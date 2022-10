OPINIE | După recâștigarea Congresului, Republicanii ar trebui să îl pună sub acuzare pe Merrick Garland

Dacă Republicanii reușesc să preia în noiembrie controlul asupra Camerei Reprezentanților și Senatului SUA, primul lucru pe ordinea lor de zi – înainte de ajustarea taxelor și cheltuielilor, restricțiile privind avortul, legislația armelor de foc sau orice altceva din agenda lor previzibil de anostă – ar trebui să fie punerea sub acuzare a procurorului general Merrick Garland, analizează John Daniel Davidson pentru The Federalist.

Sub conducerea lui Garland, Departamentul de Justiție și Biroul Federal de Investigații au fost complet politizate și militarizate, transformate în instrumente de teroare îndreptate împotriva cetățenilor americani de rând care au îndrăzneala de a se opune agendei radicale a Administrației Biden.

Reducerile de impozite pentru producătorii autohtoni sau orice alt lucru despre care liderii GOP își imaginează că ar trebui să fie prioritatea lor odată ce vor recâștiga Congresul, pot aștepta.

Ceea ce este urgent acum este punerea sub acuzare și înlăturarea lui Garland înainte ca acesta să provoace daune ireparabile republicii.

Tot ceea ce a făcut Garland în calitate de procuror general a avut scop politic, începând de la etichetarea părinților care deschid gura în cadrul ședințelor consiliilor școlare drept „teroriști interni“ și până la luarea în vizor a activiștilor pașnici anti-avort, fără a face nimic în legătură cu justițiarii pro-avort care atacă bisericile și centrele de sprijin pentru gravide.

El trebuie oprit, și singurul lucru care o poate face este un Congres condus de un Partid Republican cu o atitudine fermă.

Iar odată ce au scăpat de Garland, următorul lucru pe ordinea de zi a Republicanilor din Congres ar trebui să fie desființarea FBI-lui și Departamentului de Justiție. Ambele instituții s-au dovedit a fi iremediabil corupte.

Ele au devenit inamici ai poporului american și trebuie eliminate complet și înlocuite cu ceva nou – ceva cu mult mai puțină putere și mult mai multă transparență.

Dacă acest scenariu sună drastic sau melodramatic, așa cum ar putea părea unora dintre legislatorii republicani indiferenți sau pur și simplu prostuți, gândiți-vă la știrea șocantă de săptămâna trecută, potrivit căreia Departamentul de Justiție al lui Garland a folosit din nou FBI-ul pe post de armă împotriva unor activiștii pașnici anti-avort pentru că și-au exercitat drepturile prevăzute de Primul Amendament.

Nu de mult, agenți FBI înarmați au pătruns în casa militantului anti-avort Chet Gallagher, în vârstă de 73 de ani, sub pretextul scandalos că acesta a încălcat o lege federală obscură, Freedom of Access to Clinic Entrances Act, sau „FACE Act“.

În realitate, ceea ce a făcut Gallagher împreună cu alți 10 activiști a fost să se roage și să cânte pe holul unui centru medical din Mt. Juliet, Tennessee, care găzduiește o clinică de avort – în martie anul trecut.

Protestul a fost în întregime pașnic, după cum atestă numeroase înregistrări video, transmise în direct pe Facebook chiar de către activiști.

Câțiva dintre ei au fost arestați fără incidente de către poliția locală sub acuzația de încălcare a proprietății și eliberați în scurt timp.

Dar în opinia Departamentului de Justiție condus de Garland, ei au folosit „forța și obstrucționarea fizică pentru a răni, intimida și interfera cu angajații clinicii și cu o pacientă care venise pentru servicii de sănătate reproductivă“.

Asta scrie în actul de acuzare, un document atât de rupt de realitate încât e greu de crezut că așa ceva a putut fi conceput.

Și acest lucru a avut loc după un raid la fel de șocant al FBI de luna trecută, la domiciliul lui Mark Houck, un catolic, tată a șapte copii și activist anti-avort, care a fost arestat sub amenințarea armei în fața soției și a copiilor săi îngroziți.

Infracțiunea comisă? Ar fi încălcat – ați ghicit – FACE Act.

