedere, establishment-ul de dreapta pare să fi acceptat în mod tacit locul doi în America. Noi ne ocupăm de politica economică, în timp ce Stânga guvernează cultura, controlează consensul moral și ține pârghiile puterii reale“, spune Milikh în cartea sa.

„Ei vor în permanență să ne trateze ca pe niște iobagi“, avertizează Milikh. Ei vor ca americanii conservatori „să se supună și să plătească“ pentru ca Stânga să guverneze, în timp ce Dreapta „încasează necontenit pietrele și săgețile“.

Un domeniu în care Dreapta a pierdut teren este învățământul superior. Stânga a preluat controlul asupra universităților, iar Dreapta trebuie să ia măsuri împotriva acestui lucru, declarând: „Până aici, acesta este cartierul meu, universitatea mea și statul meu“, spune Milikh.

Dreapta nu ar trebui să accepte pur și simplu înfrângerea, pentru că banii din impozitele plătite de ei finanțează universitățile.

„Banii sunt luați de la alegătorii republicani și cheltuiți pentru a spori numărul democraților din America“, spune Milikh.

Prin urmare, cetățenii ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește modul în care sunt conduse universitățile, iar dacă universităților nu le place, nu au decât să renunțe la finanțare, spune el.

„Universitățile care răspândesc doctrine otrăvitoare nu mai cred în scopul unei universități“, a explicat Milikh în „Up From Conservatism“.

„Deși este dreptul lor să nu fie de acord cu acest scop, ele nu ar trebui să beneficieze de fonduri publice. De la nicio societate nu ar trebui să aibă cineva așteptarea de a-și subvenționa propriul declin“.

Tribuna.US