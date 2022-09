OPINIE | Politica energetică a UE ne afectează buzunarele

Inflația în România crește. A ajuns la 15,3% luna trecută. Cea mai mare creștere a fost la gaze. Într-un an, prețul gazelor a crescut cu 70%, iar energia cu 31%. Politicienii pun în cârca Rusiei și a războiului din Ucraina creșterea vertiginoasă a prețului gazelor și electricității. Parțial au dreptate. Dar motivul principal și de lungă durată este politica energetică eronată a UE. Politica a fost divizată cu mulți ani în urmă când UE ne-a ademenit cu acel New Green Deal care de atunci a devenit fundamentul tuturor politicilor UE.

La rândul lui, the New Green Deal a fost desemnat să asigure implementarea politicii climatice a UE până în 2050 când, ni se spune, vom atinge magicul Net Zero.

Politica climatică și energetică a UE este nesăbuită, iar politicienii nu vor să recunoască ori să o schimbe. Iar asta ne slăbește buzunarul. Am mai scris despre acest subiect în primăvară. Europa, dar și România, sunt relativ bogate în gaze de șist. Dar UE ne interzice să le exploatăm. Extracția gazelor de șist impune fracturări hidraulice, ceea ce este anatema în UE. Chiar dacă înghețăm de frig, chiar dacă va trebui să ținem temperatura la 19 grade Celsius pe timpul iernii, politica UE nu se va schimba.

Dincolo de English Channel, însă, britanicii s-au trezit din visul utopiei climatice. Noul prim ministru Liz Truss a anunțat că interdicția exploatării gazelor de șist în Marea Britanie va fi ridicată. Britanicii speră astfel să se încălzească la iarnă și să-și țină economia bine alimentată cu energie. [Recomand un articol din Oilprice.com: https://finance.yahoo.com/news/why-europe-won-t-exploit-230000776.html?fr=sycsrp_catchall]

Nu însă în Europa. Activiștii pentru mediu (ecologiștii) domină politica UE. UE are mai multe rezerve de gaze de șist decât SUA. Cu toate acestea, opoziția este prea mare pentru a convinge EU să-și modifice politica energetică. Este însă și ironic, deoarece gazele de șist sunt mult mai curate și nepoluante decât cărbunele. După cum știm, Germania a decis recent să reînceapă producția de electricitate în termocentrale pe bază de cărbune. Dintr-o dată, UE a decis că acest cărbune este “clean eneregy / o sursă curată de energie”. Dar nu gazele de șist.

Peter Costea

Houston, Texas