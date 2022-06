Pe măsură ce prețurile la benzină cresc, iată 4 moduri de a economisi în această vară

Creșterea prețului la benzină pune la grea încercare portofelele americanilor și sporește costurile de deplasare, de cumpărături și de călătorie în această vară. Prețul mediu național pentru un galon de benzină a depășit 5 dolari în această lună. Este un alt stres pentru oamenii ale căror bugete personale au fost afectate de impactul inflației asupra costului produselor alimentare, al locuinței și al altor câteva părți ale vieții de zi cu zi, analizează Wall Street Journal.

Gospodăriile americane cheltuiesc în prezent un ritm echivalent cu 5.000 de dolari pe an pentru benzină, față de o rată de 2.800 de dolari în urmă cu un an, potrivit unui raport al firmei de consultanță în investiții Yardeni Research. Natasha Kaneva, șefa departamentului de cercetare pentru mărfuri la nivel mondial al J.P. Morgan, a declarat că prețurile ar putea urca la peste 6 dolari pe galon în această vară.

„Oamenii văd prețurile la pompa de benzină și vor să știe ce pot face acum”, a declarat Michael Reale, director asociat pentru soluții de planificare la S&P Global Mobility, specializat în reglementarea consumului de combustibil al vehiculelor ușoare.

Există modalități de a reduce cu până la 20-30 de cenți din prețul unui galon de benzină folosind ofertele magazinelor și ale cardurilor de credit. Dar, dincolo de astfel de oferte, modalitatea de a reduce cel mai mult facturile de combustibil ar putea fi schimbarea propriului comportament.

Conducerea mai eficientă, stabilirea traseului și chiar evitarea virajelor la stânga sunt câteva dintre strategiile recomandate de experții în combustibil, analiștii auto și planificatorii financiari.

Iată 4 strategii pentru reducerea costului de combustibil.

Combină reducerile și ofertele de carduri de credit

Magazinele, benzinăriile și companiile de carduri de credit oferă o varietate de reduceri, unele dintre acestea putând fi combinate pentru a cumula economiile. Ted Rossman, analist senior în domeniu la Bankrate.com, recomandă cardul Sam’s Club Mastercard, care oferă 5% cash back pentru benzina cumpărată aproape oriunde. Cardul este limitat la 6.000 de dolari pe an sau la o economie de 25 de cenți pe galon, presupunând un preț de 5 dolari pe galon. El sugerează, de asemenea, cardul Costco Anywhere Visa, care oferă 4% înapoi în numerar pentru benzina cumpărată aproape oriunde, cu un plafon de 7.000 de dolari pe an. Utilizarea cardului permite economisirea a 20 de cenți la un galon de 5 dolari.

„Cardurile cluburilor de depozitare sunt deosebit de convingătoare, deoarece Sam’s Club și Costco vând deseori benzină mult mai ieftină decât concurența și, în plus, puteți obține reduceri suplimentare dacă folosiți cardurile lor de credit”, a spus el.

Stațiile de alimentare au propriile lor carduri de credit, dar recompensele și ratele dobânzilor nu sunt adesea la fel de favorabile, a spus dl Rossman. Oferta standard de la Shell este de 10 cenți reducere la un galon, cu o rată anuală efectivă de 27,24%. Oferta standard a ExxonMobil este de 10 cenți pe galon la majoritatea sortimentelor (12 cenți pe galon la premium), cu o rată anuală de 27,24%, a spus el.

Cele mai multe dintre marile mărci de benzină au aplicații de plată care oferă reduceri de 5 până la 10 cenți la un galon. Încărcați în aplicație un card de credit bun de recompensă pentru benzină și acum ați combinat două modalități de a economisi, nu doar una, a spus dl Rossman. De exemplu, cu un card de 4% cash-back și 10 cenți de reducere de la o aplicație, ați putea obține benzină pentru 4,70 dolari pe galon în loc de 5 dolari.

Condus economic

Cel mai simplu și rapid mod de a economisi benzină este de a schimba tiparul de condus, spun analiștii.

Șoferii pot începe prin a-și planifica comisioanele. Ocoliți dealurile, reduceți la minimum deplasările inutile și evitați situațiile care vă predispun la mersul la ralanti al vehiculului, care consumă între un sfert și jumătate de galon de combustibil pe oră, a declarat Ellen Edmonds, purtător de cuvânt al AAA. Împărțiți mașina cu alții și conduceți cu portbagajul gol atunci când este posibil. Economiile pe galon vor varia în funcție de tipul de mașină, stilul de condus și distanța parcursă, a spus ea.

În plus, virajele la stânga sunt dușmanul rezervorului de combustibil, a declarat Ivan Drury, manager senior de informații la Edmunds.com. „Există un semafor, un stop sau ceva care te va forța să stai și să aștepți și să consumi benzină„, a spus el. Dl Drury subliniază faptul că United Parcel Service, mai bine cunoscut sub numele de UPS, optimizează costurile de combustibil în parte prin faptul că se asigură că aproximativ 90% din virajele șoferilor sunt la dreapta.

