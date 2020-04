Pelosi, supărată: Trump trebuia să „închidă ușa” americanilor blocați în China

Într-un interviu cu CNN, liderul Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, a declarat că decizia lui Donald Trump de a interzice călătoriile din China „nu a fost un moment grozav”, spunând că ar fi trebuit „să închidă ușa” cetățenilor americani care încercau să se întoarcă acasă din China comunistă, informează The Daily Wire.

„Campania lui Joe Biden mi-a spus că a fost de acord cu restricțiile parțiale de călătorie ale președintelui Trump aplicate la 31 ianuarie, prin care blocau străinii care veneau din China”, a spus realizatorul CNN. „Sunteți de acord că a fost decizia corectă luată de Donald Trump?”

„Ei bine, să privim la viitor”, a răspuns Pelosi. „De fapt, la zecile de mii de oameni cărora li s-a permis totuși să vină din China; deci nu a fost așa cum s-a spus, un moment extraordinar”.

„Erau americani care reveneau acasă sau deținători de green card, zeci de mii. „Deci, dacă ai de gând să închizi ușa pentru a face o evaluare a pandemiei, atunci închide ușa”.

