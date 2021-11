4 pericole în dezbaterile din reţelele sociale

Ce spune Biblia despre comunicare? Despre dialog? Perspectiva ei este foarte clar rezumată de apostolul Pavel în Efeseni 4:29 – “Niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun, pentru zidire, după cum e nevoie, ca să dea har celor ce-l aud.” Altfel spus, rosteşte cuvintele potrivite, în modul potrivit, la timpul potrivit cu scopul potrivit.

Text de Iosua Faur, pentru Edictum Dei

Este atât de greu să aplici Efeseni 4:29 pe reţelele sociale. Mai ales în dezbaterile şi certurile desfăşurate acolo. Reţelele sociale nu sunt un teren neutru al comunicării. Ele sunt un tobogan care te aruncă de cele mai multe ori în conflict. Aşa funcţionează algoritmele. De ce-i atât de greu să aplici aceste principii pe reţelele sociale?

1. Efectul dezinhibării online

Pe reţelele sociale spui lucruri pe care nu le-ai spune cuiva faţă în faţă. Eşti mult mai dur şi sever pe online decât ai fi în persoană. Când vorbeşti printr-o cutie cu ecran, orice sensibilitate şi nuanţă sunt de mult pierdute.

2. Lipsa gradelor de intimitate

Acolo nu mai există nici o diferenţă între sufragerie, hol, preşul din faţa uşii, trotuar, cafenea, piaţă, adunare publică. N-ai habar cu cine vorbeşti şi cine te ascultă. Nu ai control asupra celor ce citesc şi apoi reacţionează. A posta pe reţelele sociale este ca şi cum ai lansa artificii dintr-o mulţime. Nu vrei să dai cuiva foc, dar sunt mari şanse ca cineva să ia foc. Vorbeşti diferit într-o încăpere publică, plină de oameni, decât o faci cu prietenul tău în sufragerie. Unii se simt pe reţelele sociale ca şi cum ar fi în sufrageria lor unde, de multe ori, n-am dori să intrăm.

3. Multitudinea necunoscută de factori necunoscuţi

Dacă te jignesc în faţă, voi primi feedback-ul imediat şi voi vedea puţin din cine eşti după mască. Dar pe reţelele sociale nu ştiu pe cine ating, nu ştiu cum reacţionează şi nu ştiu cine se simte jignit de ceea ce am scris. Algoritmii promovează anumite postări şi oameni care nu te urmăresc le văd. Alţii, care nu-ți răspund, le citesc şi au tot felul de reacţii în lumea reală. Ai putea să spargi multe bibelouri fără a auzi sunetul lor şi fără a călca pe cioburi. Poţi pierde capital în faţa altora fără să simţi ceva pe pielea ta. O prietenie poate pierde altitudine şi se poate prăbuşi. Iar când afli este prea târziu.

4. Ispita de a-ţi asuma rolul de învăţător, fără a fi pregătit şi fără a da socoteală cuiva

Reţelele sociale oferă tuturor un megafon. Formele tradiţionale de comunicare, cum ar fi prelegerile, predicile, cursurile, cărţile, revistele, ziarele necesitau un control al calităţii. Acesta era oferit de prezbiteri, de biserică, de director, de profesori, de editori, de corectori etc. Dar pe reţelele sociale trebuie doar să răspunzi la întrebarea veşnică: „What’s on your mind today?”

Reţelele sociale ne ispitesc să neglijăm două din cele mai sobre avertismente ale apostolului Iacov cu privire la comunicare. ”Ştiţi bine lucrul acesta, preaiubiţii mei fraţi! Orice om să fie grabnic la ascultare, încet la vorbire, zăbavnic la mânie, căci mânia omului nu lucrează neprihănirea lui Dumnezeu.” (Iacov 1:19-20) Şi Iacov 3:1,2 – ”Fraţii mei, să nu fiţi mulți învăţători, căci ştiţi că vom primi o judecată mai aspră. Toţi greşim în multe feluri. Dacă nu greşeşte cineva în vorbire, este un om desăvârşit şi poate să-şi ţină în frâu tot trupul.”

Deci, înainte de a apăsa „enter”, opreşte-te şi întreabă-te: „Este momentul cel mai bun, cadrul cel mai eficient şi timpul cel mai potrivit pentru această discuţie?”

Tribuna.US