Părinții și sistemul educațional american

Părinții vor fi trași la răspundere de Dumnezeu pentru felul în care și-au educat copiii, spune Biblia. Aceasta era concepția împărtășită de majoritatea întemeietorilor Americii, analizează Dr. Jerry Newcombe pentru Illinois Family Institute.

În prezent însă, mulți dintre cei care activează în sistemul nostru de învățământ o contestă cu îndârjire. Mulți dintre cei ce ocupă funcții de conducere în sistemul educațional par să creadă că știu mai bine decât părinții ce ar trebui și ce nu ar trebui să fie predat.

Potrivit FoxNews.com: „Mesajele electronice private ale unei școli primare din Colorado arată planuri secrete de a ignora voința părinților cu privire la tranziția de gen a copiilor lor“.

Recent, un părinte din Districtul Fairfax (Virginia), Neeley McCallister, a precizat:

„În calitate de părinți, principala noastră datorie este să ne protejăm copiii și să le păstrăm inocența… Din nefericire, o mișcare toxică s-a infiltrat în unitățile noastre de învățământ, care este mai interesată să promoveze o agendă politică decât să îi învețe pe copiii noștri materiile care ne-au fost predate nouă în școală: matematică, citire, științe, istorie“.

McCallister a făcut aceste declarații cu ocazia audierilor pentru promovarea unui proiect de lege în noua Cameră a Reprezentanților SUA, sub conducerea președintelui Kevin McCarthy (R-CA).

Respectiva propunere legislativă are ca scop recunoașterea drepturilor părinților în ceea ce privește conținutul predat în școli.

Acest lucru este corect și benefic. Cu secole în urmă, America a făcut mari progrese în a deveni un model de urmat, în parte datorită educației excelente pe care o primeau atât de mulți cetățeni. La început, aceasta se baza pe Biblie și a avut ca efect atingerea unui nivel de cunoștințe impresionant.

După cum spunea James Madison, unul dintre principalii arhitecți ai Constituției SUA,

„Numai un popor bine educat poate rămâne pentru totdeauna un popor liber“.

Primul Congres instituit în baza Constituției SUA, care ne-a oferit Primul Amendament, a adoptat, de asemenea, o lege prin care se asigura că fiecare stat care urma să devină parte a noii națiuni se angaja să promoveze educația.

Pentru ca experimentul american să funcționeze era obligatoriu ca fiecare cetățean să știe să citească și să scrie. Astfel, pe 4 august 1789, Congresul a adoptat Northwest Ordinance. Acest document esențial prevedea în articolul III:

„Întrucât religia, moralitatea și știința sunt elemente necesare pentru o bună guvernare și pentru binele poporului, școlile și educația trebuie susținute mereu“.

Asta se întâmpla într-o vreme în care „religia“ însemna diferite denominațiuni ale creștinismului.

Chiar și Thomas Jefferson, care s-a îndepărtat de ortodoxia creștină spre finalul vieții, a permis ca Biblia și imnurile lui Isaac Watts să fie folosite pentru a preda cititul la două școli în care ocupa poziția de președinte al consiliului de administrație.

Isaac Watts a fost un mare compozitor de cântece creștine clasice, printre care „Joy to the World“, „When I Survey the Wondrous Cross“ și „Jesus Shall Reign“.

În ultimele câteva decenii, însă, a apărut un curent anti-Dumnezeu în școli. Săptămâna trecută, Foxnews.com a relatat o știre din zona Phoenix, în care un consiliu școlar a respins angajarea unor cadre didactice de la un colegiu creștin, deoarece acești profesori au fost considerați „potențial periculoși“:

„Un membru al consiliului școlar din Arizona, care purta urechi de pisică în timpul ședinței, a declarat că se va opune încheierii unui contract cu o universitate creștină datorită convingerilor religioase și biblice pe care profesorii ei le au“.

Un alt membru al consiliului de administrație a subscris la această opinie, acuzând universitatea că „predă dintr-o perspectivă biblică“. Consiliul a convenit să adopte respectiva interdicție vizând creștinii.

Ceea ce spune practic conducerea instituției școlare este: „Avem nevoie de profesori. Creștinii cu convingeri biblice nu sunt bineveniți“.

Acest tip de discriminare este în mod clar neconstituțional. Dar este oare ceea ce doresc părinții?

Cu toții avem o anumită perspectivă asupra lumii. Tocmai viziunea biblică a fost cea care ne-a ajutat să devenim cea mai liberă și mai prosperă națiune. Dar, dacă ar fi să ne luăm după ce vrea Stânga, doar persoanele lipsite de valori biblice ar trebui să ne educe copiii – fără ca părinții să aibă un cuvânt de spus.

Americanwirenews.com a menționat un exemplu similar de discriminare anticreștină activ în mediul școlar. Un profesor de la o școală publică din statul Washington a declarat că trebuie să-i protejăm pe elevi de „părinții lor creștino-fasciști“.

Unii părinți își învață copiii să respecte ceea ce este scris în Biblie – modul în care Washington, Lincoln și Reagan și-au dobândit valorile.

„Oribil“, afirmă mulți dintre cei ce fac azi parte din sistemul educațional, încercând să-i țină pe părinți departe de educația copiilor lor.

Din fericire, noul Congres ripostează, după cum am subliniat. Fostul președinte al Camerei Reprezentanților Newt Gingrich scrie,

„Președintele Kevin McCarthy și republicanii din Camera Reprezentanților au oferit poporului american ocazia de a consolida rolul părinților în educația copiilor lor“.

În preambulul Legii privind drepturile părinților se specifică:

„Părinții au dreptul dat de Dumnezeu de a lua decizii pentru copiii lor. Din păcate, multe districte școlare au ignorat voința părinților, iar grupuri cu anumite interese încearcă să incrimineze libertatea de exprimare“.

„Această legislație va clarifica părinților care le sunt drepturile și va clarifica școlilor care le sunt îndatoririle față de părinți“.

Probabil că Rep. Elise Stefanik (R-NY) a formulat cel mai bine:

„Părinții sunt principalele părți interesate în educația copiilor lor și au dreptul să știe ce se predă copilului lor la clasă“.

Bravo!

