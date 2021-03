Pivotarea spre predare: un avertisment pentru toți creștinii

Cuvântul din vocabular pentru ziua de astăzi este „pivot”.

Conform Dicționarului Oxford Languages, pivot poate fi folosit ca substantiv, cu sensul de „punct central, știft sau element cilindric pe care se rotește sau oscilează un mecanism”. Ca verb, a pivot a înseamnă „a întoarce, a schimba direcția”. E o mișcare importantă.

În utilizarea obișnuită, o pivotare indică, de obicei, o schimbare majoră și fundamentală. Exact asta s-a întâmplat cu una dintre cele mai mari agenții naționale de adopție și plasament. În Religion News Service întâlnim o expresie scurtă și concisă: „Bethany a pivotat”. Exact asta a făcut organizația.

Traducere efectuată de Prodocens Media

„Bethany” se referă la Bethany Christian Services (BCS), care a fost una dintre cele mai mari agenții evanghelice americane implicate în adopție și asistență maternală. „Pivotarea” se referă la politicile sale cu privire la problemele LGBTQ. BCS a anunțat recent că va plasa copiii în cupluri formate din persoane de același sex și în alte cupluri identificate drept LGBTQ. Aceasta poate fi descrisă ca o îndepărtare majoră față de creștinismul biblic ortodox și o îndreptare către obiectivele revoluției sexuale și ale noii ei moralități.

Expresia „Bethany a pivotat” îi este atribuită lui Robin Fretwell Wilson, profesor de drept la Universitatea din Illinois. Profesorul Wilson i-a consiliat anterior pe parlamentarii din Utah cu privire la proiectul de lege cunoscut sub numele de Fairness for All Act. Nu vă înșelați, acesta este exact pivotul care este cerut tot mai mult de revoluționarii moralității. Aceștia sunt fără echivoc în angajamentul lor față de eradicarea oricărei înțelegeri creștine biblice asupra căsătoriei și sexualității din viața publică. Asta înseamnă că fiecare instituție, școală, agenție, confesiune și persoană trebuie să renunțe la convingerile acestea.

Predarea celor de la Bethany exemplifică presiunile culturale în creștere din partea comunității LGBTQ și amenințarea reprezentată de Equality Act. Revoluția morală este acum instalată ferm în majoritatea democrată din Congres și de la Casa Albă, unde președintele Biden conduce cu mândrie ofensiva pentru așa numitele drepturi LGBTQ, care vor însemna, de fapt, o restructurare aproape totală a societății. Consecința este o agendă legislativă concepută pentru a constrânge americanii la îmbrățișarea agendei LGBTQ.

Povestea Bethany Christian Services este o poveste a coliziunii frontale dintre revoluționarii sexuali și organizațiile și agențiile creștine care se împotrivesc noii ortodoxii morale a modernității. În orașele și statele din America, deja vedem ciocnirea dintre agențiile creștine de plasament / adopție și mișcarea LGBTQ. BCS, cel puțin oficial, definește căsătoria în termeni biblici. Agenția a plasat copii numai în familii creștine. Bethany credea că copiii merită un mediu iubitor de familie, marcat de o căsătorie între un bărbat și o femeie. Asta a însemnat că BCS și alte agenții care funcționează ca entități creștine n-au intrat în parteneriat cu cupluri de același sex în procesul de plasament sau adopție.

În ultimii ani, orașe precum Philadelphia sau state precum Massachusetts au anatemizat aceste organizații caritabile creștine, informându-le că, dacă refuză să slujească comunității LGBTQ, nu li se va mai permite să continue ca agenții. De îndată ce căsătoria între persoane de același sex a fost legal aprobată în Massachusetts, statul a luat măsuri pentru a constrânge cea mai mare agenție de adopție și plasament din statul respectiv, Catholic Charities care a refuzat să încalce învățătura catolică. Catholic Charities a ales să rămână fidelă convingerilor catolice, iar statul Massachusetts a ales să asculte cerințele LGBTQ – cu prețul pierderii unui furnizor istoric de servicii de îngrijire a copilului.

Cazul Bethany Christian Services marchează o schimbare de politică națională. Ruth Graham de la New York Times, a relatat că, potrivit noii politici, agenția va începe „să ofere servicii părinților LGBTQ la nivel național, cu efect imediată”.

