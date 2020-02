Philip Haney, denunțător al administrației Obama, găsit mort la 66 de ani

Philip Haney, expert în extremismul islamic și membru fondator al Homeland Security în 2003, devenit un proeminent critic al gestionării discutabile a agenției de către președintele Barack Obama, a murit pe 21 februarie în urma unei răni provocate de un foc de armă. Trupul lui Haney a fost găsit întins pe asfalt, lângă mașina lui, în micul oraș Plymouth din California, la est de Sacramento.

Sâmbătă după-amiază, pe măsură ce vestea morții lui Haney a început să fie raportată, inițial pe rețelele de socializare, biroul șerifului local din Amador County a emis o declarație pe baza raportului medicului legist.

Pe 21 februarie 2020, la ora 10 am, ofițerii de poliție au răspuns unui apel în zona Autostrăzilor 124 și 16 din Plymouth cu privire la un bărbat întins pe asfalt cu o rană împușcată.

La sosirea echipajelor a fost localizat și identificat Philip Haney, în vârstă de 66 de ani, care era decedat și părea să fi suferit o rană în urma unei împușcături provocată de el însuși.

O armă a fost localizată lângă victimă și vehiculul său. Ancheta este în desfășurare. În acest moment nu vor fi prezentate alte informații.

Există, însă, câțiva oameni sceptici cu privire la concluzia că Haney s-a sinucis. De exemplu, Sara A. Carter, jurnalistă de investigație și contributor la Fox News, a scris pe Twitter sâmbătă dimineață:

„O persoană pe care am respectat-o profund și pe care am considerat-o un prieten, Phil Haney – un denunțător al DHS în timpul administrației Obama – aparent a fost ucis ieri în sudul Californiei. Rugați-vă pentru familia lui și pentru ca persoana care l-a ucis să fie identificată. Încerc în continuare să obțin mai multe informații”.

În 2016, la un an după ce s-a retras din serviciul guvernamental, Haney a publicat o carte intitulată See Something, Say Nothing: A Homeland Security Officer Exposes the Government’s Submission to Jihad. Cartea a fost extrem de critică la adresa președintelui Obama și a administrației sale.

Un articol din Law Enforcement Today a notat sâmbătă:

Haney, care a fost creditat că a ajutat la capturarea a peste 300 de jihadiști, este cunoscut mai bine pentru că a denunțat administrația Obama pentru că a închis o anchetă pe care el o conducea, care ar fi putut opri, printre altele, atacul terorist din San Bernandino.

Atacul din San Bernandino, care a avut loc pe 2 decembrie 2015, a rezultat în 14 oameni morți și 22 de grav răniți.

Pe 28 iunie 2016, Haney a depus mărturie în fața Comisiei Judiciare din Senatul SUA. Declarația de deschidere a fost intitulată Willful Blindness: Consequences of Agency Efforts To Deemphasize Radical Islam in Combating Terrorism.

Haney a fost un invitat constant al platformelor de media, inclusiv în interviuri ample cu John B. Wells la Caravan to Midnight și la The Hagmann Report.

Prietenii lui Haney și-au arătat neîncrederea în raportul inițial, care susține a fi o sinucidere – Haney era un creștin devotat, notează Law Enforcement Today:

Prietenii lui Haney ne-au spus că au vorbit cu el la începutul acestei săptămâni și că „n-a fost niciodată mai fericit”. Au spus că nu există nicio posibilitate ca acesta să-și fi luat propria viață și au reiterat că Haney a avut mulți dușmani de când a devenit un denunțător al administrației Obama.

În 2018, Haney a declarat pentru Intercessors for America că a lucrat într-o „misiune specială” în Minnesota pentru a-l opri pe Rep. Keith Ellison de a fi ales procuror general în Minnesota. Apropiindu-ne de alegerile din 2020, prietenii lui Haney ne-au spus că acesta intenționa să dubleze eforturile de „protejare a Americii împotriva socialiștilor progresiști de stânga”.

