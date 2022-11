OPINIE | Democrații ne distrug sistematic structurile militare

Cu aproximativ o săptămână în urmă, Heritage Foundation a publicat un raport care nu a primit atenția pe care o merita. Raportul se intitulează „2023 Index of U.S. Military Strength“ și detaliază cât de mult a scăzut nivelul forțelor armate americane sub conducerea Stângii de la Casa Albă și Pentagon.

Practic, dacă e să considerăm China drept cel mai mare dușman geopolitic al nostru, este discutabil dacă sistemul nostru militar are capacitatea de a lupta contra ei, ca să nu mai vorbim de victorie, analizează Andrea Widburg pentru American Thinker.

2023 Index include un rezumat edificator:

„În starea actuală, armata americană riscă tot mai mult să nu poată face față cerințelor de apărare a intereselor naționale vitale ale Americii. Ea este considerată slabă în raport cu forța necesară pentru a proteja interesele naționale pe o scenă globală în contextul provocărilor reale cu care se confruntă acum lumea, nu al celor pe care ni le-am dori“.

Aceasta este consecința logică a ani de zile de utilizare continuă, finanțare insuficientă, priorități prost definite, politici de securitate fluctuante, o disciplină extrem de slabă în executarea programelor și o lipsă profundă de seriozitate în cadrul instituției de securitate națională, chiar și în condițiile în care amenințările la adresa intereselor SUA au crescut“.

Rezumatul precizează că „Statutul puterii militare a Americii este măsurată în termeni de capabilitate sau modernitate, capacitate de operare și de a-și îndeplini misiunile atribuite“.

Acești parametri sunt măsurați în funcție de obiective militare specifice: apărarea solului american, finalizarea cu succes a unui război major care reprezintă o amenințare serioasă pentru America și protejarea „libertății de circulație în cadrul domeniilor globale comune (domeniul maritim, aerian, spațial și cibernetic) în care lumea își desfășoară activitatea“.

Cu excepția Pușcașilor Marini, care au reușit să reziste obsesiilor woke ale Pentagonului, toate celelalte ramuri ale armatei americane se află într-o situație din ce în ce mai precară.

Amenințările sunt cele pe care le știm deja: Rusia, China, Coreea de Nord, Iran și alți actori malefici. Ceea ce este deprimant sunt notele atribuite diferitelor ramuri ale forțelor armate.

Statutul Armatei este descris ca fiind „la pământ“. Sistemele sale nu sunt modernizate, dispune de doar 62% din trupele de care are nevoie și doar 25 din cele 31 de „echipe speciale de luptă“ sunt „pregătite“ din punct de vedere tehnic, deși încă există semne de întrebare dacă acestea sunt într-adevăr capabile să acționeze concret.

Marina se află într-o stare mai proastă decât Armata, fiind considerată „deficitară“. În raport se consideră că 400 de nave cu echipaj reprezintă minimul necesar, dar Marina are doar 298 de nave, și se preconizează pierderea a încă 18 în următorii 15 ani.

În plus, pot afirma, prin prisma experienței de ani de zile în Liga Marinei și analizarea navelor de luptă, că administrația Obama s-a concentrat mai mult pe a avea nave „verzi“, decât pe a deține o flotă cât mai eficientă. Mă îndoiesc că acest accent s-a modificat sub conducerea lui Biden. Suspectez în schimb că a crescut numărul ofițerilor superiori.

Forțele Aeriene, care ne-au ajutat cândva să ținem sub control cerul, sunt caracterizate drept „extrem de vulnerabile“. Nu se face deloc o treabă bună în ceea ce privește formarea piloților și menținerea lor în serviciul activ (gândiți-vă câți au fost nevoiți să renunțe din cauza vaccinării obligatorii), iar pentru un efectiv complet ar avea nevoie de încă 650 de piloți.

Flota de avioane de luptă are, în medie, 32 de ani vechime. Dacă ne gândim cât de repede au ajuns avioanele de la stadiul de proiect la realitate în aer în timpul celui de-al Doilea Război Mondial, acesta este un exemplu înspăimântător de ineficiență guvernamentală și de cost ridicat al unei inevitabile modernizări.

Raportul afirmă că Forțele Aeriene americane ar fi capabile să învingă țări neînsemnate, dar aproape sigur nu pot concura împotriva unei țări cu o forță militară de top.

Space Force nu se clasează nici ea prea bine, pentru că nimeni din Pentagon sau din Congres nu pare să fi făcut vreun efort pentru a o transforma într-o ramură legitimă a forțelor de apărare/ luptă.

Capacitățile noastre nucleare sunt și ele în declin. Din nou, acest lucru se datorează faptului că nimeni de la Washington, în special democrații, nu este interesat să mențină aceste sisteme de arme viabile. Chinezii și rușii, însă, sunt foarte interesați de capacitățile lor nucleare și le dezvoltă.

Pușcașii marini, după cum s-a menționat, încă sunt considerați o forță „puternică“.

Concluzia este că Trump, afectat de povestea colaborării cu Rusia încă din momentul preluării funcției, a fost incapabil să redreseze forțele armate pe care Obama le afectase deja.

Iar în prezent, Biden a degradat și mai mult armata americană, arătând în mod deschis că obiectivul său principal în calitate de Comandant Suprem este generarea de conflicte rasiale, promovarea transsexualității și a agendei LGBTQ, precum și a politicilor „verzi“.

Nu e de mirare că gradul de înrolare este în scădere. Bărbații și femeile cu mintea întreagă realizează că aceasta este o armată care, în loc să câștige, îi va duce spre pieire.

Singura consolare (destul de mică) pe care am resimțit-o citind rezumatul a fost că, deși chinezii construiesc multe lucruri, nu le construiesc bine. Dacă armele lor funcționează la fel ca obiectele pe care le fabrică pentru consumul larg, se prea poate ca armata lor să fie doar un balaur de hârtie.

Totuși, asta nu-i dezvinovățește pe adepții Stângii de ceea ce au făcut primelor linii de apărare ale Americii.

Traducere și adaptare

Tribuna.US