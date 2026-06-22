Perkins: Dacă ne uităm istoria, ne pierdem identitatea

Cu mai bine de două decenii în urmă, în 2004, profesorul de la Harvard Samuel Huntington a avertizat în cartea sa „Who Are We?” că America se confrunt

Cu mai bine de două decenii în urmă, în 2004, profesorul de la Harvard Samuel Huntington a avertizat în cartea sa „Who Are We?” că America se confrunta cu o criză de identitate. El a susținut că o națiune nu poate rămâne unită fără o cultură comună, o istorie comună și o înțelegere comună a sinelui. Dacă se elimină aceste fundamente, o societate se fragmentează inevitabil în triburi, interese și identități aflate în competiție, analizează Tony Perkins, Președinte Family Research Council, pentru The Washington Stand.

Huntington a indicat crezul anglo-protestant ca fiind nucleul identității unificatoare a Americii. El a susținut că instituțiile politice și idealurile civice ale Americii nu au apărut din neant, ci își aveau rădăcinile într-o cultură modelată de creștinismul protestant.

Dacă Huntington a identificat fundamentul identității comune a Americii, pedagogul E.D. Hirsch a explicat modul în care această identitate a fost transmisă: printr-o cultură biblică comună care le-a oferit americanilor un vocabular, o istorie și un cadru moral comune. Fără această cunoaștere comună, fundamentele culturale ale identității naționale încep inevitabil să se erodeze.

Părinții Fondatori erau profund influențați de imagistica biblică. Este binecunoscut faptul că Benjamin Franklin a propus ca sigiliul național să-l înfățișeze pe Moise la Marea Roșie. Exodul israeliților a oferit lecții despre libertate, tiranie, providența divină și menirea națională.

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Biblia a modelat modul în care americanii înțelegeau libertatea, legea, legământul, demnitatea umană și autoguvernarea. Chiar și cei care nu erau creștini au fost influențați de viziunea biblică asupra lumii care a pătruns în America colonială.

Dar ce se întâmplă când această cultură biblică dispare?

O națiune care își uită istoria își pierde identitatea. Iar când un popor își pierde identitatea, se fragmentează. Tocmai despre acest lucru a avertizat Huntington. Americanii se identifică din ce în ce mai mult prin rasă, clasă socială, ideologie politică sau interese speciale, mai degrabă decât printr-o istorie națională comună.

Consecințele acestei pierderi a memoriei istorice depășesc înțelegerea pe care America o are despre sine însăși. Ele afectează, de asemenea, modul în care America percepe una dintre cele mai importante surse ale moștenirii sale culturale: poporul evreu și povestea biblică a Israelului. Afiliația Americii față de poporul evreu nu a început odată cu apariția statului modern Israel. De generații întregi, americanii au privit istoria evreilor prin prisma Scripturii și au găsit în povestea Israelului lecții despre libertate, legământ și menire națională.

Pe măsură ce cunoștințele biblice se reduc, Israelul este privit din ce în ce mai mult doar prin prisma politicii contemporane, ignorându-se fundamentele sale biblice și istorice. În același timp, antisemitismul a crescut în America și în Occident. Desigur, antisemitismul are multe cauze. Cu toate acestea, este dificil să ignorăm legătura dintre o societate care nu mai înțelege Biblia și una care înțelege din ce în ce mai greșit poporul evreu, a cărui istorie umple paginile acesteia.

Creșterea antisemitismului și slăbirea sprijinului acordat Israelului nu s-au produs peste noapte. Terenul a fost pregătit de-a lungul a zeci de ani, pe măsură ce cunoștințele biblice s-au redus, memoria istorică s-a estompat, iar americanii s-au îndepărtat de sursele care îi ajutau odinioară să înțeleagă atât propria identitate, cât și identitatea poporului evreu.

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În timp ce America își sărbătorește cea de-a 250-a aniversare, avem ocazia nu doar să ne comemorăm istoria, ci și să o redescoperim. Putem redescoperi fundamentele biblice care au modelat națiunea noastră și putem consolida identitatea comună despre care Huntington avertiza că se pierde.

Biblia nu este doar un text religios, ci unul dintre documentele fundamentale ale civilizației americane. Pentru a înțelege America, trebuie să înțelegem Biblia. Iar atunci când această înțelegere se pierde, pierdem nu doar o parte din istoria noastră, ci și o parte din identitatea noastră.