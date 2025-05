Persecuția religioasă din Congo atinge cote alarmante: 70 de creștini decapitați

Este un malefic rar întâlnit. În februarie, peste 70 de creștini din Republica Democrată Congo (RDC) au fost legați, duși într-o biserică și decapitați. Liderii bisericilor locale sunt devastați: „Nu știm ce să facem sau cum să ne rugăm; ne-am săturat de masacre”. Această metodă de execuție a fost intenționată, menită să bage teroarea în inimile creștinilor din regiune, informează Mike Pompeo, fost Secretar de Stat și Director CIA în primul mandat Trump, în prezent reprezentant al Global Affairs at the American Center for Law and Justice (ACLJ).

Conflictul din estul RDC

Estul RDC suferă de mult timp de instabilitate și crize umanitare persistente, diverse grupuri armate luptând pentru a pune stăpânire pe regiune. Grupul rebel M23, sprijinit de Rwanda, a lansat o ofensivă majoră la începutul lunii ianuarie 2025, cucerind orașe-cheie precum Goma și Bukavu. Conflictul a dus la moartea a 7.000 de congolezi și la strămutarea a peste 500.000 de oameni.

Așa cum se întâmplă adesea, grupările teroriste, precum militanții islamiști Allied Democratic Forces („ADF”), au exploatat situația pentru a viza populațiile vulnerabile, în special creștinii. „ADF”, o filială a Statului Islamic (ISIS), este o fostă facțiune rebelă ugandeză recunoscută ca organizație teroristă atât de SUA, cât și de ONU și este responsabilă pentru numeroase atacuri, inclusiv recentele decapitări.

„ADF”, cunoscută pentru brutalitatea sa, ia adesea ostatici, forțându-i să se alăture grupului lor ca întăriri sau forță de muncă. Potrivit surselor noastre de la fața locului, este probabil ca acești 70 de creștini să fi fost uciși în acest act grotesc de sălbăticie – doar din cauza credinței lor.

RDC este una dintre cele mai bogate națiuni din Africa, dar și cea mai coruptă. Corupția și activitățile infracționale sunt interconectate cu industria minieră și conduse de sindicate ale crimei organizate care scot ilegal minereurile din țară. Numeroase grupuri paramilitare și rebele acționează necontrolat, favorizând anarhia și comițând atrocități, în special împotriva celor care se opun acțiunilor lor ilegale.

Creștinii care vorbesc împotriva acestor grupuri se confruntă cu represalii brutale. Iar guvernul său nu oferă prea mult sprijin, deoarece corupția în cadrul guvernului este generalizată, funcționarii deturnând fonduri publice, în timp ce nu reușesc să protejeze civilii. Persecutorii creștinilor rămân adesea nepedepsiți din cauza corupției generalizate, ceea ce favorizează și mai mult violența și instabilitatea.

Un apel la dreptate și acțiune internațională

Acest masacru recent nu este un eveniment izolat. De exemplu, în iunie 2024, „ADF” a efectuat un alt masacru, omorând brutal 150 de civili congolezi, dintre care mulți erau creștini. Persecuția religioasă în RDC și în alte părți ale Africii, cum ar fi Nigeria, a atins niveluri alarmante, determinând liderii mondiali, inclusiv Papa Francisc, să condamne aceste atrocități.

Ca răspuns la criză, a fost lansat un apel umanitar în valoare de 2,54 miliarde de dolari pentru a ajuta 11 milioane de persoane afectate. Cu toate acestea, doar ajutorul financiar nu este suficient. Trebuie să se facă dreptate, iar autorii trebuie trași la răspundere în temeiul dreptului internațional pentru crimele împotriva umanității.

„Trebuie să contribuim la atragerea atenției globale asupra persecuției sistematice a creștinilor din RDC. Prin angajarea formală cu autoritățile internaționale, ACLJ încearcă să se asigure că aceste crime nu rămân fără răspuns și că sunt luate măsurile necesare pentru a preveni alte violențe. Pledoaria noastră este un pas crucial în vederea tragerii la răspundere a actorilor statali și nestatali pentru rolul lor în facilitarea unor astfel de atrocități”, transmite Pompeo.

„Uciderea în masă a 70 de creștini este o amintire sumbră a violenței necontrolate care afectează RDC. Fără o acțiune internațională decisivă, aceste atrocități vor continua, adâncind și mai mult criza umanitară. Este imperativ ca liderii mondiali, organizațiile pentru drepturile omului și ONU să colaboreze pentru a face dreptate victimelor și pentru a preveni masacrele viitoare”, continuă Pompeo.

Lumea nu poate rămâne tăcută în fața unei asemenea orori. Acum este momentul să cerem socoteală, să asigurăm securitatea celor persecutați și să susținem dreptul fundamental la libertatea religioasă în RDC și nu numai. Spuneți-le liderilor bisericii voastre să se implice, să vorbească împotriva persecuției și să găsească modalități de a-i ajuta pe frații și surorile noastre în Hristos.

Să continuăm să ne rugăm pentru protecția creștinilor din Congo.

Foto: ACLJ

