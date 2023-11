Până și CNN pare să intre în panică în privința șanselor lui Joe Biden în 2024

Majoretele lui Joe Biden din mass-media mainstream au încercat cu disperare să accentueze aspectele pozitive atunci când vine vorba de sondajele pentru alegerile din 2024. În acest moment, însă, este greu de văzut dacă mai există vreun aspect pozitiv în sondaje pe care să îl poată indica. Biden pierde deja sprijin din partea alegătorilor care nu sunt de culoare albă și a alegătorilor tineri, deoarece practic toată lumea îl învinovățește pe el și politicile sale pentru nenorocirile economice actuale.

Nu ar trebui să fie o surpriză faptul că un nou sondaj al CNN arată că republicanii au un „avantaj de entuziasm” semnificativ în perspectiva alegerilor din 2024.

În primul rând, e hilar când CNN descrie avansul de 49%-45% al lui Trump față de Joe Biden în rândul alegătorilor înregistrați ca fiind un avans „îngust”. Dar, oricât de mult ar încerca să facă lucrurile să nu pară atât de rele pe cât sunt, se poate simți clar panica printre rânduri.

„ În acest moment, alegătorii aliniați republicanilor par să fie mai motivați să voteze decât cei aliniați democraților și să exprime sentimente semnificativ mai intense față de Biden”, a relatat directorul de sondaje al CNN, Jennifer Agiesta.

„În total, 71% dintre alegătorii republicani și cei cu orientare republicană spun că sunt extrem de motivați să voteze la alegerile prezidențiale de anul viitor, față de 61% dintre alegătorii democrați și cei cu orientare democrată. Iar republicanii sunt cu aproximativ 50 de puncte mai predispuși să dezaprobe cu tărie performanța profesională a lui Biden (82%) decât democrații să o aprobe cu tărie (30%)”.

La fel ca și alte sondaje, sondajul CNN a constatat că Biden a pierdut sprijinul din partea unor categorii demografice cheie ale coaliției democrate.

„Sprijinul lui Biden este semnificativ mai slab acum în rândul mai multor grupuri pe care anterior le-a câștigat cu marje largi și care au fost esențiale pentru alegerea sa în 2020”, explică Agiesta.

„În rândul alegătorilor mai tineri de 35 de ani, 48% îl susțin pe Trump, 47% pe Biden. Independenții politici se despart 45% Trump la 41% Biden. Alegătorii de culoare îl favorizează pe Biden, 73% față de 23% pentru Trump, în timp ce alegătorii latino-americani se împart 50% Biden la 46% Trump. Iar în rândul alegătorilor de culoare, în general, femeile se împart 63% Biden la 31% Trump, în timp ce bărbații se împart aproximativ egal, 49% Trump la 46% Biden”.

În ceea ce privește partea bună a lucrurilor, aceasta părea să fie cea mai bună pe care Agiesta o putea aduna: „Biden se descurcă mai bine în rândul celor care dezaprobă slab decât în rândul celor care dezaprobă puternic în noul sondaj, dar rămâne în urma lui Trump în rândul acestor alegători (46% Trump la 40% Biden)”.

Ca de obicei, Agiesta a sugerat că Biden mai are un an la dispoziție pentru a schimba lucrurile. „Pe fondul tuturor acestor semne de entuziasm scăzut, campania lui Biden a susținut că are un an la dispoziție pentru a promova realizările președintelui și pentru a-și mobiliza baza”, a scris ea înainte de a admite că „sondajul sugerează că pornesc cu un dezavantaj semnificativ”.

