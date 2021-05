Pastor londonez arestat și brutalizat pentru o predică despre căsătoria naturală: „Spuneam doar ceea ce scrie în Biblie“

Recent, un pastor a fost arestat la Londra după ce a predicat public despre definiția biblică a căsătoriei conform textului din Geneza 1, informează Christian Headlines.

John Sherwood, care are 71 de ani și este pastor al unei biserici din nordul Londrei, a fost arestat pe 23 aprilie în centrul orașului Uxbridge, Londra, pentru „presupuse comentarii homofobe“ în baza Legii Ordinii Publice, potrivit The Daily Mail.

Un videoclip îl arată în picioare pe un scăunel, înainte de a fi încătușat și luat de polițiști în timp ce o mulțime de oameni priveau ce se întâmplă. O persoană poate fi auzită suspinând în șoc.

„Pentru un om care predică creștinismul!“ spune o femeie în videoclip, criticând acțiunea poliției.

Ulterior a fost eliberat.

„Nu făceam comentarii homofobe. Defineam doar căsătoria ca fiind o relație între un bărbat și o femeie“, a spus el, potrivit The Daily Mail.

„Spuneam doar ceea ce scrie în Biblie – nu voiam să rănesc pe nimeni, nici să ofensez. Făceam ceea ce presupune slujba mea, adică să predic Evanghelia, atât în aer liber, cât și în biserică.

„Când m-a abordat poliția, le-am explicat că îmi exercit libertatea religioasă și de conștiință. Am fost dat jos cu forța de pe trepte și am suferit unele leziuni la încheietura mâinii și la cot. Cred că am fost tratat într-un mod rușinos. Așa ceva nu ar fi trebuit să se întâmple niciodată.“

Christian Concern, o organizație din Marea Britanie care apără credincioșii, a criticat arestarea. Poliția a primit trei plângeri cu privire la Sherwood, a declarat Christian Concern.

Organizația a numit-o „arestare brutală.“

„Există ideea că, dacă oamenii se simt jigniți, cineva trebuie arestat, dar în această țară avem și libertate de exprimare“, a declarat pentru The Daily Mail Andrea Williams de la Christian Concern.

Sherwood a fost arestat după ce a predicat din „versetele finale ale Genezei 1, unde se spune că Dumnezeu a creat omenirea după propriul Său chip“, a relatat Christian Concern.

Peter Simpson, Pastorul Penn Free Methodist Church din Buckinghamshire, prieten al lui Sherwood, l-a apărat și el pe predicator.

„Tot ce a spus a fost bazat pe Biblie“, a spus Simpson, potrivit The Daily Mail.

„Nu spunea nimic abuziv; este un pastor creștin. Poliția nu pare să fi admis că există pastori creștini și astfel de opinii. Dacă se ținea o paradă a homosexualilor în Uxbridge, poliția ar fi sprijinit acțiunea, chiar dacă creștinii s-ar fi simțit jigniți. Nu trebuie să fii un creștin evanghelic ca să fi șocat de acest lucru. Oricui îi pasă de libertate ar trebui să fie îngrijorat de ceea ce s-a întâmplat în Uxbridge.“

