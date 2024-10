OPINIE | Loser (liar?) Walz!

Am urmărit cu atenție dezbaterea de marți seară dintre J.D. Vance (asociatul dlui Trump la funcția de vice-președinte) și Tim Walz, progresistul asoci

Am urmărit cu atenție dezbaterea de marți seară dintre J.D. Vance (asociatul dlui Trump la funcția de vice-președinte) și Tim Walz, progresistul asociat cu dna Kamala Harris la aceeași funcție.

Mass-media a gafat din nou. Vance a câștigat dezbaterea de departe, iar Walz a dovedit că nu rezistă presiunii. Eram chiar îngrijorat ca nu cumva să facă atac de cord din cauza presiunii dezbaterii.

Zeci de milioane de telespectatori au urmărit dezbaterea. Senatorul Vance (R-Ohio) a dovedit că posedă inteligență, abilități cognitive de procesare a informațiilor și de a transmite idei. Este o trăsătură indispensabilă în zilele noastre, o dexteritate pe care el a dobândit-o studiind dreptul. A absolvit dreptul la prestigioasa Yale University, o realizare deosebită considerând că Vance provine dintr-o familie destrămată, dintr-o zonă rurală și săracă a Americii.

Pe de altă parte, progresistul Walz, guvernator al statului Minessota, a transmis idei și poziții progresiste, și, culmea, a citat chiar și din Sfintele Scripturi. Ceea ce puțini dintre noi știm, însă, este că Walz și soția frecventează o comunitate religioasă luterană progresistă unde „pluralismul sexual”, „drepturile reproductive” și omiliile despre „dreptate socială” sunt pe meniu în fiecare duminică.

Dar ceea ce se știe și mai putin în România este că Walz minte. Nu este vorba de minciuni mici / white lies, ori minciuni de tip infantil, ci de minciuni care au de-a face cu viața lui publică și privată.

Menționa deseori, de exemplu, ca în 1989 a participat la revoluția anticomunistă din China, din Tiananmen Square. Nu este adevărat. Menționa că nu își amintește să fi fost prins de poliție cu un nivel de alcool peste limita legală. A mințit din nou.

Documente obținute în Nebraska dovedesc că a fost prins băut la volan. Iar minciuna cea mai grotească care a spus-o este ca ă „purtat arme în conflict armat” în Irak, ceea ce, din nou, s-a dovedit a fi o minciună grosolană.

Veteranii americani l-au dezavuat pe Walz acuzându-l că „fură gloria militară / stolen valor”.

More power to you J.D.!

Repent Mr. Walz!

Peter Costea

