Organizațiile religioase nu sunt agenți de implementare a mandatelor federale

John Adams spunea că „Nimic nu este mai de temut decât amestecul guvernului național în chestiuni religioase“. Această opinie este la fel de relevantă astăzi, ca acum mai bine de 200 de ani, analizează Ryan Tucker într-un articol National Review.

Libertatea religioasă avea nivele variable în colonii; unii au tolerat opiniile divergente mai mult decât alții. Dar Părinții noștri Fondatori au înțeles noțiunea că libertatea religioasă este vitală pentru supraviețuirea națiunii. Experiența pe care au avut-o cu opresiunea religioasă i-a determinat să adopte Primul Amendament.

Dar în prezent, acea libertate este din nou atacată. Pe 9 septembrie, președintele Joe Biden a anunțat un amplu mandat de vaccinare pentru companiile cu peste 100 de angajați, spunând milioanelor de americani: „Răbdarea noastră ajunge la capăt, iar refuzul vostru ne-a costat pe toți“.

Casa Albă a însărcinat Occupational Safety and Health Administration (OSHA) să creeze și să implementeze mandatul – un mandat despre care administrația Biden chiar a recunoscut că este „soluția finală“ prin care să forțeze milioane de americani să aleagă între vaccinare, testare săptămânală sau a rămâne fără slujbă.

Iar acest mandat nu vizează doar marile afaceri, ci și organizațiile religioase, cum ar fi școlile creștine și organizațiile nonprofit, forțându-le să se amestece în deciziile medicale personale ale angajaților lor.

Mai simplu spus, aceasta reprezintă o încercare a guvernului federal de a impune decizii privind angajarea marilor companii, inclusiv organizațiilor religioase – o acțiune detestabilă conform Primului Amendament. Administrația Biden încearcă să reglementeze modul în care organizațiile religioase gestionează deciziile de angajare.

Se știe foarte bine că Primul Amendament acordă o atenție deosebită organizațiilor religioase. Scopul doctrinei autonomiei religioase este de a preveni controlul guvernului și manipularea instituțiilor religioase și de a evita interferența guvernamentală în activitățile religioase. Chiar anul trecut, Curtea Supremă a SUA a reafirmat, în cazul Our Lady of Guadalupe School v. Morrissey-Berru, doctrina consacrată conform căreia guvernul federal nu are dreptul de a controla practicile de angajare ale instituțiilor religioase.

Citește și ADF: Angajatorii privați contestă mandatul de vaccinare impus de președintele Joe Biden

OSHA a fost înființată pentru a proteja angajații de substanțe toxice sau pericole. În prezent, OSHA face ceva ce nu a mai făcut până acum: stabilește în mod direct ce calificări trebuie să aibă anumiți angajați care doresc să predea sau să lucreze în școli creștine sau organizații nonprofit. Acest tip de interferență încalcă în mod direct autonomia religioasă. Angajatorul meu, Alliance Defending Freedom, se opune acestui abuz de putere, reprezentând organizații care sunt în pericol să fie distruse și li se impun sarcini administrative costisitoare, cu efecte majore asupra libertății lor.

Această opoziție nu are de-a face cu întrebarea dacă vaccinurile COVID-19 sunt sigure, eficiente sau produse în mod etic. Mulți oameni de bună-credință, inclusiv eu și alți câțiva dintre cei care lucrează pentru clienții noștri, au ales să se vaccineze. Iar alții nu au făcut-o din motive de conștiință, sănătate sau alegere personală. Această opoziție are de-a face cu abuzul flagrant de putere al guvernului federal.

Părinții Fondatori au înțeles problemele ce survin în urma implicării guvernului în domeniul religios. Acea percepție rămâne validă și în prezent. Guvernul federal nu ar trebui să se amestece în procesul de angajare al instituțiilor religioase.

Traducere și adaptare

Tribuna.US