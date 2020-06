Opinie: Lumea post Covid-19

Avocatul Peter Costea, din Houston, Texas, face o analiză a reconfigurării lumii în era post Covid-19

Voi încerca în zilele ori săptămânile care urmează să comentez asupra unui subiect care e în mintea tuturor: cum va arăta lumea post COVID-19?

Materialele care se publică privind acest subiect încep să devină tot mai numeroase, dar, așa cum deja puteți anticipa, spre deosebire de alții, eu voi încerca o explicație dintr-o perspectivă creștină.

Creștinismul nu va dispărea în noua era, dar influența lui ori lipsa lui de impact în reconfigurarea societății globale va depinde de fiecare dintre noi. Dacă vom fi la masă cu cei care caută reconfigurarea societății globale, vom avea impact. Dacă nu, perspectivele și valorile noastre nu vor fi luate în considerare, și vom rămâne în situația prezenta: marginalizați în instituțiile de stat, Parlament, instituțiile europene, și la nivel de societate globală. Portretizați negativ în mass media, tolerați de cei care vor reconfigura lumea după chipul și asemănarea lor, și reduși la rangul de cetățeni de clasă secundară.

Astăzi vă ofer o mica perspectivă istorică pentru a înțelege subiectul. Ideea centrală a acestui comentariu este că, istoric vorbind, societatea globală a fost modificată radical în urma unor cataclisme majore care au zguduit Europa ori lumea. Există deci, precedent, o traiectorie a istoriei destul de previzibilă, care probabil se va manifesta și în lumea post-Covid. Vă dau câteva exemple.

Războiul de 30 de ani din Europa (1618-1648) a pus în conflict armat țările catolice cu țările protestante. După 30 de ani de atrocități comise și de o parte și de alta, oamenii cu discernământ au negociat sistarea conflictelor, iar apoi au inițiat discuții la masa tratativelor privind viitorul Europei. Așa s-a ajuns la Pacea de la Westphalia din 1648.

Westphalia a stabilit noi reguli de interacțiune între statele atunci independente pentru evitarea războaielor. A impus în Europa concepte noi: toleranță religioasă, acceptarea diversității confesionale, și noțiunea de consensus / consimțământ.

Obiectivul a fost ca statele Europei să nu mai acționeze unilateral, ci în coordonare cu alte țări pentru a evita repetarea conflictelor dintre 1618 și 1648. Ca urmare a acestui conflict, a apărut un sistem geopolitic numit, în diplomație, The Westphalian System.

Sistemul Westphalian a fost distrus de Napoleon. După înfrângerea lui, a fost clădit, în 1815, un nou sistem de prevenire a conflictelor în Europa, numit The Concert of Vienna / Concertul de la Viena. A fost inițiat de Conferința de la Viena din 1815 care a pus capăt războaielor napoleonice. Ca și mai înainte, s-a încercat din nou prevenirea conflictelor și distrugerea Europei prin stabilirea unui echilibru al puterii între țările europene.

Sistemul global impus de Concertul de la Viena a fost distrus din nou, 100 de ani mai târziu, după Primul Război Mondial. La sfârșitul acelui război și România a intrat în concertul „statelor civilizate” unde încă ne aflăm de mai bine de 100 de ani.

Ca urmare a Primului Război Mondial, s-a format the League of Nations / Liga Națiunilor. România a făcut parte din Liga Națiunilor, fiind reprezentată acolo de diplomatul Nicolae Titulescu. Noul sistem a fost cunoscut ca The League of Nations System, care a dăinuit doar o generație.

Al Doilea Război Mondial a distrus sistemul global creat de Liga Națiunilor. După înfrângerea Germaniei în 1945, s-a construit un nou sistem global, sistemul Națiunilor Unite, fondat pe Carta Organizației Națiunilor Unite. Scopul ONU a fost același: prevenirea conflictelor armate, dezvoltare economică, libertatea comerțului internațional, mobilitatea globală etc. În 2020 încă ne aflăm în acest sistem global.

Anul acesta se împlinesc 75 de ani de la prima conferință care a dus la fondarea ONU. Am convingerea că și acest sistem se va prăbuși. Când exact, nu pot prezice, dar e cert că pandemia COVID 19 va reconfigura lumea în mod radical.

Voi discuta subiectul acesta în săptămânile viitoare.

Pentru prima dată în istoria sistemelor globale, însă, ne confruntăm cu un sistem global care, cel puțin în ultimele decenii de când revoluția sexuală s-a extins la nivel global, marginalizează religia, în special creștinismul, creștinii și persoanele tradiționale.

Dacă nu ne implicăm și nu ajungem la masa tratativelor care vor da naștere societății post Covid-19, vom pierde și e posibil ca marginalizarea deja palpabilă a creștinilor, să se intensifice.