Limbajul contează, iar cuvântul „părinți” a însemnat în toată istoria omenirii ceva care este acum deliberat confuz și denaturat. Haosul moral al revoluției sexuale a schimbat întregul mod în care gândim despre familie. New York Times afirmă: „Adopția este o problemă importantă, atât în ​​comunitățile creștine gay, cât și în cele conservatoare. Mai mult de 20% dintre cuplurile de același sex cu copii au un copil adoptat, comparativ cu 3% din cuplurile heterosexuale. ” Ceea ce lipsește în această analiză cu privire la rata de adopție mai mare în rândul cuplurilor de același sex este faptul că, biologic, cuplurile de același sex nu pot procrea – două persoane de același sex nu pot aduce un copil pe lume.

Ideea este că încercarea de a redefini ceea ce înseamnă a fi părinte, mamă, tată și familie este o încercare de redefinire a civilizației. Este ceva atât de ambițios. Și se întâmplă în fața ochilor noștri.

Bethany Christian Services s-a predat acum revoluției sexuale și încercărilor de a remodela familia într-un mod care încalcă planul lui Dumnezeu. Acesta este un moment istoric pe care l-am văzut venind. În 2018, BCS și-a modificat politicile locale din Philadelphia, atunci când autoritățile orașului au făcut presiuni asupra agențiilor de adopție creștine, pentru a oferi servicii cuplurilor de același sex. BCS a capitulat atunci și acum s-au supus cerințelor mișcării LGBTQ la nivel național. Predarea este totală și necondiționată.

Capitularea lor din 2018 este cu atât mai uluitoare, având în vedere faptul că Instanța Supremă se va pronunța în următoarele luni asupra cazului Philadelphia. Există motive să credem că Instanța Supremă se va pronunța în favoarea organizațiilor de caritate creștine și a agențiilor de adopție din oraș, dar BCS și-a schimbat politicile.

Cu alte cuvinte, Bethany Christian Services s-a predat chiar înainte de începerea bătăliei.

Creștinii au fost profund implicați în adopție și îngrijirea copiilor de-a lungul istoriei bisericii. Creștinii și bisericile au înființat marea majoritate a orfelinatelor și caselor de copii și au inițiat multe dintre agențiile de îngrijire a copiilor care există astăzi. Iubirea lui Hristos și ascultarea de poruncile Sale i-au determinat pe creștini de-a lungul secolelor să aibă grijă de cei mai vulnerabili din societate. Creștinii cred în a-i ajuta pe copii și, în cazul adopției, să plaseze copiii în case cu o mamă și un tată, pentru a primi dragostea și îngrijirea unui mediu familial conceput de Dumnezeu.

Astfel de angajamente sunt contrare obiceiurilor actuale ale culturii, iar Bethany Christian Services a trimis un semnal clar de predare. Au capitulat și și-au abandonat convingerile creștine de bază, pentru a ține porțile deschise.

Rețineți că, în 2007, Bethany adoptase o poziție oficială, afirmând: „Proiectul lui Dumnezeu pentru familie este un legământ și o căsătorie pentru toată viața, între un bărbat și o femeie”.

Asta era atunci. Acum este altceva. Prin acest nou anunț, ei au abandonat doctrina creștină, angajamentul biblic și înțelegerea asupra Evangheliei.

Ruth Graham, de la The New York Times, a descris decizia agenției în felul următor: „Noua abordare a BCS este ceva de genul mersului pe frânghie: o încercare de a stabili o politică clară și consecventă de incluziune, care să nu-i afecteze pe principalii lor susținători, inclusiv bisericile, care reprezintă mediul principal pentru recrutarea părinților. Rezoluția de incluziune adoptată în ianuarie a anulat luarea de poziție din 2007 cu privire la căsătoria între un bărbat și o femeie. Dar noua declarație nu susține relațiile între persoane de același sex.”

Observați că organizația a pivotat de la politicile anterioare, abrogând declarația din 2007, dar nu a adoptat o nouă declarație. Pur și simplu și-au retras susținerea căsătoriei ca unire dintre un bărbat și o femeie. Acesta a fost un gest uluitor.

