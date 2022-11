Poate cineva să numească un oraș democrat bine administrat?

Pe măsură ce ne apropiem de ziua alegerilor, există o singură întrebare pe care oricine trebuie să o aibă în minte. Lucrurile stau mai bine sau mai rău decât ultima dată când s-a prezentat America la urne?

Problema este că răspunsul poate fi diferit de la stat la stat, analizează Douglas Murray pentru New York Post.

O mulțime de oameni care au părăsit California în ultimii doi ani, de exemplu, pot spune că viața lor s-a îmbunătățit după ce s-au mutat în Tennessee, Florida sau Texas.

Așadar, permiteți-mi să restrâng puțin întrebarea. Poate cineva din orice oraș condus de democrați să afirme cu sinceritate că viața – și orașul – i s-a îmbunătățit în ultimii doi ani?

Aceasta este o întrebare un pic mai ușoară. Pentru locuitorii din New York este, de asemenea, o întrebare destul de incomodă. Pentru că răspunsul e devastator.

Pun pariu că nici cel mai înrăit democrat nu e capabil să declare: „New York nu a dus-o niciodată atât de bine. De fapt, situația se îmbunătățește pe zi ce trece“.

Chiar crede cineva așa ceva? Există măcar o singură persoană care să poată afirma asta? Ținând cont de nivelul ridicat al infracționalității din orașul nostru, criza de locuințe, problema gunoaielor și a șobolanilor.

Și nici măcar nu mă refer la cei care dețin o funcție la primărie. Crede cineva că acest oraș celebru s-a ridicat mai sus în ultimii doi ani?

Statisticile din New York vorbesc de la sine. Ignorați anul de coșmar 2020 și uitați-vă doar la creșterea nivelului infracționalității din ultimul an. Între iulie 2021 și iulie 2022, cifra atacurilor armate din New York a crescut cu aproape 14%. Numărul crimelor a crescut cu aproape 35%.

Desigur, cei mai mulți dintre noi sunt suficient de norocoși să nu fie împușcați. Așa că pentru unii e ușor să vadă lucrurile într-o lumină mai trandafirie. Dar aceleași cifre se repetă în aproape toate celelalte domenii ale infracționalității. O creștere de 41% în cazul furtului calificat. O creștere de 37% în cazul jafurilor. O creștere cu 26% a furturilor din locuințe. Toate acestea doar în decursul unui an.

Deși nici măcar nu e nevoie de statistici pentru a realiza ce se petrece. Aproape oriunde ați merge prin oraș, veți putea vedea cu propriii ochi cum stau lucrurile. Persoane fără adăpost, împușcături pe stradă, nebuni care strigă în gura mare.

Bineînțeles, situația e mai rea în cartierele periferice. Dar se vede la fel de clar și în centrul orașului.

Cu câteva săptămâni în urmă, le prezentam cu mândrie această zonă unor străini și când am ieșit dintr-o clădire am dat peste o persoană fără adăpost care tocmai se injecta în mijlocul străzii, apoi a început să urle, în timp ce mamele și copiii treceau grăbiți pe lângă el.

Democrații pretind că aceasta este o problemă la nivel național. Dar nu este așa. Este o problemă a orașelor conduse de democrați. Din când în când, democraților le place să joace murdar în privința acestei probleme grave.

Ei pretind, de exemplu, că statisticile privind infracționalitatea, cum ar fi cele având legătură cu atacurile armate, sunt identice în statele republicane și democrate. Ceea ce nu menționează însă, este că problema o reprezintă orașele albastre. Chiar dacă acestea sunt localizate în state republicane.

De exemplu, dacă mergeți în Austin, Texas, veți descoperi un oraș în plină expansiune. Dar veți găsi, de asemenea, aceleași probleme pe care le întâlniți în New York. Veți vedea persoane fără adăpost, dependență de droguri, violență și anarhie.

Acesta e lucrul ciudat legat de experimentul pe care Gavin Newsom și alți democrați l-au făcut în țara noastră în ultimii ani. Nu contează dacă vorbim de San Francisco, New York, Austin sau chiar de capitala țării. Uitați-vă cum arată în prezent Washington, D.C., unde corturile persoanelor fără adăpost te întâmpină din momentul în care părăsești Union Station.

Nu trebuie să vă întrebați cărei clase politice aparțin conducătorii acestui oraș. Bineînțeles, Consiliul Districtului Columbia este majoritar democrat. Pentru că se confruntă cu exact aceleași probleme pe care le are orice alt oraș democrat.

Te gândești că oamenii s-ar fi prins până acum. La urma urmei, peste tot unde ajung la putere, democrații recurg la aceleași politici: cauțiunea și alte „reforme“ ale justiției penale, atacuri asupra capacității polițiștilor de a-și face treaba și multe, multe altele.

Rezultatele sunt vizibile pentru toată lumea. Au funcționat aceste politici undeva? Nu. Dar, cu toate acestea, democrații continuă să le pună în aplicare oriunde pot.

Aceasta este practic principala realizare a lui Newsom. A lansat un set de politici care au distrus și mai mult San Francisco în perioada în care a fost primar acolo. În calitate de guvernator, a implementat aceleași politici – cu aceleași efecte dezastruoase – în întreaga Californie.

Dacă va ajunge vreodată la Casa Albă, așa cum speră el și o mare parte din partidul său, va încerca să implementeze aceste politici în întreaga țară.

Deci, repet, arătați-mi un singur loc în care aceste politici au funcționat. Au funcționat pentru infractori. Au funcționat pentru oamenii care nu și-au adus niciodată contribuția la societate, dar au petrecut o viață întreagă primind de la stat.

Dar au funcționat pentru noi, ceilalți? Noi care plătim impozite uriașe și primim tot mai puțin înapoi ulterior? Bineînțeles că nu. Este un lucru de care trebuie să țineți cont când mergeți la vot. Numiți un singur loc unde a funcționat politica lor!

Traducere și adaptare

Tribuna.US