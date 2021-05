Opinie: Religiile goale ale Instagramului

Cum au devenit influencerii autoritățile noastre morale

Opinie scrisă de Leigh Stein pentru New York Times.

Urmăresc 700 de persoane pe Instagram, majoritatea femei. O sută dintre aceste femei o urmăresc pe Glennon Doyle, ale cărei memorii, „Untamed”, se află pe lista best-sell-urilor Times de 51 de săptămâni.

Fanii evangheliei doamnei Doyle, o combinație accesibilă de îngrijire de sine, activism și creștinism propriu, se pot închina în orice moment al zilei sau al nopții la biserica electrică a fluxului ei de Instagram. Înlocuind dogma rigidă a religiei cu lingua franca religioasă a rețelelor sociale, doamna Doyle a devenit un predicator carismatic pentru femeile – ca și mine – care nici măcar nu sunt religioase.

22% dintre millennials nu sunt afiliați la nicio religie. Suntem cunoscuți ca „nones” religioși. Pew Research Center a constatat că numărul „nones” din populația generală a crescut cu nouă puncte procentuale din 2009 până în 2019. Principalele motive pentru care persoanele „nones” nu sunt afiliate sunt că pun sub semnul întrebării învățăturile religioase sau nu le place poziția bisericii cu privire la anumite probleme sociale.

Dar suntem cu adevărat nereligioși sau sistemele noastre de credințe sunt prea personalizate pentru a apărea pe lista religiilor majore într-un sondaj Pew?

Mulți millennials, care au întors spatele tradiției religioase pentru că nu ar fi suficient de diversă și incluzivă, au găsit scripturi alternative online. Noul nostru sistem de credințe este un amestec de ortodoxie politică de stânga, feminism intersecțional, auto-optimizare, terapie, wellness, astrologie și Dolly Parton.

Și am găsit un alt tip de cler: influencerii creșterii personale. Femeile precum doamna Doyle, care le oferă persoanelor nereligioase permisiunea, validarea și comunitatea la cerere, într-un moment în care este aproape imposibil să fim în comunitate fizic. Nici măcar nu trebuie să lăsăm telefoanele deoparte.

În februarie, doamna Doyle a postat o predică virtuală adepților ei pe Instagram, încurajându-i să „îmbrățișeze renunțarea ca practică spirituală”. Peste 100.000 de membri ai congregației ei au fost entuziasmați de asta. Urmăritorii ei au răspuns cu emoji de mâini împreunate pentru rugăciune, Dumnezeu să te binecuvânteze și un singur „Aleluia, sister”.

Am purtat o discuție cu Kimberly Ciano, un specialist în sănătate, în vârstă de 31 de ani din Long Island, care a descoperit-o pe Glennon Doyle în feed-ul ei. Doamna Ciano a urmat o trasă spirituală care poate părea familiară celorlalți „nones”: a crescut romano-catolică, dar s-a înstrăinat de credința ei din cauza a ce a considerat a fi ipocrizie a bisericii. La 20 de ani a studiat yoga și filosofia orientală. În timpul unui an în care și-a pierdut slujba, o relație de 10 ani și bunica, mesajul pe care l-a absorbit de la doamna Doyle a ajutat-o: „Este în regulă să nu fii în regulă”.

Doamna Doyle și alți influenceri cvasi-spirituali sunt cea mai mare iterație a unei instituții americane care a existat încă din a doua jumătate a secolului XX: televanghelismul.

Aceste femei sunt instaevangheliste. Este posibil ca ecranele noastre să se fi micșorat, dar suntem totuși atrași de sfaturile spirituale, mai ales atunci când au rolul de divertisment.

Un televanghelist original, Oral Roberts, a început difuzările televizate ale serviciilor sale religioase în 1954. Milioane de americani au fost captivați de vindecările sale dramatice de pe micul ecran și de mesajul său că gândirea pozitivă ar duce la prosperitate. Instavangheliștii precum Bernstein (916.000 de urmăritori pe Instagram) au redenumit evanghelia prosperității ca manifestare a abundenței, iar ea, doamna Doyle (1.5 milioane urmăritori), Brené Brown (3.3 milion de urmăritori) și Gwyneth Paltrow (7.5 milioane de urmăritori) au devenit neo-religioșii lideri din epoca noastră.

