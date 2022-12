Pentru Stânga libertatea de exprimare înseamnă „violență”

The Human Rights Campaign, o organizație care susține drepturile LGBT, l-a luat în vizor pe jurnalistul conservator Matt Walsh de la The Daily Wire, pe administratorul contului de Twitter Libs of TikTok și pe Seth Dillon, directorul executiv al site-ului satiric The Babylon Bee, acuzându-i că au provocat violență într-un recent raport intitulat „Hărțuire online, violență offline“, analizează Chad Felix Greene pentru The Federalist.

În raport se susține: „Extremiștii online anti-echitate duc o campanie proactivă și coordonată de ură împotriva spitalelor și medicilor care oferă servicii de afirmare a genului pentru tinerii transgender, non-binari sau care nu sunt siguri cărui gen aparțin“.

Raportul pretinde că reprezintă un „studiu informal pe Facebook și Twitter“ care identifică „24 de spitale și medici diferiți, din 21 de state, care au fost atacați direct online în urma unor postări hărțuitoare, incendiare și înșelătoare ale Libs of TikTok, Matt Walsh și alte conturi de dreapta“.

Bazându-se pe acuzații înșelătoare de „minciuni“ și „dezinformare“, raportul trasează o linie de cauzalitate între postarea unui videoclip de către Libs of TikTok în care un anumit spital detaliază propriile sale practici și o inevitabilă indignare online care a avut ca efect postări furioase, e-mailuri și apeluri telefonice din partea unor persoane, determinând spitalul să renunțe la a susține/ oferi servicii transgender pentru tineri și, în cele din urmă, ducând la inițiative legislative care să interzică procedurile respective.

Raportul oferă exemple de spitale și medici care au primit mesaje ostile sau furioase, amenințări și, îndeosebi, falsele amenințări cu bombă la adresa Boston Children’s Hospital.

Raportul insistă: „Ceea ce s-a întâmplat în Boston este doar un exemplu de campanii coordonate de ură, violență și hărțuire care se desfășoară atât online, cât și offline împotriva medicilor și a spitalelor pentru copii doar pentru că oferă tinerilor transgender serviciile medicale necesare, adecvate vârstei.

Cu toate acestea, acuzațiile privind violența offline rămâne la stadiul de abstract și presupus. Raportul nu conține niciun exemplu de violență reală.

Acuzații de discurs instigator la ură

Detaliind ceea ce susține că reprezintă o campanie coordonată care vizează organizațiile pro-LGBT, în raport se menționează „conturi ce utilizează un discurs instigator la ură, cum ar fi Libs of TikTok sau Matt Walsh, un transfob cunoscut ce lucrează pentru site-ul de știri de dreapta The Daily Wire, postează un mesaj incendiar plin de dezinformare despre serviciile de afirmare a genului și menționează numele exact al unui anumit spital sau medic“.

Presupusa campanie continuă cu „politicieni de dreapta care caută să îi agite pe cei mai extremiști membri ai bazei lor se alătură în răspândirea aceleiași retorici transfobe de pe platformele lor, în unele cazuri mergând atât de departe încât să propună legislație care să reglementeze spitalele pentru copii și medicii ce oferă servicii de afirmare a genului“.

Ultima „etapă“ a acestor campanii implică încetarea procedurilor de tranziție pentru minori oferite de spitale sau inițiative legislative care să reglementeze strict sau să interzică aceste practici.

Raportul se încheie prin plasarea responsabilității asupra companiilor de social media, argumentând:

„Companiile de social media au responsabilitatea de a acționa și de a nu fi simpli spectatori în timp ce mulțimi furioase intimidează persoanele LGBTQ+ și pe aliații noștri pentru a-i face să tacă“.

Și continuă cu: „Fără intervenția companiilor de social media, acest lucru va duce doar la mai mult discurs instigator la ură, mai multe amenințări și mai multă violență“.

Din nou, fără a cita vreun exemplu real de violență, raportul sugerează că toate interacțiunile negative, începând de la tweet-uri până la acte ilegale precum amenințările cu bombă, sunt practic echivalente.

Autorii raportului merg chiar mai departe de atât, susținând că există o relație de cauzalitate directă între postarea de informații și reacția periculoasă. Concluzia lor este că autoritățile trebuie să îi împiedice sau să îi sancționeze pe cei care au postat informația originală, care ar fi „cauzat“ violența.

Încercarea de a reduce la tăcere criticile

Deși, în mod evident, orice formă de violență sau amenințare la adresa unei persoane sau organizații este un lucru rău și ar trebui sancționată de autorități, argumentul popular al Stângii conform căruia responsabilitatea revine comentatorilor este absurd – cu atât mai mult cu cât țintele furiei lor distribuie practic informațiile pe care activiștii de stânga le postează ei înșiși.

Ceea ce Human Rights Campaign și alți activiști LGBT refuză cu încăpățânare să ia în considerare este faptul că indignarea și furia sunt perfect justificate. În ciuda eforturilor activiștilor, mulți oameni consideră, pe bună dreptate, că intervențiile chirurgicale transgender asupra minorilor sunt barbare și distructive.

Ceea ce încearcă să facă aceste organizații este să stigmatizeze pe oricine îi critică, acuzându-i că sunt vinovați de orice potențială manifestare de violență. Mai exact, ele caută să intimideze analiștii conservatori pentru a-i împiedica să dezbată sau să le arate și altora activismul LGBT, adesea în propriile lor cuvinte, într-un mod care să genereze critici sau indignare.

Astfel, convinși că sunt justificați din punct de vedere moral, ei consideră că rezultatul firesc, faptul că publicul reacționează cu indignare și represalii legislative la aceste informații, reprezintă în mod inerent violență și ură.

De fapt, ceea ce vedem este însăși natura democrației pe care o apără în acțiune. Un spital pentru copii se laudă că efectuează operații elective de dublă mastectomie pe adolescente de doar 15 ani, ca exemplu cel din Boston, iar publicul este pe bună dreptate indignat.

Oamenii își exprimă indignarea față de spital și față de reprezentanții lor aleși, care propun măsuri legislative. Stânga este, de obicei, adepta protestelor publice și a atacării organizațiilor cu apeluri telefonice, tweet-uri și e-mailuri atunci când nu sunt de acord cu o decizie politică. O astfel de acțiune pare să devină „violență“ și „ură“ doar atunci când Stânga este de acord cu ceea ce face o organizație.

În ceea ce privește „cauzarea“ unor reacții de genul falselor amenințări cu bombă sau mesajele vocale de amenințare, ideea că pentru comportamentul ilegal al unui individ este de vină o altă persoană, care nu are nicio legătură cu respectivul individ, este periculoasă și irațională.

Faptul că Libs of TikTok distribuie un videoclip produs de un spital de copii nu reprezintă o legătură directă cu o persoană cu probleme mentale care sună ulterior pentru a amenința cu bombă instituția.

Doar persoana care a făcut apelul este responsabilă. Ceea ce a motivat-o să facă acest lucru este în întregime sub controlul său. Pur și simplu nu putem permite Stângii să continue să-i intimideze pe criticii agendei lor acuzându-ne că prin asta provocăm violență.

Traducere și adaptare

Tribuna.US