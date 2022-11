Prădătorii guvernului îi vânează pe conservatori

Prin oricine și orice (Departamentul de Justiție, FBI, politici, ordine executive, tribunale și legi), funcționarii publici de stânga – atât cei aleși, cât și cei nealeși – i-au luat de mult timp în vizor pe conservatori.

Și au găsit aliați puternici în presa aservită, în școlile de stat și, mai recent, în social media și marile corporații, printre care aproape toată industria de divertisment și publicistică, avertizează Laurie Higgins într-un articol Illinois Family Institute.

Nu e nevoie să alcătuim o listă exhaustivă a modurilor în care adepții Stângii îi vânează pe conservatori. Oricine are ochii deschiși percepe pericolul.

Cel mai recent dintre aceste atacuri zilnice are loc prin intermediul Congresului. Camera Reprezentanților, sub conducerea atotputernicei Pelosi, a adoptat Legea (Lipsă de) Respect pentru căsătorie, care, dacă va fi promulgată, va anula legislația bipartizană Defense of Marriage Act promulgată de Bill Clinton în 1996.

Versiunea de lege adoptată de Camera Reprezentanților redefinește căsătoria, eliminând atât criteriul privind diferențierea sexuală, cât și criteriul privind numărul de parteneri.

Căsătoria nu mai este definită drept uniunea a două persoane de sex opus sau uniunea a doar două persoane.

Mai rău, nu oferă nicio protecție juridică pentru credincioși. Desigur, având în vedere că libera practicare a religiei este garantată de Primul Amendament, legile nu ar trebui să aibă nevoie de adăugarea unor paragrafe care să reafirme clar protecția religioasă, dar în prezent știm cu toții că adepții Stângii nu respectă Constituția Statelor Unite.

Mai mult, noua legislație impune guvernului federal și statelor să recunoască toate căsătoriile încheiate în alte state.

De ce urmărește Stânga să implementeze această lege? Motivul este că, la anularea deciziei Roe, judecătorul Clarence Thomas a sugerat că și Obergefell ar trebui revizuit, deoarece și acest caz are în comun cu Roe o lipsă de temei constituțional.

Așa că adepții Stângii, obișnuiți să exploateze Instanța pentru proiectele lor morale preferate, tremură acum în cizmele lor perverse, temându-se că legile mariajului – la fel ca cele privind avortul – vor fi lăsate și ele la alegerea cetățenilor din fiecare stat.

Anticipând ziua în care, cu voia Domnului, decizia Obergefell a Curții Supreme de Justiție, care a impus în mod neconstituțional pseudogamia între persoane de același sex la nivelul întregii națiuni, va fi anulată, Stânga încearcă în mod preventiv să le răpească cetățenilor din fiecare stat dreptul de a defini căsătoria.

Așadar, dacă într-o Americă post-Obergefell, pustietățile morale din Illinois sau California ar recunoaște prin lege uniunea a două femei, sau a trei bărbați, sau a cinci persoane de sexe asortate drept „căsătorie“, adepții Stângii vor să oblige toate statele să recunoască uniunile homo și poli-sexuale ca fiind căsătorii, inclusiv statele care aleg să definească căsătoria așa cum a fost ea definită până în ultima parte a celei de-a doua jumătăți a secolului XX, drept uniunea a două persoane de sex opus.

Legea (Lipsa de) Respect pentru căsătorie a fost votată și adoptată de Camera Reprezentanților în iulie 2022 cu ajutorul a 47 de republicani trădători, la o zi după ce a fost propusă.

Apoi, proiectul de lege a mers la Senat, unde a fost invocată procedura „cloture“ (adică încheierea dezbaterii) și a fost aprobată cu ajutorul câtorva republicani trădători. Acum urmează votul final al Senatului, probabil înainte de sfârșitul anului.

În zilele care au urmat votului pentru „cloture“, opoziția față de proiectul de lege s-a intensificat din cauza temerilor legate de amenințările pe care le reprezintă noua legislație la adresa libertății religioase.

Senatoarele americane Tammy Baldwin (o lesbiană) și Susan Collins (o republicană doar cu numele) au adăugat un amendament jalnic în încercarea de a-i reduce la tăcere pe contestatari, însă Alliance Defending Freedom a avertizat asupra deficiențelor pe care modificările propuse de acestea le au:

„În loc să adauge noi protecții concrete pentru persoanele și organizațiile religioase puse în pericol de propunerea legislativă Respect for Marriage Act, amendamentul stabilește doar că acei americani ale căror convingeri sunt încălcate pot invoca protecțiile legale deja existente, cum ar fi Primul Amendament și Religios Freedom Restoration Act (RFRA).

Ca atare, această nouă prevedere nu remediază impactul negativ al proiectului de lege asupra practicării religiei și asupra libertății de conștiință. Cei vizați de acest proiect de lege vor fi nevoiți să petreacă ani de zile în litigii și să plătească mii de dolari în onorarii de avocat pentru a-și proteja drepturile. …

Legislația poate fi utilizată pentru a sancționa organizațiile din domeniul serviciilor sociale, cum ar fi agențiile de adopție sau de plasament familial, care își servesc comunitățile conform convingerii lor religioase că mariajul reprezintă uniunea dintre un bărbat și o femeie. Amendamentul propus nu ajută cu nimic astfel de organizații…

Amendamentul mai conține un articol care încearcă să soluționeze îngrijorările legate de statutul de scutire de taxe al organizațiilor non-profit care își exprimă în practică convingerile cu privire la căsătorie.

