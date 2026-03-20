Organizația Trump se extinde în România

Organizația Trump este pe cale să-și extindă prezența globală printr-un nou proiect în regiunea istorică Transilvania.

Potrivit The New York Times, afacerea familiei Trump vizează un proiect în județul Cluj, care ar include apartamente de lux și un teren de golf.

Locația a atras însă atenția datorită apropierii de o groapă de gunoi de mari dimensiuni și de un fost depozit de deșeuri medicale, precum și de o așezare de romi din apropiere, cunoscută sub numele de Pata Rat.

Planul, care nu a fost încă anunțat oficial, ar relansa un proiect de dezvoltare blocat anterior din cauza unor probleme din trecut ale guvernului american și subliniază eforturile reînnoite ale Trump Organization pe plan internațional.

În timpul primului mandat al președintelui Donald Trump, compania s-a abținut în mod voluntar de la încheierea de noi acorduri în străinătate, dar de la revenirea sa la putere, nu mai există nicio astfel de restricție.

Datele financiare arată că acordurile internaționale de licențiere ale companiei au generat zeci de milioane de dolari numai în 2024. Brandul Trump a continuat să se extindă în străinătate, alături de alte inițiative în care este implicată familia Trump.

Trump Tower București – Primul proiect rezidențial de lux al Organizației Trump în România

În iulie 2025, Organizația Trump a anunțat primul său proiect imobiliar în România, în București.

„Trump Tower București va fi construit în inima capitalei României, una dintre cele mai vibrante și dinamice piețe emergente din Europa, aducând în regiune rezidențe premium sub marca Trump”, potrivit unui comunicat.

Organizația Trump a subliniat impactul pozitiv al proiectelor sale imobiliare.

„Suntem extrem de entuziasmați de proiectele noastre din București și Cluj, care reprezintă primele noastre inițiative în România”, a declarat pentru publicație un purtător de cuvânt al companiei. „Organizația Trump așteaptă cu nerăbdare să construiască clădiri cu adevărat emblematice în aceste orașe minunate — clădiri care vor reflecta cele mai înalte standarde de design și calitate, redefinind în același timp silueta dinamică a fiecărui oraș”.

