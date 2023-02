Oregon: Studenți LGBT pierd procesul intentat universităților religioase

Un tribunal districtual din Oregon a respins recent un proces colectiv intentat de studenți și foști studenți LGBTQ, care urmăreau să obțină anularea exceptărilor privind Titlul IX pentru universitățile cu profil religios, informează John Parker, Campus Reform.

33 de reclamanți au denunțat „complicitatea Departamentului Educației din SUA la abuzurile și condițiile nocive pe care le îndură mii de studenți LGBTQ+ în sute de colegii și universități cu profil religios finanțate din banii contribuabililor“.

„Reclamanții cer acestei Instanțe să declare că exceptarea pe motive religioase de la Titlul IX, în felul în care se aplică studenților aparținând minorităților sexuale și de gen, este neconstituțională și că Departamentul trebuie să pună în aplicare măsurile de protecție prevăzute în Titlul IX în toate instituțiile de învățământ finanțate de contribuabili“, se specifică în plângere.

Protecțiile Titlului IX, se menționează, ar trebui să se aplice „acelor instituții care discriminează și cauzează prejudicii pe baza convingerilor religioase sincere“.

În decizia sa, judecătoarea Ann Aiken a scris: „Reclamanții nu au prezentat nicio acuzație de motivație discriminatorie din partea celor care au adoptat exceptarea pe bază religioasă“.

„Dimpotrivă“, a argumentat Aiken, „reclamanții susțin că, atunci când Congresul a adoptat Titlul IX, protejarea – sau discriminarea minorităților sexuale și de gen – nu reprezenta ‘o preocupare’“.

Decizia înseamnă că studenții pot beneficia de asistență financiară federală când frecventează universități cu profil religios, care au dreptul de a-și „pune în practică respectivele convingeri profunde și sincere“, potrivit unei declarații a lui David Cortman, avocat și vicepreședinte al U.S. Litigation for the Alliance Defending Freedom (ADF).

ADF a reprezentat trei universități cu profil religios cărora Aiken le-a permis să intervină în acest caz în octombrie 2021, printre care și Universitatea Corban din Salem, Oregon.

Religious Exemption Accountability Project (REAP) i-a reprezentat pe reclamanți, potrivit The Bulletin, cotidianul din Bend, Oregon. REAP se descrie drept o organizație care „susține studenții queer, transgender și non-binari din peste 200 de instituții de învățământ cu profil religios, finanțate de stat, care discriminează în mod activ pe baza orientării sexuale și a identității/expresiei de gen“.

În declarația sa, Cortman a scris: „Un grup de activiști a cerut Curții să priveze de această protecție școlile care educă generația următoare și promovează binele comun“.

El a continuat: „Instanța a concluzionat în mod corect că exceptarea în baza libertății religioase de la prevederile Titlului IX nu încalcă niciunul dintre drepturile invocate de reclamanți“.

Traducere și adaptare

Tribuna.US