Nate Bolt, vicepreședinte senior de relații publice și guvernamentale al Bethany, a declarat pentru Religion News Service că „această decizie implementează practici cu caracter de incluziune pentru familiile LGBTQ din organizațiile noastre. Am avut o abordare de tip mozaic în ultimii ani.” Cu alte cuvinte, locația geografică a agențiilor BCS a determinat dacă susțin sau nu creștinismul biblic. Mai mult, Religion News Service relatează că BCS, înainte de a lua decizia, a însărcinat Grupul Barna să „cerceteze opiniile creștinilor despre adopțiile LGBTQ”.

Fără îndoială, acesta este un caz clasic de eșec al conducerii și al promovării convingerilor. Bethany a angajat o firmă de sondaj pentru a decide cât de multă latitudine au la dispoziție pentru a pivota. Au folosit datele sondajului pentru a-i ajuta să decidă dacă să rămână sau nu lângă Biblie.

Declarația oficială publicată de Bethany Christian Services spune: „Creștinii de bună credință pot să nu fie de acord în mod rezonabil cu privire la diferite aspecte doctrinare, asupra cărora Bethany nu are o poziție organizațională”. Acesta este un mod de a încerca să împace și capra și varza. Este un limbaj evaziv, dar care este în sine destul de clar. O agenție de adopție nu trebuie să ia o poziție cu privire la escatologie, răpire sau mileniu.

Dar ceea ce nu poate face este să renunțe la responsabilitatea de a susține, fără echivoc, învățătura clară a Scripturii atunci când vine vorba de familie. Biserica, indiferent de legăturile confesionale, are de două mii de ani o învățătură clară asupra instituției căsătoriei și familiei. Dacă folosești numele lui Hristos și pretinzi că acționezi ca agenție creștină de adopție, nu ai de ales decât să-ți declari poziția în ce privește căsătoria și sexualitatea.

Claritatea teologică asupra acestui punct este crucială, deoarece această agenție există, în primul rând, pentru slujirea copiilor. O persoană care lucrează în BCS a spus că „slujirea copiilor nu ar trebui să fie controversată”. Într-adevăr, nu ar trebui – dar în acest context moral, nu poți evita controversa. Aceasta nu este o dispută doctrinară minoră – este vorba dacă ești sau nu dispus să renunți la o învățătură biblică clară, pentru a rămâne relevant din punct de vedere cultural și dacă vei plasa sau nu copiii în medii gândite și create de Dumnezeu.

Bethany Christian Services au cedat sub presiune. Oricât ar încerca să meargă pe frânghie, nu există un punct de mijloc între revoluția morală și creștinismul biblic. Creștinii trebuie să înțeleagă acest lucru: presiunea crește pe toate fronturile și va afecta toate instituțiile creștine: școală, congregație, confesiune și slujire. Punct.

Revoluționarii moralității vor veni cu retorică menită să facă instituțiile să bată în retragere și să se predea definitiv. Ei vă vor spune: „Gândiți-vă câți elevi vor putea veni la școala voastră dacă veți adopta politicile noastre de gen și sexualitate”. Ei vă vor constrânge cu amenințări de genul: „Nu vom fi parteneri cu agenția dumneavoastră dacă veți continua să susțineți aceste convingeri. Așa că, în numele slujirii altora, renunțați la convingerile despre homosexualitate și transgenderism.” Înțelegem acest argument și realitățile acestui tip de presiune.

Această presiune este însă rețeta dizolvării absolute a creștinismului în Statele Unite. Este o încercare de a ne șterge mărturia nu numai în viața publică, ci chiar și din propriile noastre slujiri.

Fiecare creștin și fiecare agenție creștină va ajunge la un moment în care va da socoteală – trebuie să decidem cu toții aici și acum unde ne situăm. Vom pivota sau vom rămâne lângă credincioșia și speranța în Evanghelie?

Dați-mi voie să fiu clar cu privire la poziția pe care o avem eu și Southern Baptist Theological Seminary: „Cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului”.

Presiunea de a pivota va veni fără îndoială – dar nu ne vom preda fără luptă. Vom lupta până la capăt. Dacă trebuie să lăsăm clădirile liliecilor, așa să fie. Vom închide totul, înainte să renunțăm la angajamentul nostru față de Hristos, Evanghelie și adevărul infailibil al Cuvântului lui Dumnezeu.

Prin harul lui Dumnezeu, aici trebuie să stăm. Suntem pe cale să aflăm ce instituții, școli, biserici și confesiuni vor sta pe aceeași poziție și cine va „pivota” și va abandona credința.