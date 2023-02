Organizațiile caritabile creștine, în prima linie pentru ajutarea victimele cutremurelor din Turcia și Siria

Organizațiile caritabile creștine se află în prima linie în Siria și Turcia, ajutându-i pe cei afectați de cutremurul devastator cu magnitudinea de 7,8 grade, care s-a soldat cu peste 20.000 de morți și zeci de mii de răniți, informează Leah MarieAnn Klett, Christian Post.

Ambasada SUA din Ankara, Turcia, a confirmat recent că cel puțin trei americani se află pe lista celor decedați.

Acțiuni de ajutorare se derulează în cele două țări după ce cutremurul, unul dintre cele mai puternice care a lovit regiunea în ultimii peste 100 de ani, a lăsat în urmă clădiri dărâmate și mii de morți și răniți.

Cutremurul a fost urmat de o replică cu magnitudinea de 7,5 grade, doar câteva ore mai târziu. Cele două cutremure, împreună cu cel puțin 120 de replici, au provocat pagube enorme în Turcia și Siria. Autoritățile au avertizat că numărul morților ar putea continua să crească, iar șansele de a găsi supraviețuitori sub dărâmături se diminuează rapid, pe fondul temperaturilor scăzute.

În urma tragediei, organizația creștină Samaritan’s Purse a anunțat că va trimite în Turcia un spital de campanie cu 52 de paturi și cel puțin 75 de angajați pentru a răspunde nevoilor medicale imediate ale familiilor afectate de dezastru. Spitalul are în componență două săli pentru operații de urgență.

De asemenea, organizația transportă pe cale aeriană în Turcia articole de strictă necesitate, a precizat organizația într-un anunț recent.

„Pe măsură ce ne extindem demersurile de ajutor, vom trimite în regiune și alți specialiști în domeniul asistenței în caz de dezastru, precum și provizii“, a precizat Samaritan’s Purse.

„Vă rugăm, de asemenea, să vă alăturați nouă în rugăciune pentru nenumăratele familii care suferă și pentru echipele și partenerii noștri care le slujesc în Numele lui Isus“.

În urma dezastrului, multe familii au ajuns să doarmă în biserici, mănăstiri sau chiar spitale, potrivit organizației Aid to the Church in Need.

Anne Marie Gagnon, directoarea spitalului catolic St. Louis din Alep, a declarat pentru ACN că personalul său lucrează din răsputeri pentru a oferi asistență celor răniți. Ea a precizat că, deși clădirea spitalului a supraviețuit cutremurului, se teme că daunele structurale au făcut-o nesigură.

„Am operat chiar acum două persoane rănite. Avem o familie creștină ai cărei membri de familie au murit în cutremur. Acum așteptăm sosirea trupului preotului care a murit, părintele Daher“, a declarat ea.

„O aripă a spitalului pare că se va prăbuși, pietrele s-au mișcat și ne temem că vor ceda, cu toate acestea, atenția noastră se concentrează acum pe a acorda îngrijiri gratuite persoanelor rănite“, a mai spus sora Anne Marie.

„Oamenii întreabă bisericile și mănăstirile și pe noi, dacă pot rămâne acolo până trece criza. Multe clădiri au fisuri, iar oamenii care locuiesc la etajul patru sau cinci se tem să rămână în ele. Am pus câteva saltele pe jos pentru personalul nostru, astfel încât să poată rămâne aici“, a spus ea.

Sora Arlene, o călugăriță carmelită, tot din Alep, a declarat că multe călugărițe de acolo și-au deschis ușile pentru cei afectați:

„Oamenilor le este frică și nu vor să se întoarcă în casele lor, caută un loc unde să își petreacă noaptea. Cinci familii au venit la noi și le-am oferit adăpost. Alte familii se duc la școli sau biserici“, a spus ea.

„Poate că, dacă noaptea va trece cu bine, se vor întoarce acasă, dar casele lor au fost afectate. În această seară ne rugăm pentru pace. Oamenii de aici sunt șocați, nu prea vorbesc. Atât de mulți au fost răniți sau au murit“, a spus ea.

Printre alte organizații creștine internaționale care și-au oferit ajutorul se numără First Hope Association, World Vision și Send Relief.

„Fiți siguri că World Vision acționează deja – oferind ajutor celor mai vulnerabili copii și familii“, a declarat World Vision.

„Îi ajutăm pe oameni cu adăposturi temporare, radiatoare, apă curată și asistența medicală vitală de care au nevoie. De asemenea, oferim asistență pentru copiii ale căror familii nu sunt în măsură să o facă în mijlocul acestei crize“.

Matthew Stephens, consilier World Vision pe probleme de protecție a copiilor, a declarat recent pentru The Christian Post că, în prezent, organizația are ca prioritate asigurarea accesului la apă curată, salubritate și igienă și restabilirea electricității în unitățile medicale și în adăposturile temporare.

„Situația actuală este una foarte dificilă. Este foarte frig. A fost zăpadă și ploaie, ceea ce a îngreunat eforturile de căutare, dar și eforturile de a ajuta supraviețuitorii să rămână în viață. Este mai greu să lucrezi în astfel de condiții meteorologice. Prin urmare, combustibilul și căldura sunt esențiale în clipa de față pentru adăposturile de urgență și pentru cei ce lucrează acolo“, a spus el.

Organizația face, de asemenea, eforturi pentru a se asigura că minorii separați de familie din cauza cutremurelor sunt reuniți și au un adăpost temporar, precum și resurse care să-i ajute în lunile următoare.

„Una dintre provocări, ori de câte ori pierzi totul într-o catastrofă sau criză, este că familiile vulnerabile sunt forțate să ia decizii grele pentru a-și ajuta copiii să supraviețuiască“, a spus el.

„Acele alegeri sunt în detrimentul copiilor, așa că nu vrem să îi punem într-o poziție în care să fie nevoiți să facă acest lucru. Vrem să-i echipăm cu resursele și sprijinul de care au nevoie pentru a rămâne împreună“.

Totodată, Consiliul Bisericilor din Orientul Mijlociu a făcut apel la guvernul american să ridice sancțiunile impuse Siriei, argumentând că, datorită sancțiunilor, a ocupării de către SUA a teritoriului sirian și a „jefuirii resurselor sale“, Siria „nu este în măsură să răspundă așa cum trebuie la tragicul eveniment“.

„Solicităm ridicarea imediată a sancțiunilor impuse Siriei și permiterea accesului la toate materialele, astfel încât sancțiunile să nu se transforme într-o crimă împotriva umanității“, au declarat participanții la Consiliu.

Aceștia au adăugat că, „în ciuda resurselor lor [ale bisericilor] limitate ca urmare a blocadei“, totuși, „toate bisericile din Orientul Mijlociu și-au pus resursele la dispoziția persoanelor afectate și strămutate din cauza cutremurului, încă din primele momente ale dezastrului“.

Într-o declarație, J. Herbert Nelson, secretarul declarat al Adunării Generale, a afirmat că sancțiunile, care sunt în vigoare de zeci de ani, „nu fac decât să sporească suferința unei populații deja traumatizate și sărăcite, în special în urma războiului civil devastator care a început în 2011“.

„Acest cutremur produce și mai multă suferință poporului sirian care, în ultimii ani, a încercat să își reconstruiască încet-încet casele și viețile“, a spus Nelson.

„Ridicarea sancțiunilor va permite ca ajutorul imediat necesar să fie livrat fără probleme și să ajute oamenii să-și reconstruiască locuințele și să-și refacă viețile în săptămânile și lunile ce vor urma“.

