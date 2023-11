Populația Statelor Unite va scădea pentru prima dată în istorie până la sfârșitul secolului

În timp ce tot mai puțini americani aleg să aibă familii numeroase și ratele de fertilitate scad, creșterea populației SUA se bazează în principal pe imigrație

Biroul de recensământ preconizează că populația Statelor Unite va scădea pentru prima dată până în anul 2100, după ce va atinge un nivel maxim în 2080.

Estimările Biroului de recensământ publicate recent au arătat că populația Statelor Unite – care în prezent este de aproximativ 333 de milioane de locuitori – va ajunge la 370 de milioane până în 2080, dar apoi va scădea la 366 de milioane până în 2100.

În timp ce tot mai puțini americani aleg să aibă familii numeroase și ratele de fertilitate scad, creșterea populației SUA se bazează în principal pe imigrație. În fiecare proiecție, cu excepția scenariului „imigrație zero”, imigrația este cel mai important factor al numărului de locuitori din America.

„Statele Unite au cunoscut schimbări notabile în ceea ce privește componentele schimbării populației în ultimii cinci ani”, a declarat Sandra Johnson, demograful Biroului de recensământ.

„Unele dintre acestea, cum ar fi creșterile de mortalitate cauzate de pandemia COVID-19, sunt de așteptat să fie pe termen scurt, în timp ce altele, inclusiv scăderile de fertilitate care persistă de zeci de ani, vor continua probabil în viitor. Încorporarea unor ani suplimentari de date privind nașterile, decesele și migrația internațională în procesul nostru de proiecții a dus la un ritm mai lent de creștere a populației până în 2060 decât cel preconizat anterior”.

Proiecția Biroului de recensământ a luat în calcul cel mai probabil scenariu de imigrație pentru următorii 77 de ani, dar într-un „scenariu de imigrație ridicată”, biroul a spus că populația SUA va ajunge la 435 de milioane de locuitori până în 2100. Într-un scenariu de „imigrație scăzută”, populația SUA scade la 319 milioane în 2100, semnificativ mai mică decât cea de astăzi.

Cea mai alarmantă proiecție a venit din partea scenariului „zero-imigrație”, care „proiectează că declinul populației ar începe în 2024 în absența completă a imigrației născute în străinătate”, a declarat Biroul de recensământ, adăugând: „Populația în acest scenariu este proiectată să fie de 226 de milioane în 2100, cu aproximativ 107 milioane mai mică decât estimarea din 2022”.

Vârsta mediană a populației americane ar trebui să crească în fiecare dintre scenariile Biroului de recensământ. În cea mai probabilă proiecție, 29% dintre americani vor avea 65 de ani sau mai mult până în 2100, față de doar 16,4% din populație care va avea sub 18 ani. În prezent, 16,8% din populația SUA are 65 de ani sau mai mult, iar 22,1% are sub 18 ani.

Scăderea ratelor de fertilitate și îmbătrânirea populației sunt probleme care afectează deja țările europene și asiatice, ale căror populații sunt așteptate să se reducă în următoarele decenii. Vârsta mediană a Europei a crescut la 44 de ani, iar vârsta mediană a Japoniei a ajuns la 48 de ani, ceea ce face din aceasta cea mai bătrână țară din lume.

Populația Chinei este, de asemenea, în declin, deoarece India a depășit țara comunistă ca fiind cea mai populată națiune din lume la începutul acestui an. Populația Chinei s-a redus în 2022 pentru prima dată de la foametea provocată de Mao în 1961, care a ucis zeci de milioane de oameni.

Tribuna.US