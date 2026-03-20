Decizie strategică: România se alătură eforturilor internaționale pentru securizarea Strâmtorii Ormuz

România se alătură declarației comune a 6 state privind libertatea de navigație în Strâmtoarea Ormuz și condamnă atacurile Iranului asupra navelor comerciale. Nicușor Dan invocă impactul asupra prețului combustibililor. Statul român se poziționează din nou strategic în relație cu Statele Unite ale Americii.

„Am decis să ne alăturăm declarației Marii Britanii, Franței, Germaniei, Italiei, Olandei și Japoniei privind asigurarea în Strâmtoarea Ormuz a libertǎții de navigație, principiu fundamental al dreptului internațional”, a transmis președintele României, Nicușor Dan. „Alăturarea României la acest demers are loc pe fondul implicațiilor grave pe care închiderea Strâmtorii le are asupra piețelor energetice globale, precum și asupra economiei mondiale. Efectele sunt resimțite și în Romania, în special în ceea ce privește prețul combustibililor. În acest sens, suntem pregătiți să participăm la eforturile comunității internaționale care vor conduce la menținerea preturilor la un nivel suportabil pentru populație. România își păstrează decizia clară de a nu se implica în conflictul din Orientul Mijlociu și lucrăm alături de partenerii internaționali pentru dezescaladare”, arată președintele.

Semnatarii declarației sunt: Britanie, Franța, Germania, Italia, Olanda și Japonia – state au condamnat atacurile Iranului asupra navelor comerciale și asupra infrastructurii civile din Golf.

Semnatarii au cerut Iranului să înceteze imediat minarea, atacurile cu drone și rachete și blocarea de facto a strâmtorii. Este invocată Rezoluția ONU 2817, care califică perturbarea lanțurilor globale de aprovizionare cu energie drept amenințare la adresa păcii internaționale.

Statele semnatare se declară pregătite să contribuie la asigurarea trecerii în siguranță a navelor prin strâmtoare.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte strategice ale economiei globale, prin care tranzitează zilnic aproximativ 20–21 de milioane de barili de petrol, adică în jur de 20% din consumul mondial. Pe lângă petrol, pe aici circulă și cantități semnificative de gaze naturale lichefiate (aproximativ o cincime din comerțul global), precum și alte produse energetice precum GPL și nafta. Datorită acestor volume uriașe, Ormuz este considerat un „gât de sticlă” esențial pentru securitatea energetică globală, orice perturbare a traficului având potențialul de a afecta piețele internaționale.

Statele Unite ale Americii au cerut implicarea altor state în securizarea Strâmtoarea Ormuz, subliniind importanța vitală a acestei rute pentru transportul global de petrol. Inițiativa vine pe fondul tensiunilor din regiune, în special în relația cu Iran, care pot afecta siguranța navigației. Prin atragerea altor țări într-un efort comun, se urmărește atât împărțirea responsabilităților, cât și crearea unui mecanism colectiv de descurajare a amenințărilor. În optica administrației Trump, o astfel de cooperare internațională ar contribui la menținerea stabilității economice și la protejarea fluxurilor comerciale esențiale la nivel global.

Textul declarației

„Ne exprimăm profunda îngrijorare cu privire la escaladarea conflictului. Solicităm Iranului să înceteze imediat amenințările, amplasarea de mine, atacurile cu drone și rachete și alte încercări de a bloca strâmtoarea pentru navigația comercială și să respecte Rezoluția 2817 a Consiliului de Securitate al ONU”, reiese din declarația comună.

„Ne exprimăm disponibilitatea de a contribui la eforturile adecvate pentru a asigura trecerea în siguranță prin strâmtoare. Salutăm angajamentul națiunilor care se implică în planificarea pregătitoare.

Salutăm decizia Agenției Internaționale pentru Energie de a autoriza o eliberare coordonată a rezervelor strategice de petrol. Vom lua alte măsuri pentru a stabiliza piețele energetice, inclusiv colaborarea cu anumite țări producătoare pentru a crește producția.

De asemenea, vom depune eforturi pentru a oferi sprijin țărilor cele mai afectate, inclusiv prin intermediul Organizației Națiunilor Unite și al instituțiilor financiare internaționale.

Securitatea maritimă și libertatea de navigație sunt în beneficiul tuturor țărilor. Facem apel la toate statele să respecte dreptul internațional și să susțină principiile fundamentale ale prosperității și securității internaționale”.

Share this: Facebook

X

