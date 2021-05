Un congresman democrat din New York a cheltuit 30.000$ pentru călătorii, în timp ce-și îndemna electoratul să stea acasă

Reprezentantul democrat din New York Sean Patrick Maloney, Președintele Democratic Congressional Campaign Committee, și-a îndemnat alegătorii să renunțe la călătorii datorită COVID-19, însă el însuși a folosit zeci de mii de dolari în cheltuieli de voiaj, potrivit unui raport publicat de The Washington Free Beacon, informează TheFederalist.

În martie 2020, Maloney a oprit colectarea de semnături pentru campanie „în baza preocupării pentru siguranța și bunăstarea“ locuitorilor din New York. La scurt timp, el le-a cerut tuturor din statul său să „nu mai răspândească acest virus“ și „să rămână acasă“.

„Toți ne putem face partea. Stați acasă“, spunea Maloney la acea vreme. „Nu ieșiți dacă nu e absolut necesar, reduceți la minimum contactul cu alte persoane. Dacă un membru al familiei este bolnav, întreaga familie trebuie să stea acasă, astfel încât să nu răspândim și la alții. De aceea este important să aveți în casă suficiente alimente pentru o săptămână sau două.“

Cu toate că a indicat electoratului să rămână acasă, democratul a stricat zeci de mii de dolari în cheltuieli de călătorie. El a folosit 29.000 de dolari pentru „transport terestru“, în plus față de „cheltuielile cu autovehiculele“.

20.000$ au fost alocați pentru comisioane de asigurare și închiriere, peste 3.600$ pentru reparații după accident, peste 2.000$ pentru benzină, 2.100$ pentru închirieri de mașini și aproximativ 500$ pentru radio prin satelit – declarații financiare obținute de emisiunea Free Beacon.

Free Beacon a constatat că felul în care Maloney a aruncat cu banii era extrem de neobișnuit. Rep. Antonio Delgado, D-N.Y., lucrează într-o regiune de șase ori mai mare decât Districtul 18 al lui Maloney. Delgado, care reprezintă cel de-al 19-lea District, nu a declarat cheltuieli de transport în anul fiscal 2020. Legile SUA privind finanțarea campaniilor interzic candidaților să folosească bani în scopul călătoriilor personale.

Biroul Rep. Maloney nu a răspuns apelurilor telefonice ale Federalist.

Kendra Arnold, Directorul Executiv al Foundation for Accountability and Civic Trust, a declarat pentru Free Beacon că documentele financiare ale lui Maloney reprezintă „un semnal de alarmă“.

„Având în vedere că nu a existat o campanie cu participare fizică, te aștepți să nu fie multe cheltuieli“, a spus Arnold. „Candidații nu trebuie să specifice exact pentru ce eveniment au fost folosiți banii, așa că bineînțeles că se poate inventa orice. În general, ne atrag atenția cheltuielile care nu apar la alt candidat din același stat sau dintr-un district similar ca mărime.“

Din 2012, campania lui Maloney ar fi cheltuit peste 130.000 $ în costuri legat de autovehicule. În 2018, Maloney a fost dat în judecată de Zephyr Teachout, fost candidat la Camera Reprezentanților pentru districtul 19 al New York, după ce a transferat 1,4 milioane de dolari din fonduri federale în campania sa. De asemenea, au fost depuse mai multe plângeri pe motive de etică.

Luna trecută, Maloney nu a dezvăluit la timp mai multe tranzacții bursiere, în valoare de peste 11.000 $.

Tribuna.US