Citește și Presa regimului nu vrea să știți de raidul FBI pentru arestarea unui tată pro-viață

Dar în cazul lui Houck, acuzațiile sunt chiar mai grosolane decât cele aduse activiștilor din Tennessee. Incidentul în cauză a implicat o altercație din octombrie anul trecut între Houck și un bărbat pe nume Bruce Love, activist pro-avort și escortă – nu un furnizor de servicii de avort sau o femeie care căuta să facă avort – în apropierea unei clinici de avorturi din Philadelphia.

Love s-ar fi postat în față fiului de 12 ani al lui Houck și l-a hărțuit fără încetare. A urmat o altercație, iar Houck l-ar fi împins pe Love, care a căzut la pământ.

Dar, potrivit declarației lui Love, altercația nu a reprezentat o încălcare a FACE Act „deoarece Houck se afla la un colț de stradă, departe de clinica de avort, nu au fost implicați clienți, iar presupusa agresiune nu a avut nimic de-a face cu așa-numitele servicii de reproducere“.

Cu alte cuvinte, acuzațiile guvernului în acest caz sunt extrem de șubrede și vor fi probabil respinse înainte ca un proces să aibă loc, așa cum s-a întâmplat în trecut cu un număr destul de mare de alte pretinse încălcări ale FACE Act.

Mai mult, avocatul lui Houck a luat legătura cu Departamentul de Justiție cu câteva luni înainte ca FBI-ul să facă o razie la domiciliul acestuia și a propus ca Houck să se prezinte de bunăvoie în urma unei citații.

Respectivul email a fost trimis în iunie, dar primul răspuns pe care avocatul lui Houck l-a primit de la Departamentul de Justiție a fost pe 23 septembrie, după ce Houck fusese deja arestat la domiciliul său sub amenințarea armei, în fața familiei sale.

Aceste cazuri sunt însă doar cele mai recente dintr-un lung șir de acțiuni de aplicare extrem de selectivă a legii federale de către Departamentul de Justiție al lui Garland, al căror scop evident este intimidarea cetățenilor americani ce respectă legea.

Același procuror federal care a instrumentat cazul fals împotriva lui Houck, Anita Eve, s-a ocupat, de asemenea, de aproximativ 40 de cazuri având legătură cu evenimentele din 6 ianuarie, în care s-a recurs la tactici de arestare la fel de exagerate.

Departamentul de Justiție al lui Garland a luat efectiv în vizor sute de persoane inculpate pe tema evenimentelor din 6 ianuarie, ale căror infracțiuni, în multe cazuri, se rezumă la puțin mai mult decât o încălcare involuntară a limitei de proprietate

În același timp, FBI nu vrea să dezvăluie dacă a făcut măcar o singură arestare în cazul zecilor de atacuri comise asupra bisericilor, centrelor de sprijin pentru femei însărcinate și altor organizații pro-viață ca urmare a scurgerii de informații privind decizia Dobbs, în luna mai.

FBI a admis recent pentru The Daily Signal (într-o declarație aproape identică cu cea pe care a emis-o în iunie) că investighează atacurile și chiar le consideră pe unele dintre ele potențiale acte de extremism violent domestic sau posibile încălcări ale FACE Act.

Cu toate acestea, FBI nu a anunțat nici măcar un singur arest în legătură cu cele aproximativ 83 de atacuri asupra bisericilor catolice și 73 de centre de asistență pentru femei însărcinate.

Surprinzător, așadar, că au avut timp să se ocupe de Houck și Gallagher, care are 73 de ani (ca să nu mai vorbim de Eva Edl, în vârstă de 87 de ani, o femeie menționată în actul de acuzare din Tennessee).

Toate acestea sunt exact ceea ce par: utilizarea Departamentului de Justiție pe post de armă în scopuri politice partizane. Și dacă o nouă majoritate republicană în Congres nu ar face nimic altceva anul viitor, este imperios necesar să-l pună sub acuzare pe Garland și să desființeze acest Departament de Justiție și FBI iremediabil corupte.

Nu știu dacă liderii republicani realizează acest lucru, dar viitorul republicii ar putea depinde de curajul lor de a lua atitudine în următorul Congres și a face ceea ce trebuie făcut.

Traducere și adaptare

Tribuna.US