Aceste femei arată și sună radical diferit de televangheliștii evanghelici conservatori precum Pat Robertson și Joel Osteen. Și, deși nu se denumesc lideri de credință, acesta este rolul pe care îl joacă în viața multor fani seculari. Dimensiunea adepților lor devotați, extatici, în mare parte femei, arată cât de multe femei americane sunt disperate pentru sentimente vibrante bune, abilități de a face față vieții moderne și pași proactivi pentru a combate injustiția și inegalitatea.

În anii administrației Trump am urmărit două mișcări care se ciocnesc: un mod extrem de activism online de justiție socială și rebrandingul culturii de dietă și frumusețe, precum și de wellness și „îngrijire personală”.

Am fost unul dintre acei millennials care au făcut din politică religia ei; am rezistat trei ani ca activist feminist și organizator înainte de a renunța în 2017. Atunci am început să observ cât de multe programe și produse de wellness au fost comercializate pentru femeile care sufereau și cum industria social media se bazează pe a ne menține revoltați și implicați. Nu este de mirare că avem nevoie să căutam alinare.

Am supraviețuit pandemiei (până acum) protejându-mă cu cinism. Singurele dăți în care am plâns au fost când religia a străpuns bula în care trăiesc. Am plâns când Rev. Raphael Warnock a vorbit la înmormântarea lui John Lewis. Am plâns când Garth Brooks a cântat Mărețul Har a cappella la investirea lui Biden.

Abia dacă m-am rugat lui Dumnezeu încă din perioada adolescenței, dar pandemia mi-a deschis profund un dor pentru reverență, umilință și venerație. Am nevoie de autoritate morală de la cineva care nu face bani din cărți sau care își denunță inamicii pe rețelele de socializare pentru imagine.

Millennials seculari de stânga pot urma politica cu devotament. Dar femeile pe care le-am ales ca lideri morali nu ne provoacă să punem întrebările fundamentale cu care liderii credinței se luptă de mii de ani: De ce ne aflăm aici? De ce suferim? În ce ar trebui să credem dincolo de limitele egoismului nostru firav?

Întreaga economie a Instagramului se bazează pe gândirea noastră despre sine, postarea sinelui nostru, acțiuni pentru sinele nostru.

Mama mea este, în stilul clasic, un influencer – la 72 de ani ea continuă să lucreze cu normă întreagă ca psihoterapeut, este implicată în biserica ei și își umple timpul liber cu voluntariat. Mesajele ei sunt o combinație de sfaturi terapeutice, referințe la evenimentele actuale și lecții din scripturi despre a avea compasiune pentru celălalt chiar și în timpurile de polarizare intensă.

I-am spus că tânjesc după modele de vârsta mea, care nu sunt doar cruciați ai dreptății, ci și umili și miloși, și că nu îi găsesc acolo unde trăiesc eu, pe internet. Referindu-se la factorii de influență care au umplut golul oamenilor ca mine, mama mi-a spus: „S-ar putea să vă inspire să vă trăiți cea mai bună viață, dar nu să vă folosiți cât mai bine viața”.

M-am gândit la doamna Ciano, care a urmărit-o pe doamna Doyle pentru consolare în această perioadă întunecată. Chiar dacă doamna Ciano nu o vede pe doamna Doyle ca pe un lider neo-religios, am fost frapată de comentariul vulnerabil pe care l-a lăsat la una dintre postările doamne Doyle pe Instagram în care și-a descărcat litania greutățile pe care le-a trăit anul trecut. Am observat că acel comentariu nu a primit răspuns. O confesiune fără un confesor.

Există un abis între vasta gamă a nevoilor noastre și ceea ce pot oferi influencerii. Căutăm îndrumare în locurile greșite. În loc să ne ajute să ne punem cele mai importante întrebări existențiale, ecranele noastre ar putea, în schimb, să ne distragă atenția de la aceste întrebări. Poate că ar trebui să mergem undeva, cum ar fi la biserică?

Contrar a ceea ce s-ar putea să fi văzut pe Instagram, scopul nostru nu este acela de a ne optimiza singura noastră viață sălbatică și prețioasă. Este timpul să căutăm sens dincolo de biserica electrică ce ne ține dependenți de telefoanele noastre și înstrăinați de cei mai apropiați oameni.

