Administrația Trump suspendă loteria vizelor SUA după atacul de la Universitatea Brown și MIT

Președintele Donald Trump a suspendat joi programul de loterie a vizelor SUA care i-a permis suspectului în cazul atacurilor armate de la Universitatea Brown și MIT să vină în Statele Unite. Nu este clar pentru cât timp va fi în vigoare suspendarea.

Secretarul pentru Securitate Internă, Kristi Noem, a declarat într-o postare pe platforma socială X că, la indicația lui Trump, ordonă Serviciilor de Cetățenie și Imigrare ale Statelor Unite să suspende programul.

„Acest individ odios nu ar fi trebuit să fie admis niciodată în țara noastră”, a spus ea despre suspect, cetățeanul portughez Claudio Neves Valente.

Neves Valente, în vârstă de 48 de ani, este suspectat de împușcăturile de la Universitatea Brown, în urma cărora doi studenți au fost uciși și alți nouă răniți, precum și de uciderea unui profesor de la MIT. El a fost găsit mort joi seara, cu o rană prin împușcare auto-provocată, au declarat oficialii.

Neves Valente a studiat la Brown cu viză de student începând din 2000, potrivit unei declarații sub jurământ a unui detectiv al poliției din Providence. În 2017, i s-a eliberat o viză de imigrant pentru diversitate și, câteva luni mai târziu, a obținut statutul de rezident permanent legal, potrivit declarației sub jurământ. Nu a fost clar imediat unde s-a aflat între momentul în care a luat o pauză de la școală în 2001 și obținerea vizei în 2017.

Programul de vize pentru diversitate pune la dispoziție până la 50.000 de permise de ședere pe an, prin tragere la sorți, pentru persoanele din țări puțin reprezentate în SUA, multe dintre ele din Africa. Loteria a fost creată de Congres, iar această măsură va atrage cu siguranță contestări legale.

Aproape 20 de milioane de persoane au aplicat pentru loteria de vize în 2025, peste 131.000 fiind selectate, incluzând soții/soțiile câștigătorilor. După extragere, aceștia trebuie să treacă printr-un proces de verificare pentru a obține admiterea în Statele Unite. Cetățenii portughezi au câștigat doar 38 de locuri.

Câștigătorii loteriei sunt invitați să aplice pentru un green card. Aceștia sunt intervievați la consulate și sunt supuși acelorași cerințe și verificări ca și ceilalți solicitanți de green card.

Trump s-a opus de mult timp loteriei pentru vize de diversitate. Acest anunț vine în urma unor alte măsuri privind imigrația și statutul legal în Statele Unite ale Americii adoptate de Administrația Trump în ultima perioadă.

