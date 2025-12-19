Parlamentul European susține și promovează avortul gratuit în UE

1,2 milioane de semnatari au solicitat facilitatea avortului în toate statele Uniunii Europene. Din România au semnat 70.000 de români Parlamentul

Parlamentul European a adoptat miercuri, 17 decembrie 2025, o rezoluție de susținere a inițiativei cetățenești europene „My Voice, My Choice”, care urmărește facilitarea accesului femeilor din Uniunea Europeană la servicii de avort printr-un mecanism european de sprijin financiar.

„În mod regretabil, rezoluția care prezintă avortul exclusiv sub forma unui drept fundamental, ignorând orice referire la dreptul la viață al copilului nenăscut, a fost adoptată cu 358 de voturi pentru, 202 împotrivă și 79 de abțineri”, informează Oficiul Creștin pentru Drepturi și Libertăți (OCDL).

Prin textul votat, europarlamentarii solicită Comisiei Europene să creeze un mecanism financiar bazat pe participare voluntară, deschis tuturor statelor membre, cu susținere din fonduri europene. Ca efect, acest mecanism ar permite statelor din UE să faciliteze accesul la serviciile de întrerupere a sarcinii, inclusiv în condiții de gratuitate, în conformitate cu legislația națională, tuturor femeilor din UE care nu au acces facil la astfel de servicii.

Ca urmare a acestui demers care încearcă să forțeze, în mod indirect, o uniformizare ideologică într-un domeniu sensibil, unde statele membre au consacrate valori fundamentale și tradiții juridice, culturale și constituționale diferite, Comisia Europeană are termen până în martie 2026 pentru a prezenta eventualele măsuri – legislative sau nelegislative – pe care intenționează să le adopte prin raportare la propunerea „My Voice My Choice”.

