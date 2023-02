Thaxton, texanul care l-a învins pe Charles Darwin

Pe 12 februarie s-au împlinit 214 de ani de la nașterea lui Charles Darwin. Născut pe 12 februarie 1809, Darwin a murit pe 19 aprilie 1882. Cunoscut în toată lumea pentru teoria evoluționistă pe care a inventat-o, Darwin încă rămâne înrădăcinat în comunitatea oamenilor de știință. Mai puțin cunoscut, însă, este că numărul celor care încă cred ori promovează teoria lui evoluționistă – cel puțin în formularea ei originală – este în scădere vertiginoasă. Putem chiar afirma că, în lumina descoperirilor din biologia moleculară din ultimele decenii, teoria evoluționistă este cu un picior în groapă. Pe moarte.

Unul dintre oamenii de știință care au contribuit enorm la anihilarea teoriei evoluționiste este texanul Charles Thaxton. Despre Thaxton am auzit și citit de mai mulți ani. În ciuda contribuției lui enorme la demolarea darwinismului, Thaxton este puțin cunoscut în România. Iar în afara României, chiar și în America, el primește puțin credit pentru enormitatea intelectului lui și a realizărilor în explicarea originii vieții și a speciei umane.

Wikipedia îi alocă lui Thaxton doar două pagini de text – laconice, oarecum sarcastice și fără poză – în timp ce lui Darwin îi alocă 42 de pagini laudative, plus poză.

Thaxton este un erou al credinței și bătăliilor pentru Adevăr. Născut în Texas în 1939, Thaxton a fost fiul unui fermier. A muncit cu familia pe plantațiile de bumbac în tinerețe și aspira să se ridice peste nivelul educațional al părinților lui. Adică să devină un om educat. Și educat a devenit. A făcut studii de doctorat în physical chemistry la Iowa State University, Harvard University, și a obținut un al doilea doctorat în biologia moleculară la Brandeis University.

A fost un cruciat care a bătut drumurile lumii și a predat și ținut prelegeri într-o mulțime de țări, inclusiv România (Craiova).

Thatxton a fost un luptător și în viața personală. A supraviețuit la două tipuri de cancer care însă l-au lăsat cu un singur plămân și un singur picior.

Dar acest mare războinic al credinței a biruit nu doar cancerul. L-a biruit și pe Darwin. În The Mystery of Life’s Origin / Misterul originii vieții, Thaxton demolează darwinismul cărămidă cu cărămidă. Puțini oameni de știință îl mai confruntă pe Thaxton ori iau în derâdere argumentele lui. Discipolii pe care Darwin încă îi are reajustează teoria evoluționismului în măsura în care contra-ofensiva lui Thaxton demolează darwinismul.

Nu sunt om de știință și nu pot explica în termeni științifici argumentele lui Thaxton. Dar felul în care Thaxton a fost propulsat de inspirația divină înspre biologie și destinul final al vieții îl pot. În liceu, Thaxton era slab la chimie și urma să rămână corigent. Profesorul i-a acordat o zi în plus să rezolve o ecuație chimică. Thaxton a spus familiei provocarea care îi stătea în față. Familia s-a rugat pentru el. Thaxton a avut un vis (literalmente) în timpul nopții cum să rezolve ecuația. A rezolvat ecuația care apoi i-a stârnit dorința de a înțelege din punct de vedere molecular originea vieții.

Thatxton a devenit un first class scientist / un om de știință de primă clasă. În ani 70 a început să demoleze teoria darwinistă. Viața a fost creată, este concluzia lui Thaxton, așa după cum ființele umane creează viața în eprubetă. Creația e dovedită de descoperirile în domeniul chimiei moleculare din ultimele decenii. Evoluția e un mit.

Thatxton nu caută să convingă pe nimeni că Dumnezeu a creat viața. El îl numește pe Creator „intelligent design”, o creație inteligentă, și lasă pe fiecare să facă pasul decisiv pentru a înțelege de fapt că acest Creatorul Inteligent e Dumnezeul căruia I ne închinăm noi.

Darwin e mort. Thaxton l-a învins. Post-mortem.

