Opinie: Iresponsabilitate și aroganță: Cauzele dezastruoasei pandemii COVID-19 în Spania (Partea II)

Datele statistice privind impactul COVID-19 în Spania ne îngrozesc. E rău în România, dar și mai rău în Spania, țară care, cu ani în urmă, a fost declarată de către Organizația Mondială a Sănătății ca având cel mai bun sistem de asistență medicală din lume.

Opinie: Iresponsabilitate și aroganță: Cauzele dezastruoasei pandemii COVID-19 în Spania (Partea I)

De ieri, când am deschis acest subiect, numărul persoanelor infectate în Spania a crescut de la 205.000 la peste 208.000, iar cel al morților de la 21.000 la 22.000, deci 10,5%. În România, numărul decedaților e de 508 la acest moment. Situația Spaniei e tragică, fără îndoială, iar spaniolii au nevoie de compasiunea și simpatia noastră.

Cum scriam ieri, pe 8 martie, sute de mii de spanioli au ignorat, în mod intenționat, recomandările autorităților, ieșind pe străzi pentru a sărbători Ziua Internațională a Femeii, iar apoi, după-amiaza, sute de mii au umplut stadioanele de fotbal. De atunci, avalanșa virusului începută pe 8 martie a scăpat de sub control.

Conform articolului din New Yorker, pe 31 ianuarie, 21 de spanioli au fost repatriați din Wuhan (China) și puși în carantină. În aceeași zi, a fost anunțat primul caz oficial de coronavirus în Spania. După 2 săptămâni, numărul a crescut la 2.000, iar pe 9 martie a ajuns la 4.000. În săptămâna lui 9 martie, au fost testați pozitiv de COVID-19 Prima Doamnă a Spaniei, trei miniștri și liderul mișcării spaniole de dreapta. Toți au participat la demonstrațiile din 8 martie.

Începând cu săptămâna lui 9 martie, majoritatea pacienților din spitale au fost evacuați și înlocuiți cu persoanele afectate de coronavirus. La data respectivă, aproximativ 700.000 de spanioli așteptau să fie operați. Nimeni nu știe ce s-a întâmplat cu acești oameni, dacă unii dintre ei au murit și câți.

Cadrele medicale au fost și ele infectate. Conform articolului, cadrele medicale din Spania constituiau 15% din toate infectările din Spania la mijlocul lui aprilie, iar 23 de medici au murit de coronavirus.

La fel ca în toate țările occidentale și România, kiturile pentru testarea populației erau puține, măștile la fel, ventilatoarele în număr mic, și cadrele medicale foloseau pungi de plastic pentru a se proteja de virus. Numărul celor testați era, de asemenea, mic, de doar 30.000 de persoane. Jumătate de milion de kituri pentru testarea populației au fost aduse din China, dar fiind defecte nu au putut fi folosite.

Medicii au încetat să se mai ocupe de persoanele de peste 75 de ani infectate, lăsându-i pe aceștia să moară. Un medic spaniol declara presei, „they are left to die, it’s very difficult, but it is the reality / sunt lăsați să moară, e foarte dificil, dar asta e realitatea”.

În toată Spania erau doar 4.400 de paturi de terapie intensivă, în timp ce Germania avea 28.000. Pentru a combate virusul, autoritățile au rechiziționat spitale și clinici private și au transformat centre de conferințe și hoteluri în spitale improvizate.

Medicii pensionați și studenții la medicină au fost recrutați să se alăture bătăliei împotriva virusului. Dar nici asta nu a fost suficient. Unii medici ajung să îngrijească de până la 60 ori mai mulți pacienți într-o singură zi.

Penuria de fonduri a fost și ea o cauză. Asistentele medicale din Spania, afirmă articolul, câștigă doar 1000 de euro pe lună. Din această cauză, 8.000 de asistente medicale din Spania s-au dus la muncă în Franța, Germania și Marea Britanie.

Spațiul în morgi a devenit suprasolicitat. Azilurile de bătrâni au fost afectate și mai crunt. Se estimează că 3.000 de bătrâni au murit în azile. Au existat situații în care armata a intrat în azilurile de bătrâni doar să descopere că bătrânii nu mai fuseseră îngrijiți de o vreme și că unii dintre ei deja erau morți de câteva zile.

Timp de câțiva ani, spaniolii se mândreau cu statisticile ONU conform cărora spaniolii erau cei mai sănătoși oameni din lume și că aveau „cel mai bun sistem de sănătate din lume”. Natural, aveau cu ce să se mândrească. Dacă Spania era pe locul întâi, România era pe locul 77.

Din nefericire, putem afirma cu certitudine că COVID-19 nu va fi ultima pandemie. Vor fi și altele. După cum ne arată modelul spaniol, comportamentul și natura umană sunt în mare responsabile pentru explozia pandemiilor. Rezultatul în trecut a fost moartea. Dacă nu ne schimbăm comportamentul, pandemia viitoare va fi și mai cruntă. Cea mai bună măsura profilactică e, deci, înțelepciunea, prudența și cumpătarea.

Peter Costea