De asemenea, accelerațiile și decelerările prea mari pot consuma combustibil suplimentar. Potrivit domnului Reale, economia de combustibil scade cu peste 10% de fiecare dată când viteza de croazieră a unui vehicul este mărită cu 10 mile pe oră. În schimb, frânarea rapidă la opririle în trafic face ca motorul să consume mai multă energie decât este necesar.

Folosiți controlul de croazieră atunci când este cazul, spun analiștii. Un test pe șosea de 55 de mile efectuat de Edmunds a arătat o economie medie de combustibil de 7% și o economie maximă de 14%, folosind controlul vitezei de croazieră. De asemenea, încercați să anticipați condițiile de trafic, astfel încât să vă fie mai ușor să opriți în regim de ralanti, ceea ce, potrivit domnului Reale, poate reduce consumul de combustibil cu 5% până la 10%.

„Modul economic” al autovehiculului va încetini răspunsul între accelerație și accelerație, a adăugat dl Drury, iar afișarea instantanee a economiei de combustibil pe tabloul de bord vă poate ajuta să găsiți viteza ideală pentru a face economii.

Economia de combustibil atinge, în general, un maxim de aproximativ 80 km/oră la majoritatea mașinilor, potrivit doamnei Edmonds de la AAA, apoi scade pe măsură ce crește viteza. Reducerea vitezei pe autostradă cu 5 până la 10 mile pe oră poate crește economia de combustibil cu până la 14%, a declarat organizația.

Cu alte cuvinte, condusul cu un picior greu va duce la o factură mai mare la benzină.

Luați în considerare când, unde și ce să alimentați

Șoferii pot economisi bani dacă își stabilesc o strategie cu privire la momentul în care să facă plinul, au declarat planificatorii financiari și grupurile auto.

Renunțați la ideea greșită că dacă conduceți până când rezervorul este aproape gol, veți economisi. De fapt, acest lucru ar putea deteriora pompa de combustibil, a declarat doamna Edmonds de la AAA. Organizația recomandă să faceți plinul atunci când mai aveți nu mai puțin de un sfert din rezervor.

În mod tradițional, weekendurile au fost cele mai proaste zile pentru a cumpăra benzină. În 2022, însă, cele mai scumpe prețuri au fost la mijlocul săptămânii, a declarat Nicole Petersen, purtătoare de cuvânt la GasBuddy, o aplicație de urmărire a prețurilor. Șoferii ar trebui să evite să facă plinul sâmbăta, dar vineri sau duminică ar putea oferi prețuri mai mici, a spus ea.

O altă concepție greșită frecventă este aceea că benzina premium sau cu cifră octanică mai mare îmbunătățește economia de combustibil. „Într-adevăr, nu există nicio dovadă în acest sens pentru majoritatea vehiculelor care circulă în prezent pe șosele”, a spus dl Reale, cu excepția vehiculelor specializate sau axate pe performanță. Rămânând la benzina de calitate normală, se obțin economii imediate.

În cele din urmă, gândiți-vă întotdeauna dacă distanța pe care o parcurgeți pentru acea benzină ieftină pe care ați găsit-o merită sau nu, a declarat Andrew Mitchell, un planificator financiar din Grand Rapids, Michigan.

„S-ar putea să nu poți compensa diferența cu economiile tale”, a spus dl Mitchell. Dacă parcurgeți 16 km pentru a economisi 5 cenți la un galon de benzină, de exemplu, câți galoni ar trebui să cumpărați pentru a compensa costul kilometrajului suplimentar?

Faceți un reglaj al mașinii

Întreținerea regulată este extrem de importantă pentru eficiența consumului de combustibil al autovehiculului, spun analiștii și profesioniștii din domeniul auto.

Unul dintre factorii principali, de exemplu, este presiunea din anvelope. Presiunea scăzută a anvelopelor poate crește frecarea dintre vehicul și drum, forțând vehiculul să depună mai multă muncă, consumând astfel mai multă benzină și anulând alte măsuri de economisire a combustibilului, a declarat dl Drury. Rețineți că vremea caldă poate crește presiunea în anvelope, iar vremea mai rece o poate reduce.

Adesea, proprietarii de vehicule cu tracțiune față sau spate se preocupă doar de presiunea din aceste două anvelope, a spus el. Cu toate acestea, șoferii ar trebui să mențină toate cele patru anvelope umflate la nivelul de presiune recomandat de producător, care poate fi găsit în manualul vehiculului.

Șoferii ar trebui, de asemenea, să verifice și să curețe filtrul de aer al motorului la fiecare trei până la șase luni, a adăugat dl Drury. Un filtru murdar poate face ca motorul să lucreze mai mult pentru a obține aer curat, „ca și cum ați bea dintr-un pai de cafea față de un pai mare”, reducând economia de combustibil cu 1 până la 3 mile pe galon.

Ignorarea luminii de verificare a motorului este o modalitate bună de a pierde economie de combustibil, a declarat David Bennett, manager de sisteme de reparații la AAA. O defecțiune în sistemul de gestionare a motorului poate afecta consumul de kilometri, a spus el.