Din nou, amendamentul nu reușește să remedieze în mod substanțial această problemă. Atunci când IRS stabilește dacă o organizație este ‘caritabilă’ conform propriului cod, verifică dacă respectiva entitate are un comportament ‘contrar politicii publice’ sau dacă încalcă o ‘politică națională’.

Dacă Legea Respect for Marriage ar fi adoptată, IRS ar putea decide, pe baza acestei legislații, că anumite organizații nonprofit nu sunt ‘caritabile’. Noua prevedere adăugată amendamentului nu are puterea de a împiedica acest lucru“.

Citește și Peste 80 de grupuri conservatoare le cer republicanilor din Senat să se opună legii „Respect pentru Căsătorie”

Senatorul Mike Lee (R-Utah) a propus un amendament mai consistent, Amendamentul Lee, și a trimis o scrisoare semnată de alți douăzeci de senatori americani celor douăsprezece republicani trădători, cerându-le să nu închidă dezbaterea proiectului decât dacă și atunci când Amendamentul Lee este adăugat. Iată ce include scrisoarea:

„După cum știți, suntem aproape de adoptarea propunerii Respect for Marriage. În cadrul pledoariilor orale pentru cazul Obergefell, a avut loc un schimb de replici celebru deja, între judecătorul Alito și procurorul general de atunci, Donald Verrilli.

Drept răspuns la întrebarea judecătorului Alito dacă, în cazul în care statele ar fi obligate să recunoască toate căsătoriile între persoane de același sex, universitățile religioase care se opun unor astfel de căsătorii și-ar pierde statutul de scutire de taxe, procurorul Verrilli a răspuns:

‘… cu siguranță va fi o problemă. Nu neg acest lucru. Nu neg acest lucru, domnule judecător Alito, – va fi o problemă’.

Și este o problemă. Obergefell nu a creat un drept privat de acțiune ca persoanele vătămate să-i dea în judecată pe cei ce se opun căsătoriilor între persoane de același sex. Nu a creat un mandat pentru ca Departamentul de Justiție să dea în judecată o instituție atunci când percepe că aceasta se opune căsătoriei între persoane de același sex, însă legislația Respect for Marriage Act o va face.

Dacă acest proiect de lege va fi promulgat, ne putem aștepta la mai multe procese împotriva acelor instituții și persoane care încearcă să trăiască în conformitate cu convingerile lor religioase și morale sincere.

În cazul în care Congresul decide să legifereze Obergefell și să protejeze căsătoriile între persoane de același sex, trebuie ca acest lucru să se facă într-un mod care să soluționeze și problema ridicată de judecătorul Alito.

În loc să expunem bisericile, organizațiile nonprofit religioase și persoanele ce-și respectă conștiința unui control sau pedepse nejustificate din partea guvernului federal datorită opiniilor lor privind căsătoria, ar trebui să precizăm în mod explicit că această legislație nu reprezintă o politică națională care susține o anumită viziune asupra căsătoriei și nu amenință statutul de scutire de impozite al organizațiilor nonprofit religioase.

Trebuie să ne asigurăm că bisericile, organizațiile caritabile religioase și universitățile creștine nu vor putea fi date în judecată. Niciun american nu ar trebui să fie hărțuit în instanță sau să sufere represalii din partea guvernului federal pentru convingerile sale religioase sau morale sincere.

Amendamentul meu ar asigura că birocrații federali nu iau măsuri discriminatorii împotriva persoanelor, organizațiilor standard sau non-profit și împotriva altor entități pe baza convingerilor lor religioase sau morale cu privire la căsătorie, interzicând refuzul sau revocarea statutului de scutire de taxe, a licențelor, contractelor, beneficiilor etc.

Acesta ar stabili că fiecare persoană are în continuare dreptul de a acționa în conformitate cu credința și convingerile sale cele mai profunde, chiar și în afara bisericii sau a propriei locuințe.

Subsemnații vă cerem să vă opuneți la încheierea dezbaterii asupra legii Respect for Marriage, cu excepția cazului în care Amendamentul Lee este adăugat propunerii legislative. Practicarea liberă a religiei este absolut esențială pentru sănătatea Republicii noastre. Trebuie să avem curajul de a o proteja“.

Americanii conservatori ar trebui să-i mulțumească lui Lee și celor douăzeci de senatori americani care au semnat scrisoarea. Nu și celor câțiva trădători care au ajutat la asmuțirea cerberilor împotriva conservatorilor.

Săptămâna viitoare, Senatul SUA va relua dezbaterea asupra H.R. 8404 și va vota amendamentele. Votul final care ar pune capăt dezbaterii necesită susținerea a 10 republicani. E posibil ca votarea să aibă loc luni, 28 noiembrie.

Pentru cei din Illinois: Faceți-vă timp și cereți senatorilor Dick Durbin și Tammy Duckworth să nu susțină încheierea dezbaterilor asupra H.R. 8404 decât după adăugarea Amendamentului Lee. Fără acesta, legea (Dis)Respect for Marriage Act va încuraja acționarea în judecată a credincioșilor, atât de către instituții de stat, cât și de persoane fizice. Chiar dacă am câștiga în final în instanță, procesul în sine e o sancțiune.

Sen. Dick Durbin

https://www.durbin.senate.gov/contact/email

Telefon: (202) 224-2152

Sen. Tammy Duckworth

https://www.duckworth.senate.gov/connect/email-tammy

Telefon: (202) 224-2854

Vă rugăm să trimiteți un email și să reveniți apoi cu un apel telefonic la începutul săptămânii viitoare.

Traducere și adaptare

Tribuna.US