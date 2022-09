Presa regimului nu vrea să știți de raidul FBI pentru arestarea unui tată pro-viață

Anunțul făcut de o soție îngrijorată, în care detaliază cum zeci de agenți FBI înarmați au descins recent la locuința sa din Pennsylvania pentru a-i aresta soțul – un catolic pro-viață, punându-i cătușele în fața copiilor care plângeau, ar fi trebuit să fie o știre națională de senzație.

Dar au trecut deja patru zile și nici măcar una dintre marile canale media corporatiste nu s-a îndurat să menționeze raidul FBI-ului la locuința lui Mark Houck și a familiei sale. Acest lucru nu este o coincidență, analizează Elle Purnell pentru The Federalist.

„Țineau îndreptate spre noi acele puști uriașe“, a detaliat soția lui Mark, Ryan-Marie Houck, într-un interviu acordat LifeSiteNews.

Ce infracțiune a comis Mark pentru a declanșa un astfel de raid FBI? El este acuzat că a încălcat FACE Act (o lege federală folosită pentru a limita acțiunile acceptabile ale susținătorilor pro-viață în fața clinicilor de avort) prin faptul că a împins un bărbat pro-avort care l-a hărțuit în mod repetat pe fiul lor de 12 ani, a declarat soția sa.

O instanță districtuală a respins procesul ce i-a fost intentat la începutul acestui an, dar cazul a fost preluat de FBI, întrucât procurorul general Merrick Garland își continuă războiul împotriva oponenților politici ai agendei Administrației Biden. Dacă va fi condamnat, Houck ar putea primi până la 11 ani de închisoare.

Unde este indignarea presei corporatiste, căreia îi place să se descrie drept principalul cruciat împotriva comportamentului totalitarist (real sau imaginar) atunci când este oportun din punct de vedere politic?

Nu s-a manifestat deloc, și mai mult ca sigur din cauza că, de data aceasta, ei aplaudă represiunea.

Citește și Iată de ce mass-media nu vrea să știți nimic despre protestele masive care au loc în întreaga lume

O căutare după numele lui Houck a relevat zero rezultate în ultima lună în paginile The New York Times. Căutați după „FBI“ pe site-ul NYT și nu veți găsi nimic în ultima săptămână nici despre raidul la locuința familiei Houck.

CNN tocmai și-a revizuit politicile pentru a se asigura că raportează în mod echilibrat evenimentele, nu-i așa? Da de unde! Nici acest canal de propagandă nu oferă vreun rezultat care să-l includă pe Houck.

Singurul rezultat returnat de The Washington Post sau NPR în ultima săptămână a fost un articol despre mandatele canadiene de utilizare a măștii, fără nicio legătură cu incidentul, în care motorul de căutare părea să sugereze că „Mark“ ar fi fost scris greșit și de fapt se căuta termenul „Mask (mască)“.

Nici NBC News nu stă mai bine, nici acolo nu apare vreun rezultat având legătură cu raidul FBI la locuința familiei Houck.

Prima știre care apare în urma unei căutări pe site-ul Associated Press este un anunț de deces de acum patru ani, iar apoi mai multe articole despre jucători din MLB.

La căutarea după „Mark Houck“ pe site-ul CBS News, fiecare rezultat pentru ultimele șase luni a fost despre baseball.

Prima „știre“ din lista de rezultate oferită în urma căutării în USA Today vorbește despre faptul că în Statele Unite sunt prea mulți medici legiști albi.

Cele mai relevante știri din ultima săptămână găsite pe site-ul The Wall Street Journal au fost un articol despre audiobook-urile Spotify și unul despre un alergător de maraton din Kenya.

Să nu vă imaginați că toate aceste canale de presă au „uitat“ să relateze această știre. În repetate rânduri, au demonstrat că nu le deranjează să ascundă informații pe care nu vor să le auziți.

Doar că s-ar putea să nu vrea să știți că aliații lor de la Washington au luat pe sus un oponent al narațiunii „acceptabile“ la a cărei promovare contribuie ele însăși.

Traducere și adaptare

Tribuna.US