Pentagonul renunță la obligativitatea vaccinării anti-Covid pentru armata SUA

Departamentul Apărării SUA a pus capăt mandatului de vaccinare împotriva coronavirusului pentru cadrele militare americane, după ce luna trecută, cu ocazia adoptării National Defense Authorization Act (NDAA), proiectul de lege anual privind politica de apărare, președintele Camerei Reprezentanților, Kevin McCarthy (R-CA), a insistat ca această cerință să fie eliminată, informează Ryan Saavedra, Daily Wire.

Secretarul Apărării, Lloyd Austin, a anunțat recent că a anulat mandatul de vaccinare pentru personalul militar american și membrii Gărzii Naționale.

„Niciun cadru militar activ nu va fi concediat pe baza refuzului de a se vaccina anti-COVID-19, dacă au solicitat o exceptare din motive religioase, administrative sau medicale“, se precizează în notificare.

„Departamentele Forțelor Armate vor actualiza dosarele acestor persoane pentru a elimina orice măsuri adverse asociate exclusiv cu refuzul acestei cerințe, inclusiv avertismentele disciplinare“.

„Secretarii departamentelor forțelor armate vor înceta, de asemenea, orice evaluare în curs de desfășurare a actualelor solicitări de exceptare pe motive religioase, administrative sau medicale ale cadrelor militare, exclusiv pentru scutirea de vaccinul COVID-19 sau contestarea refuzului unor astfel de cereri“, se precizează în notificare.

„Libertatea religioasă este un principiu fundamental străvechi al Americii, consacrat în Constituția noastră și în alte piese de legislație federală. Cadrele militare au dreptul de a respecta doctrinele religiei lor sau de a nu practica nicio religie, așa cum prevede legea federală în vigoare și politica Departamentului“.

Austin a specificat că militarii disponibilizați în baza refuzului de a se vaccina pot depune o petiție la Military Department’s Discharge Review Boards și Boards for Correction of Military or Naval Records de care aparțin pentru a solicita corectarea motivului pentru care au fost concediați.

În perioada în care ocupa funcția de lider al Minorității din Camera Reprezentanților, McCarthy a cerut renunțarea la mandatul de vaccinare, amenințând că proiectul NDAA „va rămâne blocat“ dacă mandatul nu va fi eliminat din propunerea legislativă.

„Eliminarea mandatului de vaccinare COVID impus de președintele Biden cadrelor militare reprezintă o victorie pentru trupele noastre și pentru rațiune“, a declarat McCarthy luna trecută.

„Săptămâna trecută, i-am spus președintelui în mod direct: este timpul să punem capăt mandatului privind vaccinarea anti-COVID și să reangajăm cadrele militare disponibilizate din acest motiv“.

„Din păcate, mandatul s-a soldat deja cu urmări negative pentru armata noastră: Armata și Marina nu au reușit să își atingă obiectivele de recrutare pentru 2022, înregistrând un deficit de mii de noi recruți“, se precizează în continuare.

„În plus, la indicațiile administrației Biden, Departamentul Apărării a concediat 3.300 de pușcași marini, 1.800 de soldați, 1.800 de marinari și 900 de aviatori, pentru singurul motiv că au refuzat să facă vaccinul anti-COVID“.

McCarthy a cerut, de asemenea, ca administrația „să corecteze dosarele acestora și să nu împiedice reînrolarea niciunui cadru militar disponibilizat doar în baza refuzului vaccinării“.

