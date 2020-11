Opinie: L-a trădat FOX News pe Donald Trump?

Pe măsură ce rezultatele alegerilor din 3 noiembrie trenează, taberele se împart și în privința mass-mediei, în special când vine vorba de FOX News.

În 2020, ca și în 2016, mass-media mainstream, acompaniată de Facebook și Twitter mai mult de data asta, nu și-au mai ascuns implicarea directă în favoarea candidatului Democrat Joe Biden, transformându-se în PR-ul Partidului Democrat.

Dar cum rămâne cu FOX News, l-a trădat pe Donald Trump? Răspunsul este nu.

La prima vedere pare că da, l-a trădat. L-a proiectat câștigător pe Biden în Arizona înaintea tuturor, nu a vrut să retracteze proiecția, s-a alăturat mass-mediei mainstream în proiectarea finală a lui Biden ca președinte ales, a întrerupt transmisia LIVE a campaniei Trump care vorbea despre fraude electorale și pare că și-a schimbat, brusc, optica.

Doar că din toată ecuația și ultragierea online lipsesc nuanțele și imaginea de ansamblu – elemente foarte importante.

FOX News aparține mogulului media Keith Rupert Murdoch. Prin intermediul companiei News Corp, pe care o împarte cu cei șase copii ai săi, un imperiu al familiei Murdoch, deci, deține și conduce sute de trusturi media locale, naționale și internaționale: The Sun și The Times în Marea Britanie, The Daily Telegraph și The Australian în Australia, The Wall Street Journal și The New York Post în SUA, printre care și televiziunile Sky News Australia și FOX News.

Murdoch, însuși, și familia lui au donat constat sume impresionante ambelor tabere politice, uneori mai mult Partidului Democrat decât Partidului Republican. În luna mai a acestui an, nora mogulului media, Kathryn Murdoch, a donat 1 milion de dolari campaniei democrate pentru a câștiga majoritatea în Senatul Statelor Unite. A fost cea mai mare donație individuală înregistrată în acea lună.

De asemenea, împreună cu soțul ei, James Murdoch, fiul mogulului media, au donat peste 1.2 milioane de dolari unui fond al lui Joe Biden și Partidul Democrat cu scopul de a lupta împotriva schimbărilor climatice. James Murdoch a mai donat și campaniei prezidențiale ale lui Pete Buttigieg, candidat democrat în alegerile primare interne.

Trump și Murdoch se cunosc de mult timp – doi miliardari din Manhattan – dar împărtășesc viziuni politice diferite pe alocuri. De exemplu, în 2016 Murdoch a criticat hotărârea lui Trump de a recurge la deportarea în masă a imigranților ilegali din Statele Unite, iar inițial, nu l-a susținut în campania pentru președinție.

Fiind doi afaceriști cu experiență, Trump și Murdoch au avut un interes comun începând cu 2016. Unul pragmatic, nu ideologic, pe linii politice.

Trump a văzut disponibilitatea FOX de a relata complet și constant de la Casa Albă, Murdoch a fost inspirat să identifice trendul și notorietatea lui Donald Trump, ceea ce le-au adus beneficii amândurora: mesajul lui Trump a fost preluat, audiențele FOX au explodat. De asemenea, Murdoch a căutat și avantaje în afaceri.

Spre deosebire de mogulii media care dețin CNN, NBC, ABC, MSNBC și altele, Murdoch a permis ca FOX News să dețină și să se prezinte public cu o diversitate de opinii și asumări politice, ceea ce este de apreciat – o nuanță importantă care este trecută cu vederea.

Astfel că FOX News îl are pe Chris Wallace, un jurnalist cu ștate vechi, care își asumă apartenența la Partidul Democrat. Dacă ar fi să ne aducem aminte de prima dezbatere prezidențială Trump – Biden, moderată de Wallace, știm că Wallace a fost dur și părtinitor cu Trump și blând cu Biden, servindu-i celui din urmă multe întrebări – doar că la acel moment nimeni nu s-a ultragiat de „trădarea” FOX, Wallace fiind acuzat pe „persoană fizică”.

FOX îl are, de asemenea, pe Tucker Carlson, jurnalist care a depășit recordurile de audiență din Statele Unite – Carlson își asumă valorile și principiile conservatoare, politica președintelui Trump, în fiecare seară la ora 8 pm aducând în fața televizoarelor cel puțin 5 milioane de americani.

Sean Hannity este un alt conservator de succes la FOX News, jurnalist care în aceste zile susține fără rezerve dreptul președintelui Trump de a contesta alegerile în anumite state cheie. Hannity este al doilea în clasamentul audiențelor FOX, cu puțin în urma lui Tucker Carlson. Jurnaliști conservatori la FOX mai sunt și Lou Dobbs, Jeanine Pirro, Laura Ingraham, cea din urmă atingând și ea ratinguri importante.

Dacă ar fi să apreciem un lucru, ar fi că Murdoch le-a dat un pupitru acestor jurnaliști și mesajelor lor conservatoare, fără să le suprime ideile sau să-i forțeze să spună altceva. În același timp, și Chris Wallace a continuat pe linia sa democrată. Dar FOX News, ca direcție politică și parte a unui colos media, nu a încheiat niciodată o înțelegere cu Donald Trump.

Un alt argument important este că The New York Post, deținut tot de Murdoch, a fost singurul cotidian din Statele Unite care a fost dispus să scrie despre afacerile corupte ale lui Hunter Biden și prin extensie, ale familiei Biden, cu întreg concursul politic al lui Joe Biden.

The Wall Street Journal, cotidian al aceluiași mogul, are o politică editorială destul de echilibrată în comparație cu alte ziare – Washington Post, New York Times – oferindu-și paginile pentru o multitudine de opinii politice diferite.

Sigur, putem observa diferite schimbări de optică la FOX News, politica redacțională fiind acum mai puțin dispusă să-i acorde lui Trump aceeași atenție – și asta se întâmplă de fiecare dată când se întrezărește o schimbare la Casa Albă – dar trebuie avut în vedere că jurnaliștii conservatori sunt în continuare prezenți în orele de mare audiență ale televiziunii de știri. Iar The Wall Street Journal și The New York Post continuă aceeași politică editorială.

După cum se dovedește, mass-media poate fi părtinitoare și înșelătoare, ceea ce presupune un efort asiduu și constant de a identifica informațiile relevante. Dar făcând asta fără a cunoaște mai întâi nuanțele și contextul, chiar fiind dispuși uneori să urmărim și punctele contrare viziunii noastre social-politice, nu vom reuși decât să antagonizăm și mai mult mediul informațiilor, online-ul, societatea, în final.

Timotei Dinică

Tribuna.US